Ca sĩ Như Hảo tiết lộ cuộc sống nơi xứ người ở tuổi 53

Trở lại Người kể chuyện tình với chủ đề Bóng mát cuộc đời, ca sĩ Như Hảo bày tỏ niềm hào hứng. Bởi theo cô, đây là đề tài dễ chạm đến cảm xúc của mình. Cô bộc bạch: “Những ca khúc về cha mẹ mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Hát về cha mẹ luôn làm tôi rơi nước mắt. Tôi biết ơn khi được làm giám khảo vì những ca khúc giúp tôi trở lại với những ký ức về gia đình”. Bởi vậy, Như Hảo đặt nặng yếu tố cảm xúc hơn kỹ thuật khi chấm điểm. Cô nói: “Hát về cha, về mẹ thì cảm xúc là điều quan trọng nhất”.

Như Hảo ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 53 Ảnh: NSX

Trong số các thí sinh, ca sĩ Như Hảo đặc biệt ấn tượng với Quỳnh Cầm. Cô chia sẻ tiết mục của đàn em không chỉ chinh phục mình bởi giọng hát, mà còn ở cách chọn bài, phối nhạc và truyền tải cảm xúc.

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Như Hảo

Khi được hỏi về “câu chuyện tình” dành cho khán giả mùa này, Như Hảo chia sẻ chân thành: “Hiện tại tôi không có câu chuyện tình lãng mạn nào để kể. Chuyện tình của tôi đã khép lại từ lâu. Bây giờ tôi chỉ có một người bạn tri kỷ, không phải người yêu, nhưng đang mắc bệnh nặng. Bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên tôi thương và lo lắng cho bạn ấy rất nhiều”.

Nhắc đến việc thông tin đời tư xuất hiện dày đặc trên mạng, nữ ca sĩ không giấu được sự chạnh lòng: “Tôi hy vọng mọi người đừng đăng quá nhiều về chuyện hôn nhân, hãy để khán giả nhớ đến những gì tôi đã cống hiến cho nghệ thuật”. Dù vậy, cô khẳng định mình không hối hận khi từng chia sẻ thật lòng về câu chuyện cá nhân.

Như Hảo ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng ngày 18.12 trên THVL1 Ảnh: NSX

Sau hơn 20 năm sống ở nước ngoài, Như Hảo cho biết cuộc sống hiện tại của chị đã ổn định, nhẹ nhàng hơn: “Ngày đầu xa quê tôi buồn và nhớ sân khấu lắm. Nhưng rồi con cái lớn lên, cuộc sống quen dần, giờ mọi thứ đã tốt đẹp”. Nếu được quay lại quá khứ, điều duy nhất Như Hảo muốn thay đổi chính là khoảng thời gian rời xa sân khấu: “Tôi sẽ không bỏ nghề mười mấy năm. Đó là điều khiến tôi tiếc nhất”.

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Như Hảo thừa nhận đỉnh cao đã qua, nhưng hiện tại, cô vẫn sống hết mình với những gì có thể làm. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Bây giờ tôi làm được gì sẽ cố gắng hết sức, không lưu luyến hay níu kéo quá khứ”. Giọng ca 7X cũng không quên nhắc về những ngày đầu gian khó khi xuống Sài Gòn theo học nghề, từ vật chất đến tinh thần đều chật vật. Những người đã giúp đỡ cô lúc đó luôn in đậm trong lòng và trở thành kỷ niệm đáng trân trọng trong hành trình của Như Hảo.

Khi được hỏi về các dự án âm nhạc sắp tới, Như Hảo cho biết lần trở về Việt Nam này diễn ra khá bất ngờ, nên bản thân chưa có kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại cô đang tất bật thu âm và quay hình những nhạc phẩm của cố NSƯT Bắc Sơn. Nữ ca sĩ sẽ thể hiện hơn 10 bài, bao gồm cả những ca khúc nổi tiếng và những tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi. “Nếu các bạn đã chọn con đường nghệ thuật, hãy dấn thân, yêu nghề và sống hết mình. Luôn học hỏi, cầu tiến và nghiêm túc với nghề”, cô nhắn nhủ đến đàn em.

