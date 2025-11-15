Ca hiến tạng ở Cần Thơ và hành trình hồi sinh 6 cuộc đời

Trên là dòng tin nhắn ngắn ngủi của em gái anh L.M.P - người hiến tạng chết não đầu tiên tại ĐBSCL, khi biết rằng, trái tim của anh trai mình đã đập những nhịp đập đầu tiên, hồi sinh một cuộc đời mới.

Dòng tin ngắn của em gái anh L.M.P sau khi biết trái tim của anh mình đã được ghép thành công và đập những nhịp đầu tiên trên một cơ thể mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dòng tin nhắn đã khiến toàn bộ ê kíp y bác sĩ và bất cứ ai nghe được câu chuyện này cũng phải nghẹn ngào. Những mất mát không gì bù đắp được của gia đình bệnh nhân đã trở thành món quà vô giá giúp 6 cuộc đời khác được tái sinh.

Vượt qua những mất mát không gì bù đắp được, quyết định của gia đình bệnh nhân L.M.P đã giúp 6 cuộc đời khác được tái sinh ẢNH: DUY TÂN

Những nhịp đập hồi sinh kỳ diệu

Trưa 15.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, thông tin, tình trạng của 6 bệnh nhân được ghép tạng từ người hiến là anh L.M.P đều đang tiến triển rất khả quan. Theo đó, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), quả tim của anh P. được ghép cho một bệnh nhân nam 46 tuổi. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định về huyết động, chức năng tim đang hồi phục tốt.

Kỳ tích y khoa ở miền Tây Lần đầu ghép tạng từ người chết não

Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Việt Triều, người tham gia ê kíp ghép tim cùng các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết thêm, ý thức bệnh nhân đã cải thiện, không sốt, không phù, thở máy SpO2 99%, phổi không ran, tim nhịp xoang đều 98 nhịp/phút, không dùng máy tạo nhịp, huyết áp ổn định. "Trong hôm nay các bác sĩ sẽ xem xét cai máy thở và rút nội khí quản và ngưng lọc máu liên tục cho bệnh nhân. Riêng ECMO (ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể - PV) sẽ cai sau cùng", bác sĩ Triều cho biết.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Việt Triều, Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (phải) tham gia cùng ê kíp ghép tim cùng các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

ẢNH: CTV

Tương tự, gan của anh P. cũng đã vượt hơn 2.000 km để ghép cho 2 bệnh nhân tại Hà Nội, hiện cả hai bệnh nhân được ghép đều tiến triển khả quan. Đặc biệt, một trong hai bệnh nhân này là em bé mới 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh dẫn đến xơ gan điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Dù vẫn cần hồi sức nội khoa tích cực, tình trạng của bé đang tiến triển tốt dần lên từng ngày. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ánh sáng cũng đang dần trở lại với bệnh nhân được ghép giác mạc, ca phẫu thuật đã thực hiện thành công vào chiều 14.11.

Nữ bệnh nhân 35 tuổi hồi phục nhanh chóng sau ca ghép thận từ thận của anh L.M.P ẢNH: CTV

Nam bệnh nhân 58 tuổi cũng được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ghép thận thành công từ thận hiến của anh L.M.P ẢNH: CTV

Và ngay tại Cần Thơ, hai quả thận của người hiến đã được dùng để thực hiện hai ca ghép cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin thêm, sau 2 ngày ghép thận, cả hai bệnh nhân (nữ 35 tuổi, nam 58 tuổi) đều đang hồi phục tốt, ăn uống ngon miệng, không còn bị phù, tình trạng cao huyết áp cải thiện và chức năng thận đã phục hồi gần như bình thường. "Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện, là tiền đề quan trọng để bệnh viện hướng đến triển khai kỹ thuật ghép gan, ghép tim trong thời gian tới", bác sĩ Phong nói.

Quyết định từ nỗi đau tột cùng

Như Thanh Niên đã thông tin, những phép màu với 6 bệnh nhân đang hồi sinh đến từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh L.M.P (35 tuổi, ở TP.Cần Thơ). Trước đó, anh P. không may bị tai nạn giao thông nguy kịch.

Suốt 8 ngày, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nỗ lực tìm mọi cơ hội níu giữ sự sống cho bệnh nhân. Nhưng phép màu đã không xảy ra, anh rơi vào trạng thái chết não. Khi hy vọng cuối cùng vụt tắt, giữa tột cùng nỗi đau mất người thân, gia đình anh P. đã đưa ra một quyết định hiến tạng của anh.

Toàn thể ê kíp dành phút tri ân tới bệnh nhân hiến tạng chết não ẢNH: DUY TÂN

Ngay sau quyết định của gia đình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ báo cáo lên Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, đồng thời lập tức kích hoạt hội đồng chuyên môn phối hợp với các chuyên gia ngoài viện để đánh giá tình trạng chết não theo đúng quy định pháp lý. Song song đó, Đơn vị Hồi sức tập trung mọi nguồn lực để duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất.

Một cuộc hội chẩn mở rộng được tổ chức cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Sau nhiều giờ thống nhất chuyên môn, thời điểm phẫu thuật lấy tạng được ấn định: 10 giờ 30 phút ngày 13.11.

Các mô tạng được gấp rút chuyển ra Hà Nội để cứu người ẢNH: DUY TÂN

Ngay sau đó, một cuộc chạy đua 24 giờ nghẹt thở diễn ra. Hơn 40 y bác sĩ từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương... đã phối hợp không ngơi nghỉ. Quy trình lấy tạng diễn ra chính xác đến từng phút giây. 6 đơn vị tạng được lấy thành công và lập tức bước vào hành trình mang sự sống cho các bệnh nhân nguy kịch khác.

Giờ đây, một phần cơ thể của anh P. vẫn đang sống, đang tiếp tục hành trình hồi sinh trong cơ thể của 6 cuộc đời, trong đó có một em bé chỉ mới 3 tuổi.