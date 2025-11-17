Tiết lộ về cảnh quay Thái Hòa bị NSƯT Kim Phương 'tát thẳng tay' gây chú ý

Sau vài tập phát sóng, Cuộc chiến hạ lưu hiện giữ vị trí top 2 bảng xếp hạng thảo luận về phim ảnh trên mạng xã hội ở tuần 2 của tháng 11 (theo Social Trend - YouNet Media). Bên cạnh đó, phim có sự góp mặt của Thái Hòa cũng vượt mốc 180 triệu lượt xem trên các nền tảng, tính đến 17.11. Tác phẩm xoay quanh một gia đình nghèo 3 thế hệ. Đứng trước nguy cơ mất đi chốn nương thân duy nhất, mỗi người tìm cách níu giữ “tổ ấm tạm bợ” bằng đủ trò bi hài.

Phân đoạn Thái Hòa tranh cãi với NSƯT Kim Phương trong phim ẢNH: NSX

Ở tập 7 và 8, gia đình anh Sáng (Thái Hòa đóng) đối mặt thử thách mới. Sau 10 năm biệt tích, vợ cũ anh - chị Huyền (Phúc An đóng) bất ngờ trở về, khiến Nhi (Trịnh Thảo đóng) dọn về sống với mẹ vì biết ba quá khó khăn để nuôi mình ăn học. Trong bữa cơm chia tay, Nhi tặng cả nhà chiếc áo tự thiết kế như món quà tạm biệt. Lời khen “cái áo đẹp nhất từ đó đến giờ của ba” cũng trở thành lời chia ly anh gửi đến con gái.

NSƯT Kim Phương nói về phân đoạn tát Thái Hòa

Gia đình nghèo càng thêm chông chênh khi nhận được đề nghị nhận 100 triệu đồng để rời khỏi khu đất. Không thể chứng minh quyền sở hữu, họ buộc phải chấp nhận và chuẩn bị “tan đàn xẻ nghé”, mỗi người tìm một nơi nương thân mới.

Việc đặt nghi vấn “cái nhà này chưa chắc gì của bà” của anh Sáng khiến bà Hai tức giận. Chia sẻ về phân đoạn thẳng tay tát đàn em trong phim, NSƯT Kim Phương cho biết: “Cái tát đó thể hiện sự uất ức và khẳng định căn nhà chắc chắn của bà Hai, không phải bà ở lì không chịu trả hay đòi tiền bồi thường. Bà Hai trung thực, có tờ giấy bán nhà thật, chỉ là không nhớ để ở đâu”.

Cũng theo tiết lộ của NSƯT Kim Phương, cảnh quay này được thực hiện mà không qua luyện tập hay bàn bạc trước. Nữ nghệ sĩ gạo cội nhận định nếu đánh giả, người xem sẽ cảm nhận được khiến phân đoạn mất đi sự thuyết phục. “Một diễn viên như Thái Hòa cũng biết phải nhận cái tát đúng nghĩa thì mới hiệu quả. Chúng tôi phải quay nhiều góc, lần nào Thái Hòa cũng đứng yên cho tôi tát, mà thật ra do bất chợt nên bạn cũng không biết để né”, NSƯT Kim Phương nói thêm.

Nhân vật Sáng do Thái Hòa đảm nhận đối diện với nhiều thách thức trong cuộc sống ẢNH: NSX

Về kỹ thuật, cô bật mí cách giảm lực tác động để bạn diễn ít đau: “Tay dang rộng một tí thì sẽ có thêm thời gian, khoảng cách để chạm vào mặt Thái Hòa, lúc đó lực đã nhẹ hơn. Hơn nữa, do tôi lớn tuổi nên cú tát cũng yếu hơn so với các bạn trẻ”.

Ngoài phải chịu những cú tát từ NSƯT Kim Phương, nhân vật ông Sáng còn đối diện với lời lẽ cay độc từ Xuân Phúc (vai chủ đất). Theo Thái Hòa, đây là một trong hai khoảnh khắc khiến nhân vật cảm thấy nhục nhã nhất, bên cạnh cảnh “cầu cứu” cộng đồng mạng. “Nhân vật Sáng tìm Mạnh để đòi tăng tiền đền bù và bị xua đuổi, miệt thị. Cái nhục không phải từ sự sỉ vả mà vì anh lại một lần nữa phản bội lý tưởng 'nghèo nhưng không hèn' của mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Xuân Phúc bày tỏ sự yêu thích với phân đoạn đã làm nổi bật tính cách vai diễn mình đảm nhận: “Từ đầu, nhân vật này chưa thể hiện nhiều nên mọi người chỉ nghĩ là một doanh nhân bất động sản, tri thức và lịch thiệp. Nhưng đến đây, khán giả sẽ thấy được bản chất của Mạnh, trịch thượng và ẩn chứa mưu mô bên trong”.

Nam diễn viên ấn tượng với vai phản diện lần này vì đây là hình tượng anh chưa từng thử sức trước đó. “Khán giả thường nhớ tôi ở tuyến chính diện với hình ảnh chiến sĩ công an hoặc lính cứu hỏa. Cuộc chiến hạ lưu là thử thách mới trong sự nghiệp diễn xuất của tôi”, Nguyễn Xuân Phúc tâm sự.