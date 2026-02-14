Nguyễn Duyên Quỳnh đón tết đặc biệt sau ‘cơn sốt’ của ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’

Không phải là "nàng thơ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

* Khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc thông thường để trở thành hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội thời gian qua, là ca sĩ đầu tiên hát bài hát, cảm giác của bạn ra sao?

- Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh: Quỳnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những gì mình đã từng mong muốn, mơ ước dành cho bài hát giờ đây đã thành hiện thực, điều này không thể tự Quỳnh có thể làm được mà chính nhờ sự cùng lan tỏa của các anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp và đặc biệt nhất chính là lòng yêu nước của những con người Việt Nam đã làm nên thành công của bài hát này hôm nay. Nên Quỳnh luôn bày tỏ lòng biết ơn, biết ơn những tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho bài hát.

Nguyễn Duyên Quỳnh là ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình ẢNH: NVCC

* Sau "cơn sốt" của ca khúc tỉ view này, cuộc sống và con đường nghề nghiệp của bạn đã thay đổi ra sao, đâu là thay đổi lớn nhất mà chính bạn cảm nhận rõ rệt?

- Quỳnh đã có khá nhiều thay đổi sau thành công của bài hát này: sự nghiệp thăng tiến hơn, đời sống ổn định hơn nên có thể chăm lo cho gia đình được chu toàn hơn. Và điều Quỳnh hạnh phúc nhất đó chính là mỗi lần xuất hiện khán giả đã nhớ đến mình nhiều hơn, Quỳnh nghĩ đây không chỉ là mơ ước của riêng Quỳnh mà còn là của các nghệ sĩ.

* Khi khán giả nhớ đến bạn trước tiên qua một bài hát mang tinh thần cộng đồng rất lớn, bạn đón nhận điều đó với niềm tự hào và hẳn cũng kèm theo áp lực khó nói?

- Đúng là như vậy, bởi lẽ ai trong đời cũng mong muốn sẽ có được những thành tựu dành cho bản thân, và bài hát này cũng như album cùng tên đã giúp Quỳnh ghi dấu ấn rất lớn trong lòng người yêu âm nhạc. Song song đó Quỳnh cũng có những áp lực khi bị đặt lên những bàn cân so sánh, đây là điều khó tránh khỏi đối với một người nghệ sĩ. Nhưng điều Quỳnh lựa chọn là tiếp tục vững tâm trên hành trình âm nhạc cũng như hoàn thiện bản thân mỗi ngày để luôn giữ cho mình khoảng không gian riêng, để có thể tiếp tục sáng tạo cũng như tiếp tục cho ra đời thêm nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa nữa.

* Bạn có từng lo lắng mình sẽ bị "đóng khung" với hình ảnh người hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình? Nếu có, bạn đang tự đặt ra cho mình những bước đi nào để không bị lặp lại chính mình?

- Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một trong rất nhiều ca khúc về quê hương đất nước nằm trong dự án và định hướng âm nhạc của Quỳnh. Nên ngay từ khi bắt đầu Quỳnh đã biết đây sẽ là một hành trình vô cùng khó khăn và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Và, việc có được những thành tựu như ngày hôm nay đã là ngoài sức tưởng tượng của Quỳnh rồi nên Quỳnh vẫn sẽ vững tin vào con đường đã chọn ấy. Bên cạnh đó, để khán giả có những trải nghiệm thú vị hơn về dòng nhạc quê hương đất nước thì điều Quỳnh trăn trở và đang tìm tòi mỗi ngày chính là làm sao để mỗi sản phẩm tiếp theo sẽ mang một dấu ấn riêng của nó.

* Sau khi ca khúc được sử dụng rộng rãi ở nhiều sự kiện, không gian khác nhau, bạn nhìn nhận thế nào về ranh giới giữa lan tỏa tích cực và cảm giác bị chú ý quá mức của những "người trong cuộc"?

- Quỳnh nghĩ việc bị chú ý quá mức đối với một người nghệ sĩ hoàn toàn dễ hiểu vì khán giả luôn muốn biết sâu hơn về đời sống, câu chuyện của nghệ sĩ mà họ quan tâm. Và đôi lúc những câu chuyện "tam sao thất bản" sẽ vô tình dẫn dắt người nghe hiểu sang một ý nghĩa khác, nhưng nhìn vào mặt tích cực thì những sự quan tâm đó là những cơ hội để người nghệ sĩ có thể khẳng định bản thân mình.

Trước giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Nguyễn Duyên Quỳnh có chuyến lưu diễn châu Âu để phục vụ kiều bào ẢNH: NVCC

* Được xem là "nàng thơ" gắn bó với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, từ này nên được hiểu như thế nào cho đúng với mối quan hệ nghề nghiệp giữa hai người?

- Quỳnh không phải là "nàng thơ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mà chỉ là một trong rất nhiều ca sĩ trẻ đang được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hỗ trợ trong âm nhạc và Quỳnh luôn xem nhạc sĩ như một trong những người thầy của mình. Việc mọi người nhìn thấy Quỳnh và nhạc sĩ hay xuất hiện cùng nhau hoặc cộng tác thường xuyên trong những sản phẩm, dự án âm nhạc đơn giản là vì cả hai đều có cùng một hướng chung là hướng đến cộng đồng và lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Nếu nhìn rộng ra sẽ dễ dàng thấy các ca khúc, dự án Quỳnh may mắn được đồng hành với nhạc sĩ đều là những dự án về gia đình, quê hương đất nước, các bài hát về xã hội… chứ rất ít những bài về tình yêu đôi lứa.

* Khi xuất hiện những tin đồn tình cảm xoay quanh sự gắn bó ấy, bạn đã tự đặt ra cho mình ranh giới nào giữa đời tư và công việc để không bị cuốn theo dư luận?

