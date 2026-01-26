Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lam Trường 'làm liveshow' phục vụ bệnh nhân tại Cần Thơ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
26/01/2026 11:31 GMT+7

Ca sĩ Lam Trường cùng các nghệ sĩ nổi tiếng đã về biểu diễn thiện nguyện tại chương trình "Chia sẻ yêu thương" lần 9 tại Cần Thơ, chương trình đã quyên góp được hơn 2,45 tỉ đồng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Tối ngày 25.1, khuôn viên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trở nên rộn ràng khi ca sĩ Lam Trường và nhiều nghệ sĩ về hát thiện nguyện trong chương trình "Chia sẻ yêu thương" lần thứ 9. Đây là chương trình thiện nguyện của bệnh viện tổ chức thường niên dịp cuối năm để quyên góp, vận động hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Lam Trường 'làm liveshow' phục vụ bệnh nhân tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Ca sĩ Lam Trường đã trình bày liên tục 7 ca khúc phục vụ khán giả tại khuôn viên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Lam Trường hát liền 7 bài tặng các bệnh nhân

Hàng ngàn bệnh nhân, thân nhân người bệnh cùng người dân địa phương đã có dịp được thưởng thức một chương trình âm nhạc hoành tráng, vui tươi và nghĩa tình với sự tham gia của ca sĩ Lam Trường, NSND Trọng Hữu, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, Hoa hậu Văn hóa hữu nghị quốc tế 2025 Mai Thanh Trúc, cùng các nghệ sĩ Mai An Thanh, Hải Linh, Trúc Mai, Kim Ngân và ca sĩ Hải Đường...

Lam Trường 'làm liveshow' phục vụ bệnh nhân tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Ca sĩ Lam Trường biểu diễn phục vụ bệnh nhân và thân nhân đang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Khán giả có mặt tại sân khấu trước bệnh viện đã được thưởng thức không gian nghệ thuật đa sắc màu, từ những điệu lý, bài ca cổ đến những bản nhạc trẻ sôi động. Sự góp mặt của NSND Trọng Hữu với các nhạc phẩm Quê hương, Xin trả tôi về cùng nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng qua Đêm giao thừa quê hương, Mừng trăm năm hạnh phúc đã mang đến những phút giây lắng đọng...

Lam Trường 'làm liveshow' phục vụ bệnh nhân tại Cần Thơ - Ảnh 3.

NSND Trọng Hữu với các nhạc phẩm Quê hương

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Tiêu điểm của đêm diễn chính là sự xuất hiện của ca sĩ Lam Trường với luồng năng lượng sôi động và nhiệt huyết. Lam Trường liên tục khuấy động sân khấu bằng 7 ca khúc ngập tràn sắc xuân như: Ngày xuân long phụng sum vầy, Bên em mùa xuân, Katy, Mưa phi trường, Cho bạn cho tôi, Một đêm sayLemon Tree. Giọng hát của "anh Hai" Lam Trường cùng phong cách biểu diễn gần gũi đã khiến hàng ngàn khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ và có những giây phút thư giãn, vui tươi.  

Hành trình nhân ái tiếp nhận hơn 2,45 tỉ đồng

"Chia sẻ yêu thương" sau 9 lần tổ chức không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là nơi những tấm lòng thiện nguyện, cùng nhau lan tỏa các giá trị tốt đẹp trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Năm nay, chương trình tiếp tục cho thấy vai trò là cầu nối gắn kết những trái tim nhân ái hướng về người bệnh khó khăn. Ban tổ chức đã trực tiếp trao hỗ trợ cho 55 bệnh nhân với tổng số tiền 110 triệu đồng. 

Lam Trường 'làm liveshow' phục vụ bệnh nhân tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trao hỗ trợ cho các bệnh nhân khó khăn

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Đặc biệt,  với sự tham dự của ca sĩ Lam Trường, NSND Trọng Hữu và các nghệ sĩ nổi tiếng chương trình "Chia sẻ yêu thương" của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận được số tiền ủng hộ hơn 2,45 tỉ đồng để thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho cả năm 2026.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau 8 năm thành lập, Phòng công tác xã hội của bệnh viện đã vận động được gần 36,6 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, qua đó chung tay hỗ trợ cho hơn 8.867 lượt bệnh nhân, những mảnh đời kém may mắn.

