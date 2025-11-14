Phim về không tặc có Thái Hòa, Kaity Nguyễn sắp rời rạp, thu gần 252 tỉ đồng

Phim Tử chiến trên không sắp rời rạp Ảnh: ĐPCC

'Tử chiến trên không' sẽ có phần 2

Tối 14.11, đạo diễn Hàm Trần đăng tải bài viết tri ân khán giả, khi phim Tử chiến trên không đã trải qua hành trình trụ rạp 2 tháng và sắp kết thúc hành trình phòng vé sau ngày 16.11.

Nam đạo diễn viết: "Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến xem Tử chiến trên không! Sau 2 tháng ra rạp, chúng ta đã đến cuối tuần cuối cùng. Đây thật là một hành trình đáng kinh ngạc, đã vượt xa cả kỳ vọng của chúng tôi. Thay mặt toàn thể dàn diễn viên và đoàn làm phim, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã đến ủng hộ bộ phim, đặc biệt là những người đã xem phim 7 lần. Từ tận đáy lòng, chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm của các bạn. Đây là cuối tuần cuối cùng rồi, nếu ai muốn xem lại thì nhắn tin cho tôi nhé".

Bên cạnh đó, đạo diễn Hàm Trần cũng tiết lộ phim đang được thực hiện phần hai, dự kiến ra mắt vào năm 2026. "Với những ai đang chờ đợi phần tiếp theo, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau", đạo diễn cho hay.

Phim được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam Ảnh: ĐPCC

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến tối 14.11,Tử chiến trên không đạt doanh thu 251,8 tỉ đồng . Với thành tích này, dự án có sự góp mặt của Thái Hòa, Kaity Nguyễn đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 10 phim Việt có doanh thu cao nhất. Danh sách top 10 hiện gồm Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Bố già, Bộ tứ báo thủ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Nhà gia tiên. Đặc biệt, đứa con tinh thần của Hàm Trần trở thành phim hành động Việt Nam ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Trước đó, khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu của phim, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: "Khi làm phim, tôi chỉ cố gắng hết sức để phim hay, khán giả coi thấy thích nó, thấy thõa mãn. Điều tôi hy vọng chỉ như vậy thôi. Còn về doanh thu thì khó nói lắm vì tùy thuộc vào nhiều yếu tố".

Đạo diễn Hàm Trần cùng dàn diễn viên trong phim Tử chiến trên không Ảnh: FBNV

Tử chiến trên không là phim điện ảnh hành động, kịch tính, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam. Đây là dự án do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp Galaxy Group thực hiện, quy tụ dàn diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng… Từ khi ra rạp, tác phẩm này nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tích cực, khen ngợi từ nội dung phim, chất lượng sản xuất, diễn xuất cảm xúc của dàn diễn viên cũng như bối cảnh, hình ảnh được đầu tư chỉn chu.