NSƯT Bảo Quốc bất ngờ diễn thời trang ở tuổi 76

Tối 30.9, nhà thiết kế (NTK) Linh San tổ chức show thời trang Lụa là trà hoa tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo sao Việt như NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Lý Nhã Kỳ, diễn viên Vân Trang, diễn viên Dương Cẩm Lynh, Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Hà Kiều Anh...
Lụa là trà hoa là minh chứng cho sự kết hợp giữa truyền thống Việt với chuẩn mực thời trang cao cấp. Show diễn của NTK Linh San được chia thành 4 phần, gồm: Thanh xuân như ngọc, Dấu ấn vàng son, Tơ hồng và Giao duyên.
Đáng chú ý, NSƯT Bảo Quốc xuất hiện kết màn cho phần Giao duyên. Ông cùng những gương mặt gạo cội khác như NSND Ngọc Giàu, NSND Lê Khanh... tái hiện không khí của một đám cưới truyền thống với cô dâu Hạ Anh và chú rể Lâm Thanh Nhã - bộ đôi diễn viên phim Mưa đỏ. Thời gian qua, NSƯT Bảo Quốc cùng vợ thường xuyên trở về Việt Nam để thăm gia đình.
Ở tuổi 76, nam nghệ sĩ thấy may mắn vì sức khỏe ổn định. Nhờ vậy, ông đồng hành, tham gia một số chương trình và xem đây là dịp hội ngộ những đồng nghiệp thân thiết. "Cái nghề này thấm sâu vô tâm hồn của mình rồi, khi mình lên sân khấu giống như cá gặp nước nên tôi quên bệnh tật, quên tất cả để sống với vai trò trên sân khấu", ông từng chia sẻ.
Dàn sao hội ngộ trong show thời trang của NTK Linh San
Dàn diễn viên phim truyền hình như Vân Trang, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến có dịp đọ sắc trên thảm đỏ. Vẻ ngoài trẻ trung của 3 sao nữ khiến dân mạng phải xuýt xoa
Ảnh: Kiếng Cận Team
NSƯT Tuyết Thu và NSƯT Hạnh Thúy là 2 gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng diễn xuất, họ còn có tổ ấm viên mãn
Ảnh: Kiếng Cận Team
Sự kiện trình diễn bộ sưu tập Lụa là trà hoa của NTK Linh San quy tụ đông đảo sao Việt đến dự. Dàn người đẹp như Hoa hậu Phương Khánh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Giáng My chọn những thiết kế áo dài độc đáo để khoe sắc trên thảm đỏ
Ảnh: Kiếng Cận Team
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Quế Anh đọ sắc trên thảm đỏ. Sau 3 năm kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, người đẹp quê Thanh Hóa vẫn tham gia các sự kiện giải trí, ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào
Ảnh: Kiếng Cận Team
Bình luận (0)