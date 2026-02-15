Diễn viên Lan Phương đón tết ra sao sau biến cố ly hôn?

"Một thời gian dài tôi sống trong hoang mang"

* Sau biến cố ly hôn với nhiều ồn ào bủa vây, điều khó nhất với Lan Phương là gì?

- Diễn viên Lan Phương: Đó là tôi phải giữ vững tinh thần trước mọi áp lực để luôn hiện diện tốt nhất trong cuộc sống của 2 con. Mọi người có lẽ không thể hình dung được những áp lực tôi từng trải qua. Có nhiều lúc tôi thấy mình cạn kiệt năng lượng và sức chịu đựng, nhưng bản năng của người mẹ lại giúp tôi đứng lên, giấu tạm những áp lực để lại mang đến cho các con sự bình yên.

Tôi luôn phải rất bản lĩnh để giữ sự điềm tĩnh, dịu dàng, và cho 2 con biết về tình yêu chân thành, vô điều kiện là như thế nào. Trong mọi trường hợp, tôi tuyệt đối không nói xấu về bất cứ ai với con, tôi học cách không vô tình trút áp lực lên các con. Tôi luôn dịu dàng ở bên, lắng nghe con, giúp con trấn tĩnh và cho con biết mẹ là chốn an toàn tuyệt đối về cảm xúc, về tinh thần.

Lan Phương trở lại tích cực với hình ảnh mới ẢNH: NVCC

* Có thời điểm nào Lan Phương cảm thấy mình gần như cạn năng lượng, và bạn đã làm gì để tự kéo mình ra khỏi cảm giác đó?

- Giai đoạn tôi cạn kiệt nhất là khi tôi hứng chịu đủ áp lực tinh thần, cùng lúc đó nhìn con gái 7 tuổi của tôi phải hoang mang với các cảm xúc lẫn lộn, nhìn con vật lộn với các cảm xúc tiêu cực mà con chưa thể hiểu và chưa thể gọi được tên, rồi trút tất cả những cáu giận đó lên mẹ và em, tôi đau lòng vô cùng. Nhưng cũng chính vì con, tôi lại mạnh mẽ, kiên cường để dịu dàng ở bên cạnh, rồi nhẫn nại, mỗi ngày một chút, tôi mang lại sự bình yên thật sự trong lòng con.

* Nhiều khán giả thấy Lan Phương xuất hiện trở lại với hình ảnh tích cực, điềm tĩnh hơn và tham gia rất nhiều phim mới. Sự bình yên hiện tại là điều bạn chủ động tìm kiếm hay là kết quả của việc buộc phải mạnh mẽ?

- Tôi chủ động tìm kiếm và tạo ra. Vì tôi biết chỉ có cách thay đổi sâu sắc cuộc sống của mình, tôi mới có thể được là chính mình, được sống với các giá trị, niềm tin của chính tôi. Khi không còn phải gồng lên sống để làm vui lòng bất cứ ai, và bất cứ điều gì khác như tôi từng trong rất nhiều năm thì lúc đó bình yên thực sự mới đến. Và chỉ như thế tôi mới tự nhiên bộc lộ phần tốt nhất của mình, cho chính cuộc sống của mình và cho các con.

Tôi đang có sự mạnh mẽ và nhận thức sâu sắc về mọi thứ xung quanh nhờ tất cả những gì tôi đã trải qua - điều này góp phần rất lớn vào sự bình yên trong tâm hồn tôi.

Diễn viên Lan Phương hiện tại ẢNH: NVCC

* Trong giai đoạn nhiều áp lực sau ly hôn, những vai diễn đóng vai trò thế nào trong việc giúp bạn chữa lành?

- Tôi được tạm bỏ qua áp lực của mình, chỉ cần suy nghĩ về nhân vật trên trang giấy. Điều đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều thực tế cuộc sống. Mỗi lần được đi quay phim, tôi như con chim sổ lồng, vui vẻ, hạnh phúc, tự do, và yêu từng khoảnh khắc tôi có trên phim trường.

* Là một người phụ nữ vừa trải qua đổ vỡ, vừa nuôi con nhỏ, Lan Phương đã phải học lại điều gì về bản thân mà trước đây trong hôn nhân chị chưa từng nhận ra?

