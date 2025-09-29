Thái Hòa tiết lộ cơ duyên đóng phim cùng con trai trong 'Tử chiến trên không'

Thái Hòa cho biết anh không áp đặt con nối nghiệp, chỉ cần con cảm thấy vui với nghề mình chọn Ảnh: L.X

Sau 10 ngày ra mắt, bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không vẫn đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 168 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 29.9). Bên cạnh dàn diễn viên chính như Thái Hòa, Thanh Sơn, Kaity Nguyễn, Trâm Anh... sự xuất hiện của Hồ Thái Thiên Minh (con trai Thái Hòa và Cát Phượng - tên thân mật là Bom), cũng nhận được sự chú ý của khán giả.

Trong phim, Thiên Minh đảm nhận một vai nhỏ, là học viên cảnh vệ đối đầu trực diện với không tặc và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Dù chỉ góp mặt trong vài phân cảnh ngắn ở đầu phim, chàng trai trẻ vẫn gây ấn tượng bởi ngoại hình cao ráo, điển trai và lối diễn xuất tự nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Minh chạm ngõ điện ảnh.

Con trai Thái Hòa và Cát Phượng sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng 1,8 m ở tuổi 21 Ảnh: ĐPCC

Thái Hòa để con tự thân vận động, không hỗ trợ khi đóng phim

Theo Thái Hòa, con trai có được vai diễn này là do duyên số. Anh kể trong một lần hai cha con nhắn tin qua lại, Thiên Minh gửi cho mình đoạn clip đang tập thể hình, anh liền khoe với mọi người trong đoàn phim. Tình cờ lúc đó đạo diễn Hàm Trần nhìn thấy, hỏi thăm vì đang cần tìm một diễn viên trẻ để vào nhân vật cảnh vệ cao lớn, khỏe mạnh có thể diễn cảnh đánh nhau với Gi A Nguyễn trong phim. Thiên Minh sau đó đến thử vai, được đánh giá tiếp thu nhanh sau vài buổi tập với cascadeur và được giao vai.

Thái Hòa khẳng định anh không hỗ trợ mà để con tự thân vận động, cho rằng chỉ đạo diễn xuất là vai trò của đạo diễn. Anh chia sẻ: "Khi con được đạo diễn Hàm Trần giao vai này, tôi đồng ý, nhưng nói rõ với đạo diễn rằng 'đây là lựa chọn của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm'. Tôi chỉ đứng ngoài theo dõi, để Bom tự thân vận động. Tôi không muốn trở thành người hướng dẫn diễn xuất vì nghĩ rằng sau này con sẽ là người thầy của chính mình. Con sẽ tự lựa chọn, quyết định những gì sẽ tiếp thu. Còn tôi thì chỉ chia sẻ khi con cần".

Tạo hình của Thiên Minh trong vai học viên cảnh vệ, còn Thái Hòa thủ vai cầm đầu nhóm không tặc trong phim

Ảnh: ĐPCC

Khi được hỏi cảm giác lần đầu nhìn con trai ở phim trường, diễn viên Tèo em nói đó là cảm giác "rất ngộ, khó tả". Anh cho rằng đây chỉ là trải nghiệm đầu tiên của con trai, chưa thể gọi là đam mê. "Nếu nói đam mê thì đã biết gì đâu mà mê, vì trước đó Bom chưa từng trải nghiệm diễn xuất, chưa hiểu nghề diễn viên hay trải qua thăng trầm với công việc. Nhưng hiện Bom cũng đang học diễn xuất bên Kathy Uyên. Vì sau phim Tử chiến trên không, nhà sản xuất nói thích gương mặt Bom, để có được vai mới thì con nên đi học. Với tôi, con làm nghề gì không quan trọng, miễn là con sống hết mình và tìm được niềm vui công việc đó", diễn viên 7X bày tỏ.

Dù không sống chung nhưng Thái Hòa và con trai vẫn rất gắn bó, thường xuyên đi cà phê cùng nhau Ảnh: L.X

Sau lần thử sức đầu tiên ở điện ảnh, Thái Hòa tiết lộ điều khiến Thiên Minh thích thú không chỉ là trải nghiệm phim trường mà còn là khoản cát sê. Nam diễn viên 7X cho biết con trai giỏi tự lập hơn mình ngày xưa. Ngoài việc học ngành Công nghệ thông tin tại một trường đại học ở TP.HCM, Thiên Minh còn làm trợ giảng tiếng Anh để kiếm tiền, ít khi xin từ cha mẹ. Lần đầu nhận cát sê đóng phim, số tiền cao hơn nhiều so với việc đi dạy khiến Thiên Minh càng thêm hào hứng. Thái Hòa tiết lộ con biết dành dụm, quan tâm đến lĩnh vực đầu tư.

"Tôi và con không sống cùng nhau, không thường xuyên tâm sự, nhưng những lúc con cần tôi đều có mặt. Tôi và con xem nhau như những người bạn, có thể đi cà phê, đi ăn, thậm chí cùng nhau bàn chuyện đầu tư", anh kể.