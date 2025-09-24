NSƯT Bảo Quốc nhắc về biến cố sức khỏe, tưởng không còn đứng trên sân khấu

Nghệ sĩ Bảo Quốc từng 3 lần nhận giải Mai Vàng Ảnh: L.X

Ngày 24.9, chương trình giao lưu nghệ thuật khởi động giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra tại trụ sở Báo Người Lao Động, TP.HCM. Tham dự chương trình có NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Ngọc Khanh, NSND Phượng Loan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Nhật Kim Anh, nhóm MTV, DTAP...

Gần 900 nghệ sĩ được hỗ trợ

Ngoài chia sẻ về những đổi mới từ khâu tổ chức, bình chọn đến hoạt động giao lưu nghệ thuật của giải Mai Vàng 2025, ban tổ chức cũng kỷ niệm 5 năm hai chương trình song hành cùng giải Mai Vàng là Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân. Trong 5 năm qua, ban tổ chức đã hỗ trợ, tri ân gần 900 văn nghệ sĩ, trí thức, nhà cách mạng lão thành, nhà giáo ưu tú của cả nước.

Tổng biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (bài phải) tặng hoa cho nghệ sĩ hát bội Ngọc Khanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh Ảnh: L.X

NSƯT Ngọc Khanh (Đoàn hát bội - tuồng cổ Ngọc Khanh) là người đã được nhận quà của chương trình Mai Vàng nhân ái, còn nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh từng nhận quà từ Mai Vàng tri ân. Nghệ sĩ Ngọc Khanh gửi lời cảm ơn chương trình đã quan tâm đến bà. Những năm qua, nữ nghệ sĩ cũng đã giới thiệu nhiều nghệ sĩ hát bội khó khăn, ở tỉnh xa nhưng vẫn tận tụy theo nghề đến với chương trình. Nhờ đó, nhiều nghệ sĩ đã được giúp đỡ, trao niềm tin để tiếp tục theo đuổi với nghề.

Trong khi đó, NSƯT Bảo Quốc xúc động kể lại vào năm 2020, khi chương trình Mai Vàng nhân ái khởi động, ông đã đại diện lên nhận tấm bảng 1 tỉ đồng từ nhà tài trợ. "Lúc cầm tấm bảng đó, tôi xúc động vô cùng. Đó là vinh dự để tôi có thể giúp đỡ cho các anh em nghệ sĩ còn khó khăn", nam nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Bảo Quốc, NSND Phượng Loan kể kỷ niệm khi nhận giải Mai Vàng

Nghệ sĩ Bảo Quốc là một trong những gương mặt kỳ cựu gắn bó với giải Mai Vàng từ những ngày đầu. Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, ông xúc động cho biết cả ba lần được vinh danh tại Mai Vàng đều là những dấu mốc không thể nào quên.

Nam nghệ sĩ trải lòng: "Tôi là người may mắn được giải Mai Vàng năm đầu tiên (1995), kế tiếp là năm 1996. Tôi nghĩ như thế đã đủ rồi, vinh dự rất nhiều rồi. Từ đó, tôi cứ lặng lẽ hoạt động nghệ thuật để hỗ trợ cho các em, các cháu. Dù đã lớn tuổi rồi nhưng tôi vẫn đi diễn để đáp lại tình thương mến của khán giả, những người đã nuôi mình. Không ngờ đến năm 2006, tôi lại được đề cử giải Mai Vàng lần thứ 3. Thật sự lúc đó tôi già rồi, nghe được giải Mai Vàng mừng lắm. Bởi tôi đã lớn tuổi rồi, tham gia nghệ thuật chỉ để làm tròn trách nhiệm đối với nghề và khán giả thương mình thôi. Lúc đó, tôi có nói với phía ban tổ chức là Bảo Quốc già rồi, xin để dành giải cho các anh em, nghệ sĩ trẻ để các em phấn đấu và có động lực phát triển...

Rồi tôi mắc bạo bệnh, bệnh rất nặng, tưởng không còn đứng trên sân khấu nữa. Chuyện cũng đã mười mấy năm rồi. Nhưng tôi vẫn yêu nghề và gắn bó, bởi nghề này đã từ lúc cha mẹ truyền lại cho đến bây giờ. Tôi vẫn cố giữ, dù chỉ đi diễn cầm chừng thôi. Dù vậy, tôi vẫn theo dõi và đồng hành cùng giải Mai Vàng".

NSND Phượng Loan, NSƯT Bảo Quốc và ca sĩ Nhật Kim Anh giao lưu tại chương trình Ảnh: L.X

Còn với NSND Phượng Loan, bà cho biết được nhận tượng Mai Vàng năm 2006, nhờ vai cô giáo Dung trong vở Nước mắt thâm tình. Nữ nghệ sĩ cải lương kể, khi được ban tổ chức báo nhận giải, bà còn không dám tin và vô cùng xúc động.

Diễn viên Nhật Kim Anh cũng kể kỷ niệm từng rất bất ngờ khi được mời hát trong chương trình lễ trao giải thì được xướng tên chiến thắng với vai Hà Linh trong phim Gieo gió. Tại chương trình, cô còn ủng hộ 50 triệu đồng cho Mai Vàng nhân ái nhằm hỗ trợ, tri ân các văn nghệ sĩ.



