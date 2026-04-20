Nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Đông Bảng trong vở 'Tiếng trống Mê Linh' giờ ra sao?

Hình ảnh Đông Bảng cách đây 50 năm trong vở Tiếng trống Mê Linh của nghệ sĩ Quốc Nhĩ Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ sinh năm 1947, tại Vĩnh Long. Tên tuổi ông không phải là quá tỏa sáng so với những nghệ sĩ cùng thời, nhưng suốt quãng đời gắn bó với sân khấu cải lương, ông đã tham gia hoạt động ở các đoàn hát danh tiếng: đoàn Thống Nhất - Út Trà Ôn, Thanh Minh - Thanh Nga, Nhà hát ca kịch cải lương Trần Hữu Trang… Khi nhắc đến nghệ sĩ Quốc Nhĩ, người trong giới lẫn khán giả mộ điệu thường nhớ ông qua vai Đông Bảng trong vở Tiếng trống Mê Linh. Đây cũng là vở diễn giúp nam nghệ sĩ gặp và kết duyên với NSƯT Thanh Nguyệt.

Ở tuổi 79, nghệ sĩ Quốc Nhĩ chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi và an nhiên bên người bạn đời là NSƯT Thanh Nguyệt. Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu cải lương, ông trở về với đời thường giản dị, tận hưởng niềm vui tuổi xế chiều, "có rau ăn rau có cháo ăn cháo" trong căn nhà nhỏ ấm áp tiếng cười tại TP.HCM. Vợ chồng nghệ sĩ có một người con trai, tuy không sống chung nhà nhưng anh thường xuyên sang thăm hỏi cha mẹ. Sau 50 năm chung sống kể từ năm 1976, cả hai đã cùng nhau đi qua đủ thăng trầm, để rồi giờ đây nương tựa vào nhau trong từng bữa cơm, giấc ngủ.

Vợ chồng nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Thanh Nguyệt khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 50 năm qua Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều năm nay, nghệ sĩ Quốc Nhĩ mắc bệnh tiểu đường, xương khớp nhưng sức khỏe vẫn ổn định nhờ duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Ở tuổi U.80, ông vẫn giữ được sự minh mẫn, nhanh nhẹn. Đồng nghiệp và khán giả thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh nghệ sĩ Quốc Nhĩ tự chạy xe máy, chở vợ đi hát ở chùa, thăm bạn bè hay đơn giản là cùng nhau ra ngoài dạo phố, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bình dị. Những ngày ở nhà, vợ chồng ông xem phim, trò chuyện và hướng về Phật pháp. Giọng ca vở Tiếng trống Mê Linh nói tuổi già là lúc họ "buông bỏ" mọi danh vọng, trở về với cuộc sống yên bình.

Dẫu vậy, nỗi nhớ nghề vẫn âm ỉ trong lòng người nghệ sĩ. Mỗi lần xem lại những trích đoạn xưa trên ti vi, nghệ sĩ Quốc Nhĩ không khỏi chạnh lòng khi nhớ thời mình từng "vẫy vùng" trên sân khấu. Ông tâm sự: "Vợ chồng tôi nhớ nghề lắm nhưng sức khỏe không có...".

Với NSƯT Thanh Nguyệt, điều khiến bà hạnh phúc nhất là có một người chồng tử tế, luôn yêu thương và quan tâm vợ con. Tuổi già của họ trôi qua trong sự lạc quan và bình thản, thỉnh thoảng gặp bạn bè cà phê hàn huyên... "Bây giờ tôi và ông ấy sống dựa vào nhau. Ông ấy dễ lắm, ăn gì cũng được, lúc nào cũng quan tâm vợ con nên mình không có gì phải buồn. Cuộc sống là vô thường, mình cứ lạc quan, sống được ngày nào vui ngày đó thôi", bà từng chia sẻ.



