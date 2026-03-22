Phim giờ vàng gây tranh cãi vì những cảnh ‘nóng mắt’

Tâm điểm tranh cãi là bộ phim Đồng hồ đếm ngược đang phát sóng trên VTV3, khi liên tục xuất hiện các tình tiết bị cho là vượt ngưỡng phù hợp của một phim truyền hình dành cho đại chúng.

Được đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, Đồng hồ đếm ngược ban đầu gây chú ý với màu sắc tâm lý - xã hội pha yếu tố siêu thực, xoay quanh hành trình của nhân vật Thành và Linh Chi trong việc thực hiện các "nhiệm vụ" để kéo dài sự sống cho người thân. Tuy nhiên, càng về những tập gần đây, mạch phim dần chuyển hướng sang gam màu u tối khi tuyến phản diện xuất hiện, kéo theo hàng loạt tình tiết bạo lực và dục tính gây tranh cãi.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhân vật Thơ do Lan Phương thủ vai đã trở thành "điểm bùng nổ" tranh luận. Thơ được xây dựng là một "phú bà" giàu có, quyền lực nhưng có đời sống tình cảm lệch lạc, thậm chí mang dấu hiệu rối loạn nhân cách. Nhân vật này có mối quan hệ nhập nhằng với Chiến (Bình An), từ đó dẫn đến chuỗi tình tiết mang màu sắc bạo lực - kiểm soát - thao túng.

Trong các tập gần đây, hàng loạt phân đoạn gây "nóng mắt" liên tục xuất hiện. Điển hình là cảnh Kiều Thơ giam giữ, tra tấn Chiến cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí sử dụng những chi tiết mang tính bạo dâm để khắc họa sự biến thái của nhân vật. Bên cạnh đó, tạo hình của nhân vật Chiến trong tình trạng bị ép lột đồ, chỉ còn trang phục bó sát cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy phản cảm, cho rằng chi tiết này không cần thiết và gây ngượng ngùng khi theo dõi cùng gia đình.

Không chỉ dừng ở yếu tố bạo lực, phim còn gây tranh cãi bởi những tình huống gợi dục như cưỡng ép, sàm sỡ hay các mối quan hệ mang tính "trao đổi thể xác" trong giới thượng lưu. Một số phân cảnh được nhận xét là thể hiện khá trực diện, vượt khỏi mức gợi tả thông thường của phim truyền hình.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, phản ứng của khán giả phần lớn là tiêu cực. Nhiều người cho biết họ phải "chuyển kênh" khi xem cùng gia đình vì nội dung nhạy cảm, đặc biệt trong khung giờ có cả trẻ nhỏ. Nhiều ý kiến phản ứng của khán giả như: "Từ khi nhân vật của Lan Phương xuất hiện, phim bạo lực tâm lý quá không dám xem nữa. Tối qua có cảnh nhân vật của Bình An và người yêu bị hành xử, phải tắt tivi không dám xem vì nhà nhiều thế hệ"; "Mình xem tập phim mà rùng mình, ám ảnh. Không biết phim hư cấu bao nhiêu nhưng ở ngoài đời thực mà có những con người bệnh hoạn như Thơ, vợ chồng ông Phi… ăn chơi, trụy lạc kiểu đó thì quá sợ"; " Mình thấy phim giờ vàng không nên chiếu những phim như thế này vì có người già, trẻ nhỏ. Nhà mình phải chuyển kênh"...

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả cho rằng phim dám khai thác những góc tối ít được nhắc đến của xã hội, tạo nên sự khác biệt và kịch tính. Dù vậy, câu chuyện đặt ra không chỉ là việc "dám làm" mà là cách làm đến đâu là vừa đủ. Phim truyền hình, đặc biệt ở khung giờ vàng, không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn có tác động trực tiếp đến thói quen và nhận thức của công chúng. Việc lạm dụng các chi tiết bạo lực, gợi dục để tăng kịch tính có thể vô tình khiến thông điệp bị lệch hướng, thậm chí gây phản cảm nếu không được xử lý tinh tế.

Thực tế cho thấy, phim cần drama để giữ chân khán giả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tận dụng triệt để những cảnh "nóng mắt" như một công cụ câu khách. Khi ranh giới giữa phản ánh hiện thực và khai thác giật gân bị xóa nhòa, tác phẩm dễ đánh mất giá trị cốt lõi. Với Đồng hồ đếm ngược, những tranh cãi hiện tại có thể xem là lời cảnh báo rõ ràng: phim giờ vàng cần được kiểm soát chặt chẽ hơn về nội dung, để vừa đảm bảo tính hấp dẫn, vừa giữ được chuẩn mực phù hợp với không gian thưởng thức của đại chúng.