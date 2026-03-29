Đêm cải lương tâm sử của NSƯT Thanh Thanh Tâm

Đúng với tựa đề tâm sử, Thanh Thanh Tâm đang "tâm sự" với khán giả về chặng đường lịch sử và chặng đường chị đã đi cùng cải lương. Người xem không chỉ gặp chị qua các tác phẩm, mà còn gặp cả những cố nhân thân quen qua những đoạn phim quay từ thực tế và ký ức.

Thanh Thanh Tâm về thăm nơi an nghỉ của những tên tuổi Phùng Há, Thanh Nga, Nam Hùng, Nhị Kiều, Chi Lăng… Rồi người ta lặng đi khi xem những thước phim từ Tiếng trống Mê Linh có Thanh Sang - Thi Sách, Hòn vọng phu có Vũ Linh vai Vịnh, Thoại Khanh - Châu Tuấn với Thanh Thanh Hoa trong vai mẹ chồng khóc vì con dâu hiếu thảo...

NSƯT Thanh Thanh Tâm trong trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga ẢNH: H.K

Tác giả Quang Thành nhắc lại bối cảnh lịch sử trong những điểm nhấn như Huyền Trân công chúa, Bùi Thị Xuân, Dạ cổ hoài lang… khiến người xem bồi hồi. Và Thanh Thanh Tâm xuất hiện vẫn ngọt ngào tha thiết đúng với bản chất của chị. 14 năm xa quê, giờ trở lại, chị có phần sâu lắng, trầm ấm hơn. Những màn hóa thân của chị, từ công chúa Ngọc Hân (Tâm sự Ngọc Hân), nữ vương (Truyền thuyết tình yêu) đến Dương Vân Nga (Thái hậu Dương Vân Nga)… đều chạm vào trái tim khán giả.