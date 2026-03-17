Nghệ sĩ cải lương Tú Sương nói gì vụ hình ảnh được đặt trong miếu thờ?

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên một diễn đàn, cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc khi tại một ngôi miếu, hình ảnh của nghệ sĩ cải lương Tú Sương xuất hiện trên bàn thờ. Thông tin này khiến nhiều người bức xúc. Nội dung bài viết chia sẻ: “Sự việc gây phản cảm với nhiều du khách hành hương và đang được đề nghị sớm chấn chỉnh để giữ sự trang nghiêm nơi tâm linh”.

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước vụ việc. Có ý kiến cho rằng việc mang hình ảnh một nghệ sĩ đương thời vào nơi thờ tự là điều không nên. Trong khi đó, không ít người mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và có phương án xử lý, tránh ảnh hưởng đến giọng ca cải lương sinh năm 1977. Một người dùng viết: “Người ta còn sống mà đem thờ trong miếu là không nên nha”. Tài khoản khác bày tỏ: “Bất nhân vậy trời. Riết rồi làm gì họ cũng dám làm”.

Nghệ sĩ Tú Sương lên tiếng

Nhiều dân mạng bức xúc trước việc hình ảnh nghệ sĩ Tú Sương được đặt trong một ngôi miếu thờ Ảnh: FBNV/ Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, khi chúng tôi liên hệ, nghệ sĩ Tú Sương cho biết cô đã nắm được thông tin. “Tôi cũng không rành lắm, và cũng thấy ngại thôi. Nếu như người ta gỡ xuống rồi thì thôi, không vấn đề gì hết. Tôi chỉ sợ bà con cô bác thấy phản cảm với vô tình người ta thờ cúng mình, mình mang tội thôi. Nhiều khi người ta thương quý nên lấy hình đó chứ không đến nỗi làm gì bậy bạ đâu”, giọng ca cải lương cho hay.

Tú Sương tên thật là Lê Tú Sương, sinh năm 1977, là con gái của nghệ sĩ tuồng cổ Trường Sơn, Thanh Loan. Từ bé cô đã bén duyên với nghệ thuật, theo học tại Đồng ấu Bạch Long, được giao các vai chính trong những vở tuồng của sân khấu thiếu nhi. Trong chặng đường làm nghề, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với loạt vai diễn trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Dấu ấn giao thời, Tình người kiếp rắn, Phụng Nghi Đình… Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015.

Theo NSƯT Tú Sương, bên cạnh chuyên môn, nghệ sĩ cần phải giữ đạo đức tốt, trọng nghề, trọng khán giả… Trong một chương trình, khi nói về trăn trở với nghề, nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn các bạn trẻ lớn nhanh về tiềm lực bên trong lẫn ý thức.

“Thế hệ chúng tôi hiện cũng bắt đầu già đi, nên mong có thế hệ nối tiếp, kế thừa. Chúng tôi sẵn sàng lùi về sau làm dàn bao, quân sĩ, tì nữ để các bạn tỏa sáng. Tôi cũng mong khán giả thương cải lương, nghệ sĩ, đặc biệt các bạn trẻ để hun đúc thêm tinh thần, mang những gì tốt nhất phục vụ khán giả”, NSƯT Tú Sương bộc bạch.