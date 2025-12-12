Nam ca sĩ là 'con nhà nòi' cải lương, bất ngờ rẽ hướng sang làm thầy giáo

Triệu Lộc sinh năm 1986, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Ba anh là ca sĩ Bảo Minh, còn mẹ là diễn viên Huyền Thanh, từng công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen. Ông ngoại Triệu Lộc là nghệ sĩ Công Thành, nguyên Trưởng đoàn Cải lương Nam bộ, Phó giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Triệu Lộc chia sẻ về danh hiệu quán quân tại cuộc thi Sao nối ngôi - bước ngoặt trong sự nghiệp nghệ thuật của anh ẢNH: NSX

Một trong những cột mốc khó quên trong sự nghiệp của ca sĩ Triệu Lộc là khi giành danh hiệu quán quân Sao nối ngôi 2018. Chia sẻ về cảm xúc khi nhắc về giải thưởng này, anh cho hay: “Trước khi đoạt giải, tôi thường xuyên về nhì trong các cuộc thi. Đến năm 2018, khi giành cúp quán quân, đó là một kỷ niệm đáng nhớ và cũng là bước ngoặt quan trọng, hóa giải lời nguyền mà tôi luôn ấp ủ”.

Nói về quá trình tham gia Sao nối ngôi, Triệu Lộc cho biết chương trình không chỉ yêu cầu ca hát mà còn đòi hỏi nghệ sĩ phải kết hợp với diễn xuất. Trải qua nhiều tập, giọng ca 8X cảm thấy trưởng thành hơn, từ người từng lo ngại việc diễn trên sân khấu, giờ anh đã tự tin hơn nhờ được truyền cảm hứng từ ông ngoại là NSƯT Công Thành - một nghệ sĩ cải lương tài năng.

Triệu Lộc sau thành tích quán quân

Khi được hỏi về hướng đi âm nhạc, ca sĩ Triệu Lộc cho biết, sau khi được học kiến thức bài bản tại Nhạc viện TP.HCM, anh chọn theo dòng nhạc cổ điển nhưng vẫn mong muốn tạo ra con đường riêng cho mình. “Khó khăn lớn là áp dụng kiến thức từ trường lớp vào các ca khúc nhạc nhẹ, làm sao truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến khán giả. Đây là điều cần thiết và quan trọng để hoàn thiện nghệ thuật của mình”, anh chia sẻ.

Triệu Lộc là khách mời trong Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Về dòng nhạc trữ tình lãng mạn - sở trường của mình, Triệu Lộc cho biết với chất giọng và tính cách của mình, anh thấy bản thân phù hợp nhất với trữ tình lãng mạn. Dù trước đó, nam ca sĩ đã từng thử nghiệm qua rất nhiều thể loại khác như R&B hay nhạc dance. Theo cháu ngoại NSƯT Công Thành, đôi khi anh có thể dùng âm nhạc để truyền tải những cảm xúc, tình cảm thông qua bài hát.

Chia sẻ về khoảng thời gian sau khi đạt giải quán quân, ca sĩ Triệu Lộc có định hướng trở thành một thầy giáo giảng dạy âm nhạc. Anh cho biết từ thời sinh viên, bản thân đã luôn hướng dẫn đàn em, để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi mở trung tâm âm nhạc riêng. Giọng ca 8X muốn truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và niềm đam mê âm nhạc đến các bạn trẻ, đồng thời song song với việc đi diễn. Anh cho biết việc xây dựng trung tâm âm nhạc chiếm nhiều thời gian, nhưng vẫn nhận đi diễn. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay với Triệu Lộc là giảng dạy.

Về định hướng, trong thời gian tới ca sĩ Triệu Lộc sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trữ tình lãng mạn, tham gia các chương trình truyền thống, đồng thời tiếp tục công việc giảng dạy, truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho các bạn trẻ yêu âm nhạc. Nam ca sĩ nhắn nhủ: “Hãy sống hết mình với niềm đam mê để mang lại giá trị cho cuộc sống và cho mọi người. Đó là điều quan trọng nhất, đặc biệt với những người làm nghệ thuật”.