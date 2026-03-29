Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đêm cải lương tâm sử của NSƯT Thanh Thanh Tâm

Hoàng Kim
29/03/2026 05:55 GMT+7

Tối 28.3, tại Nhà hát Trần Hữu Trang diễn ra liveshow của NSƯT Thanh Thanh Tâm mang tên Cải lương tâm sử - Tự tình quê hương.

Đúng với tựa đề tâm sử, Thanh Thanh Tâm đang "tâm sự" với khán giả về chặng đường lịch sử và chặng đường chị đã đi cùng cải lương. Người xem không chỉ gặp chị qua các tác phẩm, mà còn gặp cả những cố nhân thân quen qua những đoạn phim quay từ thực tế và ký ức. 

Thanh Thanh Tâm về thăm nơi an nghỉ của những tên tuổi Phùng Há, Thanh Nga, Nam Hùng, Nhị Kiều, Chi Lăng… Rồi người ta lặng đi khi xem những thước phim từ Tiếng trống Mê Linh có Thanh Sang - Thi Sách, Hòn vọng phu có Vũ Linh vai Vịnh, Thoại Khanh - Châu Tuấn với Thanh Thanh Hoa trong vai mẹ chồng khóc vì con dâu hiếu thảo...

Đêm cải lương tâm sử của NSƯT Thanh Thanh Tâm- Ảnh 1.

NSƯT Thanh Thanh Tâm trong trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga

ẢNH: H.K

Tác giả Quang Thành nhắc lại bối cảnh lịch sử trong những điểm nhấn như Huyền Trân công chúa, Bùi Thị Xuân, Dạ cổ hoài lang… khiến người xem bồi hồi. Và Thanh Thanh Tâm xuất hiện vẫn ngọt ngào tha thiết đúng với bản chất của chị. 14 năm xa quê, giờ trở lại, chị có phần sâu lắng, trầm ấm hơn. Những màn hóa thân của chị, từ công chúa Ngọc Hân (Tâm sự Ngọc Hân), nữ vương (Truyền thuyết tình yêu) đến Dương Vân Nga (Thái hậu Dương Vân Nga)… đều chạm vào trái tim khán giả.

Tin liên quan

Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc kỷ niệm 58 năm ngày cưới

Bên nhau gần 60 năm, NSƯT Bảo Quốc và bà xã Thu Thủy vẫn giữ sự trân trọng, yêu thương như thời trẻ. Cả hai luôn chăm sóc, quan tâm đối phương từ điều nhỏ nhặt, tận hưởng tuổi xế chiều trong sự an yên.

Nữ NSƯT gây ấn tượng với vai diễn ‘độc lạ’

NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy tổ khúc ballet 'Carmen' tại TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

NSƯT Thanh Thanh Tâm Mẹ chồng bối cảnh lịch sử Dương Vân Nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận