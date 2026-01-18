Học trò từng bị cố NSƯT Vũ Linh từ chối vì xin hát nhép cải lương

Hoàng Đăng Khoa sinh ra trong gia đình khó khăn, tự bươn chải, học hỏi để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Khi lên TP.HCM lập nghiệp, Hoàng Đăng Khoa có duyên gặp gỡ và được NSƯT Vũ Linh dạy dỗ cũng như tạo cơ hội để đến với bộ môn nghệ thuật cải lương.

Hoàng Đăng Khoa được đàn anh dạy dỗ cũng như tạo cơ hội để đến với bộ môn nghệ thuật cải lương ẢNH: NVCC

Hoàng Đăng Khoa luôn biết ơn cố NSƯT Vũ Linh vì đã tiếp thêm động lực để anh theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Dẫu vậy, anh cũng từng bị nghệ sĩ Vũ Linh từ chối dàn dựng bài vì muốn hát nhép một câu cải lương. Từ lời răn dạy này, Hoàng Đăng Khoa không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ hát nhép trong bất kỳ show diễn nào.

Khi ồn ào của gia đình Vũ Linh xảy ra, Hoàng Đăng Khoa lựa chọn giữ im lặng. Anh khẳng định mình hỗ trợ Hồng Phượng về mặt nghệ thuật vì cả hai chung niềm đam mê sân khấu và không xen vào chuyện đời tư của gia đình nữ ca sĩ. Đó cũng là sự tôn trọng anh dành cho gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh.