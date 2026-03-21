Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc kỷ niệm 58 năm ngày cưới

Nghệ sĩ Bảo Quốc và vợ được nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc suốt gần 60 năm Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, bà Thu Thủy - vợ nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ hôm 20.3 là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng bà 58 năm về trước. Trong dòng trạng thái đầy cảm xúc, bà cho biết suốt gần sáu thập kỷ qua, "người trong cuộc" vẫn sống bên nhau một cách bình dị, mỗi ngày trôi qua là những yêu thương, sẻ chia và cùng chăm lo cho con cháu.

Với vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc, thời gian dường như chỉ là con số, bởi trong nhịp sống nhẹ nhàng, êm ả ấy, cả hai "chưa bao giờ nghĩ là đã 58 năm". Bà Thu Thủy còn bày tỏ: "Và sẽ là mãi mãi đến cuối cuộc đời".

Bà Thu Thủy bộc bạch, ở tuổi này, điều vợ chồng bà cảm nhận rõ nhất là sự mãn nguyện và an yên khi cả hai vẫn đồng hành cùng nhau, trân trọng những điều giản dị. Vợ nam nghệ sĩ viết: "Tiền ít hay nhiều, có là được. Nhà lớn hay nhỏ, có nhà là được. Hai bánh hay bốn bánh, có phương tiện là được. Con ít hay nhiều, bốn con là đủ…". Kèm theo đó, vợ nghệ sĩ Bảo Quốc đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

58 năm hôn nhân của NSƯT Bảo Quốc

Từ nhiều năm nay, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc luôn được đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ, nhắc đến như hình mẫu của một cuộc hôn nhân bền chặt, đầm ấm trong giới nghệ thuật. Họ nên duyên vợ chồng từ năm 1968, khi cả hai còn chưa tròn 20 tuổi. Sau ngày cưới, bà Thu Thủy lui về quán xuyến mọi sự trong nhà, dạy dỗ con cái, trở thành hậu phương vững chắc để chồng toàn tâm theo đuổi nghiệp diễn. Trong khi đó, nam nghệ sĩ luôn ý thức vai trò trụ cột, giữ sự chung thủy và trách nhiệm với gia đình suốt nhiều thập kỷ.

Gần 60 năm đồng hành, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn giữ được sự mặn nồng như thuở ban đầu. Tuổi xế chiều, họ luôn dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương trong từng điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Mỗi sáng, đôi vợ chồng duy trì thói quen tập thể dục, đi bộ trong vườn nhà, rồi chở nhau đi dạo công viên, mua sắm. "Cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng cứ thế trôi qua, miễn là có nhau. Ở tuổi này, chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ, không thể thiếu bóng nhau được. Chúng tôi luôn giữ nguyên tắc 'tương kính như tân', dù đã sống với nhau mấy chục năm nhưng vẫn luôn đối đãi với nhau bằng sự trân trọng, yêu thương", NSƯT Bảo Quốc từng chia sẻ.

Tuổi xế chiều, nghệ sĩ Bảo Quốc dành toàn thời gian cho gia đình để bù đắp những ngày rong ruổi bốn phương thời trẻ Ảnh: FBNV

Mỗi khi nhắc đến người bạn đời, NSƯT Bảo Quốc luôn bày tỏ sự trân trọng và biết ơn vì bà đã âm thầm ở bên, chăm lo cho ông từ bữa ăn đến giấc ngủ. Không chỉ quán xuyến việc nhà, bà còn khéo léo gắn kết các thành viên trong gia đình, nhất là trong quãng thời gian cả nhà sinh sống nơi xứ người. Hiểu rõ tình trạng sức khỏe của chồng, bà luôn tỉ mỉ trong từng bữa ăn, nếp sinh hoạt hằng ngày, đồng thời động viên ông giữ tinh thần lạc quan. Sự yêu thương, chăm sóc ấy trở thành nền tảng giúp mái ấm của họ luôn êm ấm, thuận hòa suốt nhiều thập kỷ.



