Hồng Phượng tái hiện tiết mục từng giành giải ở Sao nối ngôi, ai là người thay thế NSƯT Vũ Linh?

Tối 10.1, minishow Ơn đời ơn người của Hồng Phượng chính thức được diễn ra tại TP.HCM. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Kim Thoa, Tiểu Linh, Hoàng Đăng Khoa, Sơn Hạ, Trường Sang, Trường Huy... Xuyên suốt chương trình, Hồng Phượng mang đến khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Đáng chú ý là tiết mục tưởng nhớ cố NSƯT Vũ Linh, màn trình diễn này khiến nhiều người ái mộ nam nghệ sĩ không khỏi xúc động. Ngoài ra, Hồng Phượng còn tái hiện trích đoạn Duyên kiếp, tiết mục từng giúp cô giành giải ba trong chương trình Sao nối ngôi 2016. Người thay thế vai của nghệ sĩ Vũ Linh là ca sĩ Huỳnh Thật, một đồng nghiệp thân thiết của Hồng Phượng.