- Tôi học được rất nhiều, quá nhiều đến mức cái nhìn về cuộc sống, về các mối quan hệ, về sự chân thành, về tình yêu thay đổi hoàn toàn. Các mảnh ghép rời rạc của cuộc sống tự động ghép lại vừa khít với nhau, tôi từ từ giải thích được tất cả những gì từng xảy ra với mình. Một thời gian quá dài tôi luôn sống trong hoang mang, luôn phải cố gắng giải thích mọi thứ rồi tự nghĩ mình có lỗi, rồi phải tự thay đổi mình với hy vọng mọi thứ tốt hơn. Và rồi tôi học được rằng có những dạng tính cách độc hại, và có những người không bao giờ thay đổi được.

* Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là cái tết đầu tiên Lan Phương đón trong một trạng thái hoàn toàn khác. Cảm xúc lớn nhất của bạn lúc này là nhẹ nhõm, trống trải hay hy vọng?

- Tôi vẫn đang chờ ngày ra tòa phúc thẩm và vẫn đang giúp các con vượt qua những căng thẳng tâm lý nên có lẽ chưa thể gọi là nhẹ nhõm. Nhưng tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với việc được là chính mình, được chủ động sống và chăm sóc con theo cách của mình. Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực với hy vọng mang lại sự bình yên tuyệt đối cho các con và chính mình.

* Với một người phụ nữ vừa ly hôn, việc chuẩn bị tết có điều gì khiến bạn chạnh lòng không?

- Tôi hài lòng với những gì tôi đang có ở hiện tại. Trước đây tôi vẫn luôn phải tự làm mọi thứ một mình, rồi lại còn phải mệt mỏi giải thích, bây giờ tôi vẫn làm một mình nên không có gì khác cả, tôi vẫn tự chăm sóc 2 con, tự chăm sóc nhà cửa và sắp xếp cuộc sống. Có chăng là tôi được chậm rãi, bình yên làm những việc mà trước đây lúc nào tôi cũng phải vội vã đến mức không kịp cảm nhận được gì, mà lại không phải giải thích cho ai. Mới hôm qua thôi, đưa con đi học xong, tôi đi siêu thị mua sắm, nhìn các gian hàng, nghe bản nhạc tết phát trên loa mà tôi cảm thấy vui và bình yên vô cùng.

Sau biến cố ly hôn, Lan Phương mong muốn một cuộc sống bình yên bên hai con ẢNH: NVCC

Tôi nhớ buổi tối giao thừa ngồi bên bà nội…

* Năm mới bạn có mong muốn một tình yêu mới không?

- Ai cũng mong muốn một tình yêu chân thành. Nhưng với tôi bây giờ sẽ có nhiều dấu hỏi, tôi sẽ tin vào trực giác của mình nhiều hơn, để đảm bảo tình yêu đó là thật sự, không phải sự trình diễn để che giấu nhiều điều khác bên trong.

* Nhìn lại ký ức tết xưa – khi còn là cô gái trẻ, khi đã lập gia đình – khoảnh khắc tết nào khiến Lan Phương nhớ nhất?

- Khoảnh khắc tết tôi nhớ nhất là lúc bà nội tôi còn sống, lúc đó chắc tôi 7-8 tuổi. Tôi nhớ mãi buổi tối giao thừa khi bà ngồi bên nồi luộc bánh chưng, bếp củi cháy phát ra các đốm lửa li ti, tôi ngồi bên bà, háo hức chờ đợi chiếc bánh tôi tự gói ra lò. Tôi vẫn còn nhìn thấy bóng dáng bà tần tảo, dịu dàng, hiền hậu ngồi bên, tôi nhớ những lúc bà chải tóc cho tôi, nhớ khi bà gánh rau về, trong đó nhất định có một món quà gì đó cho tôi. Những ký ức đó còn nguyên vẹn vì có lẽ đó là tình yêu dịu dàng, vô điều kiện nhất mà tôi từng có. Tôi yêu bà nội vô cùng. Mỗi lần về thắp hương cho bà tôi lại khóc...

* Bước sang năm 2026, Lan Phương mong điều gì nhất cho bản thân: một vai diễn hay, một cuộc sống ổn định hay đơn giản là mỗi ngày thức dậy không còn phải gồng mình mạnh mẽ?

- Đúng là như vậy, tôi mong ước một cuộc sống hoàn toàn tự chủ, tự do, ổn định về tinh thần cho 3 mẹ con tôi. Tôi ước mỗi ngày thức dậy chỉ cần là chính mình, nhìn thấy các con hạnh phúc bình yên, và mong ước được đến phim trường với những vai diễn thật hay.

Cảm Lan Phương về những chia sẻ chân tình này!