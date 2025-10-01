NSƯT Bảo Quốc bất ngờ diễn thời trang ở tuổi 76

Tối 30.9, nhà thiết kế (NTK) Linh San tổ chức show thời trang Lụa là trà hoa tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo sao Việt như NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Lý Nhã Kỳ, diễn viên Vân Trang, diễn viên Dương Cẩm Lynh, Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Hà Kiều Anh...

NSƯT Bảo Quốc kết hợp cùng NSND Lê Khanh trình diễn thời trang Ảnh: Kiếng Cận Team

Lụa là trà hoa là minh chứng cho sự kết hợp giữa truyền thống Việt với chuẩn mực thời trang cao cấp. Show diễn của NTK Linh San được chia thành 4 phần, gồm: Thanh xuân như ngọc, Dấu ấn vàng son, Tơ hồng và Giao duyên.

Đáng chú ý, NSƯT Bảo Quốc xuất hiện kết màn cho phần Giao duyên. Ông cùng những gương mặt gạo cội khác như NSND Ngọc Giàu, NSND Lê Khanh... tái hiện không khí của một đám cưới truyền thống với cô dâu Hạ Anh và chú rể Lâm Thanh Nhã - bộ đôi diễn viên phim Mưa đỏ. Thời gian qua, NSƯT Bảo Quốc cùng vợ thường xuyên trở về Việt Nam để thăm gia đình.

Không khí đám cưới được tái hiện trên sàn diễn thời trang Ảnh: Kiếng Cận Team

Ở tuổi 76, nam nghệ sĩ thấy may mắn vì sức khỏe ổn định. Nhờ vậy, ông đồng hành, tham gia một số chương trình và xem đây là dịp hội ngộ những đồng nghiệp thân thiết. "Cái nghề này thấm sâu vô tâm hồn của mình rồi, khi mình lên sân khấu giống như cá gặp nước nên tôi quên bệnh tật, quên tất cả để sống với vai trò trên sân khấu", ông từng chia sẻ.

Dàn sao hội ngộ trong show thời trang của NTK Linh San

Dàn diễn viên phim truyền hình như Vân Trang, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến có dịp đọ sắc trên thảm đỏ. Vẻ ngoài trẻ trung của 3 sao nữ khiến dân mạng phải xuýt xoa Ảnh: Kiếng Cận Team

Anh Đức và Anh Phạm diện áo dài đồng điệu khi xuất hiện trên thảm đỏ. Sau khi kết hôn, cặp đôi thường đồng hành cùng nhau trong các sự kiện giải trí. Với kinh nghiệm diễn xuất, nam diễn viên cũng thường chia sẻ với người bạn đời khi cô có vai diễn mới Ảnh: Kiếng Cận Team

NSƯT Tuyết Thu và NSƯT Hạnh Thúy là 2 gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng diễn xuất, họ còn có tổ ấm viên mãn Ảnh: Kiếng Cận Team

Đây là lần hiếm hoi Nam Em tái xuất tại một sự kiện giải trí. Đồng hành cùng cô là chị gái Lệ Nam. Cả hai diện áo dài trắng, ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào Ảnh: Kiếng Cận Team

Hạ Anh chọn áo dài tông hồng, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ. Sau thành công của phim Mưa đỏ, nhiều khán giả yêu mến gọi nữ diễn viên là "O Hồng" Ảnh: Kiếng Cận Team

Lâm Khánh Chi diện áo dài tông hồng với phần tay được cắt may cầu kỳ. Sau khi "dao kéo", giọng ca chuyển giới dần trở lại với các sự kiện giải trí Ảnh: Kiếng Cận Team

Sự kiện trình diễn bộ sưu tập Lụa là trà hoa của NTK Linh San quy tụ đông đảo sao Việt đến dự. Dàn người đẹp như Hoa hậu Phương Khánh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Giáng My chọn những thiết kế áo dài độc đáo để khoe sắc trên thảm đỏ

Ảnh: Kiếng Cận Team

Hồ Quang Hiếu đưa vợ người mẫu đến ủng hộ show diễn thời trang của NTK Linh San. Cách đây không lâu, cặp đôi tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp Ảnh: Kiếng Cận Team

Vốn có mối quan hệ thân thiết, Hiền Mai cùng chồng doanh nhân đến ủng hộ show diễn mới của NTK Linh San Ảnh: Kiếng Cận Team

2 diễn viên Mưa đỏ đến ủng hộ nhà thiết kế Linh San. Trong tối 30.9, họ đón tin vui khi phim chính thức tranh cử tại Oscar Ảnh: Kiếng Cận Team