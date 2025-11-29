NSƯT Võ Minh Lâm: Đêm ba mất, tôi vẫn đứng hát trên sân khấu

Võ Minh Lâm từng mất ngủ vì hát với Quế Trân, Tú Sương

* Xin chào nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm! Vừa qua, anh vào vai danh tướng Nguyễn Địa Lô trong Bức ngôn đồ Đại Việt. Đây là vai diễn từng được nhiều nghệ sĩ gạo cội thể hiện thành công, vậy anh có cảm thấy áp lực?

- NSƯT Võ Minh Lâm: Vai Nguyễn Địa Lô là một thử thách vượt xa mọi hình dung ban đầu của tôi. Đây không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là vai diễn đã trở thành dấu son của hai bậc thầy: NSND Thanh Tòng và NSƯT Vũ Linh. Khi chạm tay vào vai diễn này, tôi cảm giác như mình đang bước vào vùng ánh sáng thiêng liêng của những giá trị mà thế hệ trước đã để lại. Với tôi, đó là cơ hội để nối tiếp di sản của ba mẹ, của gia đình nghệ sĩ và của cả bộ môn cải lương mà tôi đã gắn bó từ thuở nhỏ. Áp lực có, nhưng lớn hơn áp lực là niềm biết ơn vì Tổ nghề cho mình được đứng trong một hành trình mà trước đây tôi chỉ dám mơ.

Võ Minh Lâm tự hào khi được vào vai danh tướng Nguyễn Địa Lô trong Bức ngôn đồ Đại Việt Ảnh: Minh Hy

* Khi đứng chung sân khấu với NSND Quế Trân, NSƯT Tú Sương, anh gặp áp lực như thế nào?

- Những ngày đầu khi mới 17–18 tuổi, chỉ cần được hát chung một bài với các chị là tôi đã mất ngủ vì áp lực. Nhưng sau 20 năm, tôi thấy đó không phải gánh nặng mà là sự cộng hưởng để nghệ thuật tỏa sáng. Bây giờ điều khiến tôi áp lực nhất không phải bạn diễn, mà là chính mình: phải luôn tiến bộ, phải hát sao để khán giả thấy sự trưởng thành và sự nghiêm túc của mình với nghề.

* Anh có nghĩ rằng khi được đảm nhận những vai lớn tuổi thì cũng phần nào giúp mình thoát ra khỏi được định kiến là chỉ đóng được những vai "kép đẹp"?

- Tôi thấy mình may mắn khi được giao những vai kép đẹp là giấc mơ của nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng nếu chỉ dừng ở đó, tôi sẽ không bao giờ khám phá được hết nội lực của mình. Vai Nguyễn Địa Lô là một trong những thử thách, nhưng cũng là niềm tự hào, dấu mốc lớn trong hành trình bước ra khỏi giới hạn của bản thân để đi tìm bản sắc của một người nghệ sĩ cải lương thực thụ.

Võ Minh Lâm khẳng định anh luôn lắng nghe khán giả để không "ngủ quên" trên chiến thắng Ảnh: FBNV

* Võ Minh Lâm có thấy mình rất may mắn khi được theo nghề 20 năm, trong khi nhiều nghệ sĩ khác phải mưu sinh bằng công việc khác?

- Tôi thấy mình thật sự may mắn, nhiều nghệ sĩ có thanh nhưng có sắc hoặc ngược lại, còn tôi hội tụ được tất cả dù cho ở mức khá thôi. Tôi tự nhận mình chưa phải là người xuất sắc ở bất kỳ mảng nào của bộ môn nghệ thuật cải lương, dù là cải lương tuồng cổ hay cải lương xã hội. Tôi thấy mình vẫn là một người đang học nghề và việc tôi đang làm nghề vẫn là quá trình học hỏi các bậc tiền bối, đồng nghiệp và lắng nghe những góp ý của khán giả. Vì có những điều đó, mình mới thức tỉnh và không "ngủ quên" trên chiến thắng.

Tôi không sợ hào quang vụt tắt

* Anh có sợ hào quang của mình một ngày nào đó sẽ mất đi không?

- Tôi không sợ, vì từ nhỏ tôi đã thấy hào quang mong manh thế nào. Giây trước là ánh đèn rực rỡ và biển người vây quanh ba mẹ tôi, giây sau chỉ còn lại khoảng sân bãi mênh mông và tiếng côn trùng rỉ rả như hối thúc mọi người phải thu dọn cho nhanh để còn kịp đi diễn nơi khác. Sự đối lập đó đã dạy tôi rằng hào quang chỉ là khoảnh khắc. Điều quan trọng không phải nó kéo dài bao lâu, mà là người nghệ sĩ sống trọn vẹn thế nào trong khoảnh khắc đó.

* Gần đây, một á quân của Học viên cải lương phải đi chạy grab mưu sinh. Khi nghe thông tin như thế, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi nghĩ mọi nghề chân chính đều đáng trân trọng. Người chạy grab, bán vé số hay làm bất cứ công việc nào thì họ đều đang lao động bằng chính mồ hôi và lòng tự trọng. Chúng ta không nên đánh giá giá trị của một con người qua công việc họ làm. Sinh ra ở đâu là điều mình không chọn được, nhưng cách mình sống là lựa chọn của chính mình. Dù bạn là nghệ sĩ hay tài xế, nếu bạn sống lương thiện thì mỗi đồng bạn kiếm ra đều là vinh quang.

Từ nhỏ, Võ Minh Lâm đã cảm thấy được sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu Ảnh: FBNV

* Vì sao Võ Minh Lâm vẫn giữ kín chuyện đời tư trong suốt nhiều năm qua?

- Trên sân khấu, tôi thuộc về khán giả. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi là một người bình thường cũng có những lo toan và không gian của riêng mình. Tôi muốn bảo vệ khoảng không ấy để giữ sự cân bằng cho bản thân và để năng lượng nghệ thuật được nuôi dưỡng một cách trong lành.

* Ba mẹ đã dạy anh điều gì khi anh bắt đầu nối nghiệp gia đình?

- Ba mất khi tôi đang hừng hực lửa nghề, và cú sốc ấy khiến tôi hụt hẫng đến mức không biết mình còn hát vì ai. Nhưng chính cái đêm ba mất, tôi vẫn lên sân khấu dù trái tim trống rỗng. Tôi muốn ba được thấy tôi làm đúng bổn phận và thiên chức của một nghệ sĩ là không bỏ khán giả, không phụ nghề nghiệp, không phụ công sức và tâm huyết của ba. Ba dạy tôi rằng người nghệ sĩ phải giữ được chữ tín. Đêm đó, tôi hát như thể đang hát cho riêng ba, và tôi tin ba đã dõi theo tôi ở nơi quen thuộc nhất, đó là sân khấu HTV, nơi mà tôi đã cùng ba làm nên kỳ tích, đó là tôi trở thành người trẻ tuổi nhất giành giải Chuông vàng vọng cổ trong suốt 20 năm qua.

* Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Võ Minh Lâm!