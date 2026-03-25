NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy tổ khúc ballet 'Carmen' tại TP.HCM

Đây là một trong những tác phẩm ballet thành công nhất của Đoàn vũ kịch HBSO, khi mỗi lần trình diễn luôn cháy vé. Lần tái diễn này của HBSO sẽ mang đến làn gió mới với sự kết hợp giữa vũ đạo và âm nhạc đỉnh cao, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên vở Carmen được biểu diễn kết hợp dàn nhạc live, dưới sự chỉ huy trực tiếp của NSƯT Trần Vương Thạch.

NSƯT Trần Vương Thạch ẢNH: HBSO

Carmen, vở opera thế kỷ 19 của nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet qua phiên bản chuyển soạn đặc biệt của Rodion Shchedrin không chỉ dẫn dắt mạch cảm xúc kịch tính, mà còn mở ra một không gian biểu đạt giàu tính đối thoại. Lấy bối cảnh ở miền nam Tây Ban Nha, từ quán rượu của những vũ công đến đấu trường bò tót, các nhân vật Don José, Carmen và Escamillo đã mang đến câu chuyện kinh điển về bi kịch tình yêu, tự do và định mệnh.

Bên cạnh giá trị kinh điển của tác phẩm, đêm diễn còn ghi dấu ấn qua sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ Đoàn vũ kịch HBSO. Trong đó, Đỗ Hoàng Khang Ninh sẽ đảm nhiệm vai Carmen tràn đầy sức sống và quyến rũ, Lê Đức Anh hóa thân thành chàng Don José si tình, Đặng Minh Hiền trong vai Escamillo, Lê Tuấn Anh trong vai đại úy và Thạch Hiểu Lăng trong vai "định mệnh".