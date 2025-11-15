Tiết lộ cát sê Trấn Thành dẫn đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Tập 4 chương trình AI là ai? lên sóng với sự dẫn dắt của Trấn Thành cùng dàn khách mời gồm ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Minh Hằng, ca sĩ Đông Nhi và ca sĩ Tóc Tiên.

Trong chương trình, bản sao của ca sĩ Đông Nhi khiến nhiều người thích thú bởi độ đanh đá. Trong quá trình quan sát, bản chính cho rằng người đứng sau song trùng là cô em gái thân thiết Khổng Tú Quỳnh. Giọng ca Khóc tiết lộ khi trò chuyện, cô phát hiện nốt ruồi ở phần cổ của song trùng có nét tương đồng với đàn em. Trong khi đó ca sĩ Minh Tuyết cho rằng người đứng sau là Diệu Nhi vì tính cách lanh lợi, nhanh nhẹn.

Đông Nhi thích thú khi chạm mặt phiên bản song trùng trong chương trình AI là ai? ẢNH: NSX

Bản sao tiết lộ bí mật hôn nhân của Đông Nhi

Không chỉ tự tin trả lời các câu hỏi hóc búa từ dàn khách mời, bản sao còn tiết lộ nhiều bí mật hôn nhân của giọng ca Khóc. Người này nói: “Thách Nhi 3 ngày, 3 đêm không gặp anh Thắng” khiến giọng ca Khóc bất ngờ. Cô tâm sự: “Đừng có thách, tôi làm không có được. Chuyện đó khó quá”. Tuy nhiên, cũng chính lời thách đố này khiến Đông Nhi chắc chắn rằng người phía sau là Khổng Tú Quỳnh vì đàn em thân thiết biết rất rõ về mình.

Để thử thách Đông Nhi và dàn khách mời, song trùng mạnh dạn chơi trò “thần giao cách cảm”, kể đúng nội dung các bức ảnh về buổi đầu sự nghiệp của Đông Nhi. Các chị em được dịp ôn lại kỷ niệm xưa, như dịp Phạm Quỳnh Anh tổ chức một sự kiện tiệc cưới đặc biệt có Trấn Thành làm MC, hay khi họ cùng ngồi chụp ảnh trước công ty giải trí đình đám một thời.

Trong những bức ảnh được đăng tải, khoảnh khắc Đông Nhi xuất hiện trong một sự kiện của Phạm Quỳnh Anh được nhiều người quan tâm. Theo tiết lộ của dàn nghệ sĩ, thời điểm đó, Trấn Thành cũng có mặt với vai trò MC. “Sau đó tôi có hỏi về cát sê nhưng Thành không nhận”, cô bật mí. Tiếp lời, Đông Nhi cho biết Trấn Thành là người tình cảm với đồng nghiệp. Trong đám cưới của cô và Ông Cao Thắng, cả hai cũng ngỏ ý mời nam MC dẫn dắt. “Khi đó, anh ấy đã sắp xếp thời gian đến dẫn và hoàn toàn không lấy cát sê mà còn đi bao thư rất nhiều tiền”, nữ ca sĩ 8X chia sẻ.

Đông Nhi nhận xét Trấn Thành là một người anh sống tình cảm ẢNH: NSX

Sau đó, Đông Nhi, Tóc Tiên và Minh Hằng thống nhất ý kiến song trùng là nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Khi cánh cửa mở ra, dàn khách mời đều “ngã ngửa” trước sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy. Kết quả này khiến “bản gốc” không thể chấp nhận, liên tục đòi song trùng thật lộ diện. Tình huống này khiến Trấn Thành bật cười chia sẻ: “Lần đầu tiên có một song trùng xuất hiện nhưng khách mời không chịu, đúng là bi kịch”.

Sau màn “tung hỏa mù” từ chương trình, song trùng chính xuất hiện là Khổng Tú Quỳnh. Với mối quan hệ thân thiết từ khi mới vào nghề, nữ ca sĩ Lạnh đã nỗ lực “giả dạng” đàn chị, cho thấy một mặt rất khác của cô so với bình thường. Đến mức, Tóc Tiên phải khẳng định đây không phải Khổng Tú Quỳnh mà cô vẫn biết. Còn Trấn Thành hài hước: "Bữa nay tôi ngạc nhiên vì không ngờ Quỳnh như vậy, vì ngày xưa bạn ấy rụt rè lắm. Trong thời gian qua, em có cú sốc tình cảm nào không mà thay đổi vậy?".

Chính Đông Nhi cũng thừa nhận Khổng Tú Quỳnh của hiện tại dạn dĩ, tự tin hơn. Cô nói: "Ngày xưa lúc mới vào showbiz, Quỳnh chỉ mới 17 tuổi thôi. Bây giờ Quỳnh đã khác rồi". Về phần mình, giọng ca Lạnh cho biết sự đanh đá chỉ là cách cô nhập vai nhằm "đánh lừa" người chị thân thiết.