- Quỳnh luôn là người giải quyết công việc theo cách công tư phân minh nên những tin đồn thường sẽ không ảnh hưởng đến công việc và sự cộng tác cùng các nghệ sĩ, đặc biệt là với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nhiều khi lướt thấy một cái tít cả hai anh em chỉ cười cho qua để tiếp tục công việc, chặng đường nào cũng sẽ có gian nan và thử thách, quan trọng là mình có dám đương đầu và vượt qua hay không thôi.

* Trong quá trình làm việc cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, điều quan trọng nhất bạn học được để trưởng thành hơn trong nghề là gì?

- Quỳnh đã có hơn 5 năm cộng tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và thật sự là Quỳnh đã học được rất nhiều không chỉ trong âm nhạc mà còn trong tư duy đời sống, một trong số đó là sự tử tế trong nghề và trong đời, hết lòng với những điều mình mong muốn, cách nhìn tích cực trong bất kỳ tình huống nào để giữ cho mình luôn có sự bình tâm.

Mang tết đến với kiều bào…

* Tết Bính Ngọ 2026 này, bạn dành trọn thời gian cho gia đình hay vẫn tất bật bay show?

- 2025 là một năm vô cùng đặc biệt đối với bản thân mình nên Quỳnh mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa. Dịp Tết Bính Ngọ 2026 cũng đặc biệt hơn vì ngoài lịch trình diễn cá nhân thì Quỳnh cũng dành thời gian để tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện… Và đặc biệt trong 2 tuần trước giao thừa Quỳnh đã có chuyến công tác cùng Sở VH-TT TP.HCM mang tết đến với kiều bào các nước Đức, Pháp, Bỉ. Đây cũng là cơ hội để Quỳnh hiểu thêm về văn hóa Việt Nam tại các nước trên thế giới. Sau đó, chắc chắn sẽ là khoảng thời gian Quỳnh dành riêng cho gia đình sau một năm thật sôi động cùng công việc.

Nguyễn Duyên Quỳnh có một cái tết đặc biệt hơn sau "cơn sốt" ca khúc "tỉ view" ẢNH: NVCC

* Trong ký ức của bạn, cái tết nào khiến bạn nhớ nhất – và ký ức ấy có ảnh hưởng gì đến cách bạn cảm nhận ý nghĩa của xuân hôm nay?

- Với Quỳnh mỗi cái tết đều là một dấu ấn vì tết là thời gian để mình quây quần cùng người thân; tâm sự, chia sẻ những được mất trong một năm qua và luận bàn về những điều mong ước trong năm tới. Nếu phải chọn ra một cái tết khiến Quỳnh nhớ nhất thì Quỳnh sẽ chọn tết của tuổi thơ khi mà Quỳnh đã được đón rất nhiều những cái tết mang dư vị đặc trưng của vùng Tây nguyên, chân phương, bình dị. Và trong những cái tết đó luôn tràn ngập tiếng cười. Và cũng chính từ những cái tết đó đã cho mình cảm giác muốn được hướng về gia đình nhiều hơn, từ đó trở thành động lực để mình không ngừng cống hiến và làm việc với mong muốn tết nào cũng được mang thật nhiều điều tốt đẹp về nhà và để tận hưởng cũng như giữ gìn những nét đặc trưng ngày tết ấy.

* Bạn thường làm điều gì đặc biệt trong ngày tết, đêm giao thừa hay mùng 1 chẳng hạn?

- Tết với Quỳnh luôn dành cho gia đình, Quỳnh sẽ hạn chế tối đa việc nhận show diễn để được ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, đặc biệt là khoảnh khắc giao thừa và ngày mùng 1 tết. Thường thì giao thừa gia đình Quỳnh sẽ quây quần cùng nhau để dâng mâm cơm cúng, xem tivi - nghe Chủ tịch nước chúc tết, sau đó sẽ lì xì đầu năm và sẽ đi đến chùa hái lộc đầu năm, chúc tết họ hàng vào mùng 1. Đây là những hoạt động mặc định của gia đình Quỳnh mỗi dịp tết về.

* Năm mới, và hôm nay là ngày 14.2, bạn có mong muốn điều gì về chuyện tình cảm chẳng hạn: tìm được một nửa, kết hôn?

- Hiện tại Quỳnh vẫn đang chọn ưu tiên cho công việc và phát triển, hoàn thiện bản thân. Chuyện tình cảm Quỳnh vẫn chưa nghĩ tới. Và Quỳnh tin vào chữ "duyên". Biết đâu năm tới gặp duyên lành thì Quỳnh sẵn sàng đón nhận.

* Nếu có một "mối duyên" trong âm nhạc nữa, bạn có mong được kết nối với Nguyễn Văn Chung để tạo nên một ca khúc "đỉnh" như Viết tiếp câu chuyện hòa bình?

- Được tiếp tục hợp tác với người đã giúp mình tạo ra những thành tựu nhất định trong sự nghiệp Quỳnh nghĩ không chỉ riêng Quỳnh mà ai cũng mong muốn mong muốn như vậy. Vì khi được cộng tác với những người đã đồng hành cùng mình, cái lợi dễ thấy nhất là chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không cần phải tìm hiểu hay dò ý, từ đó sẽ cho ra những sản phẩm tốt hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó Quỳnh cũng đang cộng tác thêm với các nhạc sĩ trẻ, những bạn yêu âm nhạc nhưng chưa có nhiều cơ hội được tiếp cận khán giả giống như Quỳnh ngày trước, biết đâu sẽ lại có kỳ tích bất ngờ đến với một ai đó.

Cảm ơn những chia sẻ của Duyên Quỳnh và chúc bạn có một năm mới như ý!