Lâm Vỹ Dạ đóng phim cho Quách Ngọc Tuyên với cát sê 500.000 đồng

Thạch Anh
Thạch Anh
25/10/2025 13:48 GMT+7

Hôm qua (24.10), Quách Ngọc Tuyên chính thức trình làng dự án web drama Trăng điên, do Hoàng Khôi viết kịch bản, Ngọc Tưởng làm đạo diễn. Tác phẩm mang đến màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đó của Quách Ngọc Tuyên. Phim quy tụ dàn diễn viên như NSND Việt Anh, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi…

Quách Ngọc Tuyên cho biết với dự án này, anh đối diện với nhiều thách thức. Khi ê kíp di chuyển đến bối cảnh quay tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) thì gặp sự cố về thời tiết. Khi đó anh dự định dời lại vì "khó khăn trăm bề". Song bằng sự nỗ lực của ê kíp, tác phẩm được hoàn thiện và trình làng khiến Quách Ngọc Tuyên tự hào.

Lâm Vỹ Dạ đóng phim cho Quách Ngọc Tuyên với cát sê 500.000 đồng- Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên (giữa) chia sẻ về vai diễn trong sự kiện ra mắt phim

Ảnh: Thạch Anh

Trăng điên gây chú ý khi có sự đồng hành của vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ. Trước đó, nam diễn viên cũng thường xuyên hỗ trợ đàn em, song đây là lần đầu tiên vợ của Hứa Minh Đạt sắp xếp lịch trình để cùng góp mặt.

Quách Ngọc Tuyên nói đây là lần đầu anh cộng tác với Lâm Vỹ Dạ, dù cả hai biết nhau khoảng 20 năm. Anh bật mí thêm khi đồng nghiệp tham gia dự án này, cô chỉ nhận cát sê 500.000 đồng. "Con số đó không đáng bao nhiêu, nhưng tôi thấy được tình cảm của đồng nghiệp dành cho mình, điều đó khiến tôi rất trân quý", anh nói.

Về lý do không phát triển vai diễn Vi Cá từng gây ấn tượng với khán giả mà lại chọn hướng đi khác, nam diễn viên nói anh trân trọng nhân vật này, song cũng muốn thể hiện sự đa dạng của bản thân trong lĩnh vực diễn xuất. Quách Ngọc Tuyên bật mí thêm anh cũng đang ấp ủ thực hiện một bộ phim điện ảnh cho nhân vật Vi Cá, hy vọng sẽ thành hiện thực trong thời gian tới.

Trăng điên là web drama do Quách Ngọc Tuyên sản xuất, phát sóng tập đầu tiên vào tối 24.10 trên kênh YouTube cá nhân của Quách Ngọc Tuyên.

