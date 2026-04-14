Văn hóa

Phục chế màu và phát sóng vở 'Tiếng trống Mê Linh' của cố NSƯT Thanh Nga

Lạc Xuân
14/04/2026 20:25 GMT+7

Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phục chế màu vở cải lương kinh điển 'Tiếng trống Mê Linh' nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Theo Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), vở cải lương Tiếng trống Mê Linh của Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga là một trong những tác phẩm tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam, được nhà đài thu hình vào năm 1978, bản đen trắng. Vở diễn tái hiện hào khí lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, với giá trị nghệ thuật sâu sắc và sức sống bền bỉ qua nhiều thế hệ khán giả.

Tuy nhiên, theo thời gian, bản ghi hình cũ đã bị mờ nhòe, chất lượng hình ảnh không còn đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả mộ điệu cải lương. Vì thế, Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM đã triển khai dự án phục chế màu toàn bộ vở diễn với thời lượng chương trình 160 phút bằng công nghệ hiện đại.

Việc phục chế vở diễn đổi từ trắng đen sang màu mang đến diện mạo mới mẻ, giúp hình ảnh trở nên rõ nét, gần gũi hơn với thị hiếu khán giả hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa lâu đời không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được lan tỏa, tạo nên sự kết nối bền vững giữa quá khứ và hiện tại.

Cố NSƯT Thanh Nga và cố NSƯT Thanh Sang trong vở Tiếng trống Mê Linh

Toàn bộ quá trình phục chế đã được đội ngũ kỹ thuật của HTV-TMS thực hiện công phu, tỉ mỉ với sự tham gia của những người am hiểu sâu sắc về nghệ thuật cải lương. 

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh bản màu sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 26.4, nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương, trên kênh HTVC Thuần Việt.

Tiếng trống Mê Linh là vở cải lương kinh điển được công diễn lần đầu tiên năm 1977 nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong thời Bắc thuộc, dưới sự cai trị hà khắc của thái thú Tô Định, ngay cả lễ Giỗ tổ Hùng Vương cũng không được tổ chức. Vì yêu nước, dù tính mạng chồng là Thi Sách bị đe dọa, Trưng Trắc cùng em gái Trưng Nhị lãnh đạo người Nam khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược. Đây là vở diễn gắn liền với tên tuổi của cố NSƯT Thanh Nga trong vai Trưng Trắc, cố NSƯT Thanh Sang trong vai Thi Sách, cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Hà Mỹ Xuân, Kim Hương, Hùng Minh, Hoàng Giang, Ngọc Nuôi, Bích Sơn, Văn Ngà, Bảo Quốc... được khán giả mộ điệu rất yêu thích.

Tin liên quan

Đêm cải lương tâm sử của NSƯT Thanh Thanh Tâm

Tối 28.3, tại Nhà hát Trần Hữu Trang diễn ra liveshow của NSƯT Thanh Thanh Tâm mang tên Cải lương tâm sử - Tự tình quê hương.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
