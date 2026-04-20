Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Đông Bảng trong vở 'Tiếng trống Mê Linh' giờ ra sao?

Lạc Xuân
20/04/2026 14:30 GMT+7

Từng ghi dấu ấn với vai Đông Bảng trong vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, nghệ sĩ Quốc Nhĩ hiện sống cuộc đời bình dị, tận hưởng niềm vui tuổi già cùng bà xã Thanh Nguyệt.

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Đông Bảng trong vở 'Tiếng trống Mê Linh' giờ ra sao?- Ảnh 1.

Hình ảnh Đông Bảng cách đây 50 năm trong vở Tiếng trống Mê Linh của nghệ sĩ Quốc Nhĩ

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ sinh năm 1947, tại Vĩnh Long. Tên tuổi ông không phải là quá tỏa sáng so với những nghệ sĩ cùng thời, nhưng suốt quãng đời gắn bó với sân khấu cải lương, ông đã tham gia hoạt động ở các đoàn hát danh tiếng: đoàn Thống Nhất - Út Trà Ôn, Thanh Minh - Thanh Nga, Nhà hát ca kịch cải lương Trần Hữu Trang… Khi nhắc đến nghệ sĩ Quốc Nhĩ, người trong giới lẫn khán giả mộ điệu thường nhớ ông qua vai Đông Bảng trong vở Tiếng trống Mê Linh. Đây cũng là vở diễn giúp nam nghệ sĩ gặp và kết duyên với NSƯT Thanh Nguyệt.

Ở tuổi 79, nghệ sĩ Quốc Nhĩ chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi và an nhiên bên người bạn đời là NSƯT Thanh Nguyệt. Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu cải lương, ông trở về với đời thường giản dị, tận hưởng niềm vui tuổi xế chiều, "có rau ăn rau có cháo ăn cháo" trong căn nhà nhỏ ấm áp tiếng cười tại TP.HCM. Vợ chồng nghệ sĩ có một người con trai, tuy không sống chung nhà nhưng anh thường xuyên sang thăm hỏi cha mẹ. Sau 50 năm chung sống kể từ năm 1976, cả hai đã cùng nhau đi qua đủ thăng trầm, để rồi giờ đây nương tựa vào nhau trong từng bữa cơm, giấc ngủ.

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Đông Bảng trong vở 'Tiếng trống Mê Linh' giờ ra sao?- Ảnh 2.

Vợ chồng nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Thanh Nguyệt khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 50 năm qua

Nhiều năm nay, nghệ sĩ Quốc Nhĩ mắc bệnh tiểu đường, xương khớp nhưng sức khỏe vẫn ổn định nhờ duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Ở tuổi U.80, ông vẫn giữ được sự minh mẫn, nhanh nhẹn. Đồng nghiệp và khán giả thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh nghệ sĩ Quốc Nhĩ tự chạy xe máy, chở vợ đi hát ở chùa, thăm bạn bè hay đơn giản là cùng nhau ra ngoài dạo phố, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bình dị. Những ngày ở nhà, vợ chồng ông xem phim, trò chuyện và hướng về Phật pháp. Giọng ca vở Tiếng trống Mê Linh nói tuổi già là lúc họ "buông bỏ" mọi danh vọng, trở về với cuộc sống yên bình.

Dẫu vậy, nỗi nhớ nghề vẫn âm ỉ trong lòng người nghệ sĩ. Mỗi lần xem lại những trích đoạn xưa trên ti vi, nghệ sĩ Quốc Nhĩ không khỏi chạnh lòng khi nhớ thời mình từng "vẫy vùng" trên sân khấu. Ông tâm sự: "Vợ chồng tôi nhớ nghề lắm nhưng sức khỏe không có...".

Với NSƯT Thanh Nguyệt, điều khiến bà hạnh phúc nhất là có một người chồng tử tế, luôn yêu thương và quan tâm vợ con. Tuổi già của họ trôi qua trong sự lạc quan và bình thản, thỉnh thoảng gặp bạn bè cà phê hàn huyên... "Bây giờ tôi và ông ấy sống dựa vào nhau. Ông ấy dễ lắm, ăn gì cũng được, lúc nào cũng quan tâm vợ con nên mình không có gì phải buồn. Cuộc sống là vô thường, mình cứ lạc quan, sống được ngày nào vui ngày đó thôi", bà từng chia sẻ. 


Phục chế màu và phát sóng vở 'Tiếng trống Mê Linh' của cố NSƯT Thanh Nga

Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phục chế màu vở cải lương kinh điển 'Tiếng trống Mê Linh' nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Nhĩ Thanh Nguyệt Tiếng trống mê linh nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận