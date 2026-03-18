Thanh Thanh Tâm viếng mộ Vũ Linh, bật khóc nhớ kỷ niệm xưa

Thanh Thanh Tâm nhớ từng vai diễn với Vũ Linh

Trở về Việt Nam chưa lâu, NSƯT Thanh Thanh Tâm sắp xếp thời gian đến Chùa nghệ sĩ và Hoa viên nghĩa trang Bình Dương để thăm mộ của cha mẹ là nghệ sĩ Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn thắp hương cho các bậc tiền bối như NSND Phùng Há, NSƯT Chi Lăng, Hề Sa, Thanh Nga, Minh Phụng, soạn giả Hùng Tấn... Đặc biệt, bà không kiềm được nước mắt khi lần đầu tiên đến viếng mộ của "người tình sân khấu" là NSƯT Vũ Linh. Nữ chính vở diễn Giũ áo bụi đời nghẹn ngào nhớ lại kỷ niệm xưa khi cả hai còn đứng chung sân khấu.

Thanh Thanh Tâm lần đầu thăm mộ nghệ sĩ Vũ Linh Ảnh: M.H

NSƯT Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963 tại TP.HCM, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh. Từ khi còn nhỏ, Thanh Thanh Tâm bộc lộ tài năng nghệ thuật và được khán giả ưu ái gọi là "thần đồng cải lương". Nhờ được đào tạo bài bản, nữ nghệ sĩ 6x sớm trở thành một trong những cô đào nổi tiếng vào thập niên 1990.

Đáng chú ý, sự kết hợp ăn ý của Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh nhận được rất nhiều tình yêu mến của khán giả. Cả hai từng gây tiếng vang với nhiều vở cải lương như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài... Mặc dù nữ nghệ sĩ 63 tuổi đã rời xa sân khấu hơn một thập niên nhưng khán giả yêu cải lương chưa bao giờ quên chất giọng trong trẻo, đong đầy cảm xúc của bà.

