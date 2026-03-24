Nữ NSƯT gây ấn tượng với vai diễn ‘độc lạ’

Trong phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay của đạo diễn Vũ Khắc Tuận, NSƯT Mỹ Duyên đóng vai cậu Sáu - một thầy bói mang màu sắc tâm linh, bí ẩn và đầy toan tính. Nữ nghệ sĩ đã mang đến một nhân vật "độc lạ" ở cách diễn "lên đồng" dù thầy bói là vai không lạ trên màn ảnh Việt.

NSƯT Mỹ Duyên "lột xác" với vai diễn mới

Vì mẹ anh phán chia tay xoay quanh câu chuyện của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) - thiếu gia giả liệt để trốn cuộc hôn nhân sắp đặt dựa trên những lời "phán" hợp mệnh. Chính trong thế giới nơi niềm tin tâm linh có thể chi phối cả tình yêu lẫn số phận đó, nhân vật cậu Sáu xuất hiện như một "quyền lực vô hình", thao túng suy nghĩ và hành động của nhiều nhân vật trong phim, đặc biệt là người mẹ luôn tin tuyệt đối vào bói toán. Không chỉ dừng lại ở vai trò dẫn dắt tình tiết, cậu Sáu còn là mắt xích quan trọng khiến mâu thuẫn gia đình, tình cảm bị đẩy lên cao trào, trở thành lực đẩy chính của toàn bộ câu chuyện.

Điều khiến vai diễn này trở nên đặc biệt nằm ở cách Mỹ Duyên xây dựng một nhân vật vừa ma mị, vừa thực dụng. Cậu Sáu không phải kiểu nhân vật phản diện ồn ào, mà là dạng người âm thầm điều khiển người khác bằng niềm tin và nỗi sợ. Chính sự "nửa thực nửa hư" đó khiến nhân vật dễ gây ám ảnh, bởi nó chạm đến một thực tế quen thuộc trong đời sống - khi không ít người sẵn sàng phó mặc quyết định cá nhân cho những lời phán vô căn cứ.

Để hóa thân vào vai diễn này, NSƯT Mỹ Duyên không chọn cách diễn theo cảm tính. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, chị dành thời gian nghiên cứu các hình thức bói toán, cách "lên đồng", học thuộc những câu thoại mang tính nghi lễ với độ chính xác cao, thậm chí thừa nhận bản thân nhiều lúc rơi vào trạng thái kiệt sức sau mỗi cảnh quay. Đây là một dạng lao động diễn xuất khắt khe, đòi hỏi cả thể lực lẫn sự tập trung cao độ, đặc biệt khi nhân vật yêu cầu trạng thái tâm lý luôn ở mức "căng".

Hiệu quả của sự dấn thân đó thể hiện rõ trên màn ảnh. Nhân vật cậu Sáu không chỉ khiến các tuyến nhân vật trong phim bị chi phối mà còn tạo cảm giác "tin được" cho người xem. Đây là một yếu tố rất khó đạt được với dạng vai mang màu sắc tâm linh. Nhiều ý kiến cho rằng, chính không khí rờn rợn cùng lối thoại dứt khoát, ma mị đã khiến người xem bị cuốn vào từng lời phán của cậu Sáu, dù biết đó chỉ là hư cấu. Không ít khán giả thừa nhận cảm giác "nổi da gà" mỗi khi nhân vật này xuất hiện, và xem đây là điểm nhấn đáng nhớ nhất của phim.

Trong nội bộ ê.kíp, vai diễn này cũng nhận được sự đánh giá cao. Nhiều nhận định của NSND Lan Hương, Hồng Ánh cũng cho rằng nhân vật "quá hợp" với Mỹ Duyên, mang lại màu sắc mới cho bộ phim, thậm chí có thể "lấn át" các tuyến nhân vật khác về độ ấn tượng. Điều này phần nào lý giải vì sao dù Vì mẹ anh phán chia tay vẫn đi theo mô-típ tình cảm - gia đình quen thuộc, nhưng vẫn tạo được sự chú ý nhờ yếu tố tâm linh và đặc biệt là với tuyến nhân vật phụ vẫn tạo được điểm nhấn như cậu Sáu.

NSƯT Mỹ Duyên từng được biết đến với những vai diễn đúng chất phụ nữ kiểu dịu dàng. Những năm gần đây chị liên tục tìm kiếm những dạng vai gai góc, khác biệt hơn. Và vai diễn cậu Sáu không chỉ là điểm sáng cá nhân của Mỹ Duyên khi tái xuất phim truyền hình, mà còn gợi mở một hướng đi thú vị cho phim Việt. Khi khán giả đã quen với những tuyến nhân vật an toàn, việc xuất hiện những hình tượng "độc lạ", giàu tính biểu tượng như vậy có thể tạo ra sức hút riêng, nếu được xây dựng đủ chắc tay. Và trong trường hợp này, chính diễn xuất đã nâng tầm nhân vật, biến một vai phụ trở thành trung tâm cảm xúc của cả bộ phim.