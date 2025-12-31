NSƯT Kim Phương đóng phim kinh dị ở tuổi 72, gặp 'nạn' vì giúp diễn viên trẻ

NSƯT Kim Phương cho biết bà nhận lời tham gia dự án điện ảnh Nhà hai chủ với cát sê "lấy như không lấy" vì muốn ủng hộ lớp trẻ Ảnh: H.D

NSƯT Kim Phương cho biết bà nhận lời tham gia Nhà hai chủ xuất phát từ sự gắn bó thân tình với dàn ê kíp trẻ của phim. Theo nữ nghệ sĩ, nhóm thực hiện dự án gồm biên kịch, đạo diễn, trợ lý và nhà sản xuất đều là những người trẻ, bà vẫn gọi thân mật là "các con". Khi ngỏ lời mời, họ chia sẻ đây là tác phẩm đầu tay, được gom vốn thực hiện với mong muốn tri ân cha mẹ. "Ban đầu tôi cũng ngần ngại. Nghề diễn ai cũng quen hỏi thù lao trước, nhưng khi biết các con đang khởi nghiệp, mọi thứ đều là đầu tay, tôi quyết định ủng hộ. Coi như nhận thù lao cũng như không nhận", bà nói.

Nhà hai chủ thuộc thể loại kinh dị, xoay quanh câu chuyện của hai vợ chồng Mai (Trâm Anh thủ vai) và Lâm (Trần Kim Hải). Trong quá trình tìm kiếm một nơi an cư sau khi chuyển lên TP.HCM sinh sống, họ được giới thiệu một căn nhà rộng rãi với mức giá rẻ bất ngờ. Tuy nhiên, khi Mai đến xem nhà, dì Bảy (NSƯT Kim Phương) đã lên tiếng cảnh báo đây là căn nhà được xây vào ngày tam nương sát chủ, từng qua hai đời chủ nhưng có đến ba người chết, khiến âm khí trong nhà trở nên nặng nề, khó ở.

Vai diễn dì Bảy trong phim kinh dị Nhà hai chủ do NSƯT Kim Phương thủ vai Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về vai diễn, sao nữ 72 tuổi cho biết nhân vật dì Bảy không quá nặng về tâm lý. Đây là hình ảnh một người hàng xóm tốt bụng, chứng kiến hoàn cảnh cơ cực của gia đình chị Mai và dần bị thuyết phục bởi mong muốn an cư, ổn định cuộc sống của họ. Gia đình nghèo khó, chỉ có hai chỉ vàng và còn thiếu một chỉ để mua căn nhà đủ rộng cho cả gia đình sinh sống, con cái có điều kiện đến trường. Chính hoàn cảnh ấy khiến nhân vật bà đảm nhận quyết định giúp đỡ và đồng hành cùng gia đình chị Mai. Kể từ khi họ dọn vào nhà mới, hàng loạt biến cố xảy ra, và người hàng xóm này luôn hiện diện như một chỗ dựa âm thầm, sẻ chia suốt hành trình. Với nữ nghệ sĩ, đây là vai diễn không khó nhưng giàu cảm xúc và mang nét gần gũi, dễ thương.

NSƯT Kim Phương gặp 'nạn' vì giúp diễn viên trẻ

Trong quá trình thực hiện dự án này, NSƯT Kim Phương thừa nhận bà gặp không ít bỡ ngỡ ban đầu. Trong buổi tập thoại đầu tiên, nhiều thành viên trong đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ, tỏ ra dè dặt khi tiếp xúc với bà. Để tạo không khí thoải mái, nữ nghệ sĩ chủ động gần gũi, thân thiện và dần hòa nhập với tập thể, dù cho rằng đây là điều không hề dễ dàng. Một khó khăn khác là việc bộ phim có nhiều cảnh quay với trẻ nhỏ, trong khi thời gian ghi hình chủ yếu diễn ra vào ban đêm là thời điểm các bé cần nghỉ ngơi. Do tâm lý trẻ em còn vô tư, khó giữ sự tập trung và kỷ luật như người lớn, quá trình quay phim vì thế cũng gặp không ít trở ngại.

Chia sẻ về "tân binh" Trâm Anh, NSƯT Kim Phương cho biết ban đầu bà có phần lo lắng khi thấy nữ diễn viên sở hữu vóc dáng mảnh mai, chưa thật sự phù hợp với hình ảnh một người mẹ bản lĩnh. Tuy nhiên, sau quá trình tập luyện và làm việc, Trâm Anh đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, thể hiện vai diễn thuyết phục, khiến cả ê kíp yên tâm và hài lòng.

Nữ nghệ sĩ gặp "nạn" trong cảnh quay khó vì muốn diễn viên Trâm Anh hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý, trong một cảnh quay giằng co giữa hai nhân vật, mặt sàn được đổ nước để phục vụ bối cảnh, cảnh quay này buộc phải thực hiện lại nhiều lần vì không đạt yêu cầu. Theo NSƯT Kim Phương, để đạt được cảm xúc chân thực, bà chủ động đề nghị bạn diễn phải "xô mạnh hơn" thay vì diễn tiết chế. Do Trâm Anh nhập vai mạnh và thực hiện đúng yêu cầu diễn xuất, nữ nghệ sĩ không may trượt chân và ngã mạnh xuống sàn. Cú ngã khiến bà choáng váng, đau điếng ở vùng mạn sườn.

Sự cố khiến Trâm Anh hoảng sợ, bật khóc và không thể tiếp tục quay trong một khoảng thời gian. Nữ nghệ sĩ sau đó phải trấn an "hậu bối" để cảnh quay có thể hoàn thành khi cả đoàn đang chờ đợi. Theo nữ NSƯT, chấn thương từ cú ngã kéo dài nhiều tháng. Mãi đến khoảng 4-5 tháng sau bà mới dần hồi phục, chủ yếu chỉ sử dụng thuốc giảm đau trong quá trình điều trị.

NSƯT Kim Phương cho rằng những tai nạn trong quá trình làm nghề là điều khó tránh khỏi và bà xem đó như một phần của công việc. Theo nữ nghệ sĩ, mỗi sự cố xảy ra cũng là một bài học kinh nghiệm để bản thân thận trọng hơn, tránh lặp lại những rủi ro tương tự trong các dự án sau này.