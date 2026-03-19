'Thần đồng cải lương' Thanh Thanh Tâm kể kỷ niệm khó quên với cố NSƯT Thanh Nga

Thanh Thanh Tâm kể kỷ niệm hát Lá sầu riêng

Dịp này, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã đến Chùa nghệ sĩ và Hoa viên nghĩa trang Bình Dương để viếng mộ cha mẹ và các nghệ sĩ như NSND Phùng Há, NSƯT Chi Lăng, Hề Sa, Thanh Nga...

Thanh Thanh Tâm xúc động khi thắp hương cho cố nghệ sĩ Thanh Nga ẢNH: M.H

"Tôi gọi nghệ sĩ Thanh Nga là má từ khi còn nhỏ vì lúc cha mẹ là nghệ sĩ Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa tham gia đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga thì tôi mới 4 tuổi. Lúc đó, đoàn chuẩn bị diễn vở Lá sầu riêng thì má Thanh Nga gọi tôi đi hát và tôi được vào vai Sang. Mặc dù khi ấy tôi còn rất nhỏ nhưng ký ức về những ngày ở chung và được má Thanh Nga may quần áo cho mặc vẫn còn vẹn nguyên", nữ nghệ sĩ 63 tuổi kể.

Thanh Thanh Tâm không bao giờ quên những ngày tháng được cố nghệ sĩ Thanh Nga chỉ dạy ẢNH: M.H

Bên cạnh đó, Thanh Thanh Tâm cũng không thể nào quên thời điểm nghe tin nghệ sĩ Thanh Nga bị ám sát và qua đời. Đối với bà, nữ chính vở Tiếng trống Mê Linh như là người thân trong gia đình. Bà tâm sự: "Vào năm 1978, tôi mới vừa vào Trường Trần Hữu Trang học thì nghe tin má Thanh Nga mất, tôi buồn và khóc rất nhiều vì thương má. Bởi má rất thương tôi và dạy cho tôi diễn rất nhiều nên tất cả những ký ức khi còn nhỏ tôi vẫn giữ trong lòng. Mỗi khi nhận vai diễn mới, tôi luôn nhớ đến lời chỉ dạy của các nghệ sĩ đi trước".

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trở lại biểu diễn ở tuổi 63 ẢNH: M.H

Ngoài ra, khi thắp nhang cho mộ của soạn giả Hùng Tấn, Thanh Thanh Tâm kể lại vở diễn của mình trong vở Mùa xuân cho em sau khi tốt nghiệp Trường Trần Hữu Trang. Thành công của vai Mận giúp bà nổi tiếng khắp nơi và đến thời điểm hiện tại, khán giả yêu cải lương vẫn còn nhắc về vở tuồng này.

NSƯT Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, là con gái của nghệ sĩ cải lương Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa. Từ khi còn nhỏ, Thanh Thanh Tâm bộc lộ tài năng nghệ thuật và được khán giả ưu ái gọi là "thần đồng cải lương".

Nhờ được đào tạo bài bản, nữ nghệ sĩ 6X sớm trở thành một trong những cô đào nổi tiếng vào thập niên 1990. Những vai diễn gắn liền với tên tuổi của bà có thể kể đến trong các vở như Đêm phán xét, Kiều Nguyệt Nga, Rạng ngọc Côn Sơn, Chuyện cổ bát tràng, Nàng Út ống tre... Mặc dù nữ nghệ sĩ đã rời xa sân khấu hơn một thập niên nhưng khán giả yêu cải lương chưa bao giờ quên chất giọng trong trẻo, đong đầy cảm xúc của bà.