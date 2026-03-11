Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

NSƯT Thanh Thanh Tâm và lời 'tự tình quê hương' sau 14 năm viễn xứ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
11/03/2026 11:01 GMT+7

NSƯT Thanh Thanh Tâm vừa có buổi giới thiệu dự án nghệ thuật đặc biệt Cải lương tâm sử. Đây không chỉ là một đêm diễn mà còn là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của "ngôi sao thế hệ vàng" trên sân khấu quê nhà sau 14 năm định cư tại hải ngoại.

Cuộc hạnh ngộ của những tâm hồn đồng điệu

Live show Cải lương tâm sử - Tự tình quê hương sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 28.3 tại Nhà hát Trần Hữu Trang TP.HCM. Đây là nơi gắn bó với những bước chân đầu tiên vào nghề của Thanh Thanh Tâm, cũng là nơi chị được rèn giũa bởi những bậc thầy lỗi lạc như NSND Phùng Há, NSND Kim Cúc, Tấn Đạt... 

Thanh Thanh Tâm thi đậu vào trường sân khấu nhưng vì mới 14 tuổi không đủ tuổi học nên chị vào thẳng khoa đào tạo cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang khóa 1, từ đó bật sáng cùng thế hệ với Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, làm nên thời hoàng kim của cải lương thập niên 90 (thế kỷ 20).

NSƯT Thanh Thanh Tâm và ca sĩ Quang Thành - người viết kịch bản và tổ chức chương trình - trong buổi họp báo

NSƯT Thanh Thanh Tâm và ca sĩ Quang Thành - người viết kịch bản và tổ chức chương trình - trong buổi họp báo

ẢNH: H.K

Sân khấu lần này quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu như: NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSƯT Vân Hà, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tâm Tâm, Bình Tinh, Chí Bảo, Hùng Vương, Lệ Trinh… đều là những tên tuổi được ái mộ. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã gọi điện cho Thanh Thanh Tâm nói rằng: "Cô ơi/chị ơi, em từng thần tượng chị lúc mới vào nghề, nay có dịp gặp nhau chị cho em hát chung với, em không đặt vấn đề cát sê gì đâu!". Thanh Thanh Tâm rất cảm động trước tình nghệ sĩ ấy, và chị mong lần này nếu còn ai chưa cùng hát chung với nhau thì sẽ gặp lại trong những chương trình sắp tới.

Sự kết nối giữa các thế hệ đi trước và lớp trẻ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương, như ca sĩ Quang Thành - người khởi xướng, tác giả kịch bản và thực hiện chương trình - chia sẻ: "Bản thân tôi từ một đứa bé đắm đuối với cải lương từ hồi nhỏ xíu, đến khi định cư tại nước ngoài với những công việc khác nhưng tình yêu với cải lương vẫn thôi thúc, thế là tự nhủ mình phải góp sức bằng công việc tổ chức. Chúng tôi mong muốn tạo nên những đêm cải lương sáng đèn đúng nghĩa, nơi nghệ sĩ được tỏa sáng và khán giả được sống lại không gian thánh đường đích thực". 

Thanh Thanh Tâm cũng cho biết: "Quang Thành đã giữ lửa cho tôi suốt 10 năm xa quê. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện, trao đổi với nhau, và Quang Thành đã truyền năng lượng tích cực để tôi quyết định về Việt Nam trở lại sân khấu".

Những trích đoạn đi cùng năm tháng

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những trích đoạn kinh điển đã làm nên tên tuổi của Thanh Thanh Tâm. Điểm nhấn đặc biệt là trích đoạn Tâm sự Ngọc Hân - một tác phẩm để tri ân cố soạn giả Lê Duy Hạnh, người cha nuôi đã dìu dắt chị trong nghệ thuật. Bên cạnh đó là Truyền thuyết tình yêu (diễn cùng Võ Minh Lâm và Tú Sương) và sự tái hiện Hòn vọng phu để tưởng nhớ cố NSƯT Vũ Linh - người bạn diễn ăn ý nhất của chị. Đêm diễn cũng không thể thiếu hình tượng Dương Vân Nga, nơi Thanh Thanh Tâm sẽ kết hợp tinh hoa từ bản diễn của cố NSƯT Thanh Nga và Nhà hát Trần Hữu Trang.

Trở lại sau hơn một thập kỷ, NSƯT Thanh Thanh Tâm không giấu được sự lo lắng. Chị đảm nhận vai trò vừa là diễn viên chính, vừa là người dàn dựng cho các tiết mục. Dù khiêm tốn từ chối danh xưng "đạo diễn", chị vẫn dành tâm huyết để chỉnh lý kịch bản, trau chuốt từng động tác cho đàn em.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi áp lực nhất là sức khỏe và giọng hát. Suốt 14 năm qua, dù lửa nghề chưa bao giờ tắt nhưng điều kiện tập luyện ở hải ngoại không thể đầy đủ như ở Việt Nam. Để chuẩn bị cho đêm diễn này, tôi đã phải rèn luyện giọng hát và thể lực liên tục suốt hai tháng". Chị quan niệm rằng việc bước ra sân khấu là sự tôn trọng tối thượng dành cho khán giả, vì vậy mọi thứ phải chỉn chu nhất có thể.

NSƯT Thanh Thanh Tâm và đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc

NSƯT Thanh Thanh Tâm và đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc

ẢNH: H.K

Dự án truyền nghề qua không gian số

Bên cạnh đêm diễn trực tiếp, Thanh Thanh Tâm còn ra mắt kênh YouTube mang tên Cải lương tâm sử. Đây là một dự án dài hơi nhằm lưu giữ và chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu mà chị tích lũy được sau hơn 50 năm bền bỉ với ánh đèn sân khấu.

Khác với khái niệm dạy học khô khan, Thanh Thanh Tâm chọn cách "tâm sự" và chia sẻ. Chị sẽ kể lời dạy của những bậc thầy như NSND Bảy Phùng Há, NSND Kim Cúc hay các thầy Hoàng Ba, Tấn Đạt... Qua đó, chị hướng dẫn các bạn trẻ cách nhập vai, cách xử lý hơi ca, hay sự khác biệt trong diễn xuất giữa các thể loại tuồng sử, tuồng xã hội và tuồng cổ.

"Tôi không dám nhận mình là thầy để truyền nghề, tôi chỉ muốn đem vốn liếng, tâm tình của mình trao lại cho các em. Nếu các bạn trẻ có thắc mắc gì về nghề, cứ nhắn lại, tôi sẽ sẵn lòng giải đáp qua các chuyên đề trên kênh YouTube", Thanh Thanh Tâm chân thành chia sẻ.

Sự trở lại của NSƯT Thanh Thanh Tâm vào tháng 3 này không chỉ là một live show cá nhân, mà là một nỗ lực góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

