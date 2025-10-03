Nỗi trăn trở của NSƯT Bảo Quốc ở tuổi 76

Nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn đam mê nghệ thuật, nặng lòng với sân khấu cải lương Ảnh: L.X

Trở về Việt Nam được hơn một tháng, nghệ sĩ Bảo Quốc dành thời gian tham gia một số chương trình nghệ thuật. Ông bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ, hội ngộ các đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ cho biết mỗi năm, ông đều qua Mỹ kiểm tra bệnh, khỏe lại thì về Việt Nam thăm con cháu. Nói về tình hình sức khỏe, NSƯT Bảo Quốc bộc bạch: "Tốt lúc nào mừng lúc đấy".

Nam nghệ sĩ tâm sự, năm 2016 ông từng 3 lần trải qua phẫu thuật khối u ở gan. Sau bạo bệnh, ông luôn ý thức giữ gìn sức khỏe, ăn uống kiêng cữ tinh bột, chất ngọt và tuân theo lịch khám sức khỏe định kỳ nghiêm ngặt. "Lần gần nhất, bác sĩ cho biết sức khỏe tôi ổn định, như vậy là mừng lắm rồi. Ngoài bác sĩ, tôi còn nhờ bà xã chăm sóc rất kỹ chuyện ăn uống. Nhờ chế độ sinh hoạt điều độ và chịu khó tập thể dục nên sức khỏe mới giữ được đến nay. Giờ mọi thứ tạm ổn định, được ngày nào hay ngày đó", ông nói.

Tâm nguyện lớn nhất của nghệ sĩ Bảo Quốc là cải lương

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn yêu nghệ thuật nhưng ít tham gia các chương trình biểu diễn. Ông chia sẻ hiện nay sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, nên chỉ nhận lời tham gia khi thật sự cảm thấy mình đủ khả năng. Đặc biệt, nam nghệ sĩ vẫn ưu tiên gắn bó với cải lương, bộ môn nghệ thuật mà ông dành nhiều tâm huyết. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ Năm Nghĩa, mẹ là bà bầu Nguyễn Thị Thơ nên Bảo Quốc luôn nặng lòng với việc gìn giữ bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Lúc nào tôi cũng mong cải lương tồn tại được. Cải lương bây giờ cũng bớt đi một phần nào, vì tụi trẻ chưa hiểu lắm. Tôi luôn mong lớp trẻ có thể một lần nhìn lại cải lương, trân trọng nó như một phần tinh hoa văn hóa dân tộc. Mặc dù khán giả trẻ bây giờ ít gắn bó với cải lương hơn trước, nhưng tôi tin rằng nhờ các chương trình trên đài truyền hình thành phố hay những cuộc thi như Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc... các bạn trẻ sẽ dần tiếp cận và hiểu được giá trị của cải lương. Tôi rất quý các bạn trẻ đi thi những chương trình cải lương. Ca chơi thì không nói, nhưng đi thi là cả một vấn đề. Các em, các cháu đi thi là giúp cho cải lương tồn tại".

Nam nghệ sĩ trăn trở khi sân khấu cải lương dần vắng khách, luôn kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ duy trì bộ môn nghệ thuật này Ảnh: L.X

Trong ký ức khán giả, Bảo Quốc từng ghi dấu với nhiều vai diễn như Chương Hầu trong Tiếng trống Mê Linh, Y "xì ke" trong Bóng tối và ánh sáng, hay Nhan Tấn trong Nỏ thần... Nghệ sĩ Bảo Quốc kể, dù không thường xuyên đứng trên sân khấu nhưng ông vẫn giữ thói quen ca cải lương mỗi ngày. "Ở nhà, tôi vẫn hát hoài, ngay cả lúc nằm nghỉ cũng ngân nga. Nhưng khi lên sân khấu thì phải cân nhắc sức khỏe, vì khán giả mới là điều quan trọng nhất. Nếu không còn đủ sức để diễn hay, thì mình sẽ phụ lòng khán giả", ông thổ lộ.

Khi được hỏi về tâm nguyện của cuộc đời mình, nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ đó là nghệ thuật cải lương. Ông mong cải lương được sáng đèn hằng tuần, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với khán giả. Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Tôi mừng khi thấy các cháu trẻ đã bắt đầu duy trì những chương trình cải lương. Nhưng điều quan trọng nhất là khán giả phải yêu thương, tiếp tục ủng hộ, có khán giả thì cải lương mới sống lại". Nam nghệ sĩ tin rằng một khi giới trẻ đã yêu thích bộ môn nào thì sẽ gắn bó lâu dài. "Cải lương có nhiều giá trị nhân văn, gần gũi. Ngồi xem trọn một vở, khán giả sẽ thấy những bài học, triết lý giáo dục thầm lặng", ông nhấn mạnh.

Nhắc về mảng hài, nghệ sĩ Bảo Quốc thẳng thắn: "Giờ lớn tuổi rồi, tôi ít tấu hài. Nếu có diễn thì tôi chọn những vở có giá trị nhân văn, để vừa góp tiếng cười, vừa dìu dắt lớp trẻ. Cũng như lớp trẻ thích cải lương, tôi cũng yêu quý những bạn trẻ diễn hài. Bởi thật ra diễn hài rất khó, để đem lại tiếng cười cho khán giả là cả một vấn đề. Phải yêu thích lắm các bạn trẻ mới gắn bó với nghề này được".

Nghệ sĩ Bảo Quốc hạnh phúc khi tuổi già có gia đình êm ấm, con cháu ổn định Ảnh: L.X

Ngoài sân khấu, nghệ sĩ Bảo Quốc cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ông thường xuất hiện trong những chương trình tại chùa, góp sức mình để gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nam nghệ sĩ chia sẻ ông may mắn khi có bà xã luôn đồng hành. Nhắc về hậu phương, NSƯT Bảo Quốc không giấu niềm tự hào: "Bà xã rất yêu thương những người đồng nghiệp của tôi. Chính bà xã luôn âm thầm hỗ trợ phần nào cho các đồng nghiệp lúc khó khăn. Tôi quý nhất là bà ấy không cần đề tên hay phô trương, chỉ lặng lẽ làm điều tốt. Điều đó khiến tôi luôn trân trọng".

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Bảo Quốc cho biết ông mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, gia đình luôn yên ấm, con cháu có công việc ổn định. "Ở tuổi này, có sức khỏe, có con cháu bên cạnh, vậy là hạnh phúc nhất rồi", ông bày tỏ.