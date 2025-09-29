Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thái Hòa tiết lộ cơ duyên đóng phim cùng con trai trong 'Tử chiến trên không'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
29/09/2025 17:42 GMT+7

Thái Hòa cho biết cảm xúc khó tả khi đóng phim cùng con trai trong 'Tử chiến trên không'. Dù vậy, nam diễn viên không hướng dẫn diễn xuất, chỉ lặng lẽ quan sát, để con tự trải nghiệm trong lần đầu thử sức với điện ảnh.

Thái Hòa tiết lộ cơ duyên đóng phim cùng con trai trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 1.

Thái Hòa cho biết anh không áp đặt con nối nghiệp, chỉ cần con cảm thấy vui với nghề mình chọn

Ảnh: L.X

Sau 10 ngày ra mắt, bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không vẫn đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 168 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 29.9). Bên cạnh dàn diễn viên chính như Thái Hòa, Thanh Sơn, Kaity Nguyễn, Trâm Anh... sự xuất hiện của Hồ Thái Thiên Minh (con trai Thái Hòa và Cát Phượng - tên thân mật là Bom), cũng nhận được sự chú ý của khán giả.

Trong phim, Thiên Minh đảm nhận một vai nhỏ, là học viên cảnh vệ đối đầu trực diện với không tặc và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Dù chỉ góp mặt trong vài phân cảnh ngắn ở đầu phim, chàng trai trẻ vẫn gây ấn tượng bởi ngoại hình cao ráo, điển trai và lối diễn xuất tự nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Minh chạm ngõ điện ảnh.

Thái Hòa tiết lộ cơ duyên đóng phim cùng con trai trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 2.

Con trai Thái Hòa và Cát Phượng sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng 1,8 m ở tuổi 21

Ảnh: ĐPCC

Thái Hòa để con tự thân vận động, không hỗ trợ khi đóng phim

Theo Thái Hòa, con trai có được vai diễn này là do duyên số. Anh kể trong một lần hai cha con nhắn tin qua lại, Thiên Minh gửi cho mình đoạn clip đang tập thể hình, anh liền khoe với mọi người trong đoàn phim. Tình cờ lúc đó đạo diễn Hàm Trần nhìn thấy, hỏi thăm vì đang cần tìm một diễn viên trẻ để vào nhân vật cảnh vệ cao lớn, khỏe mạnh có thể diễn cảnh đánh nhau với Gi A Nguyễn trong phim. Thiên Minh sau đó đến thử vai, được đánh giá tiếp thu nhanh sau vài buổi tập với cascadeur và được giao vai.

Thái Hòa khẳng định anh không hỗ trợ mà để con tự thân vận động, cho rằng chỉ đạo diễn xuất là vai trò của đạo diễn. Anh chia sẻ: "Khi con được đạo diễn Hàm Trần giao vai này, tôi đồng ý, nhưng nói rõ với đạo diễn rằng 'đây là lựa chọn của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm'. Tôi chỉ đứng ngoài theo dõi, để Bom tự thân vận động. Tôi không muốn trở thành người hướng dẫn diễn xuất vì nghĩ rằng sau này con sẽ là người thầy của chính mình. Con sẽ tự lựa chọn, quyết định những gì sẽ tiếp thu. Còn tôi thì chỉ chia sẻ khi con cần".

Thái Hòa tiết lộ cơ duyên đóng phim cùng con trai trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 3.

Tạo hình của Thiên Minh trong vai học viên cảnh vệ, còn Thái Hòa thủ vai cầm đầu nhóm không tặc trong phim

Ảnh: ĐPCC

Khi được hỏi cảm giác lần đầu nhìn con trai ở phim trường, diễn viên Tèo em nói đó là cảm giác "rất ngộ, khó tả". Anh cho rằng đây chỉ là trải nghiệm đầu tiên của con trai, chưa thể gọi là đam mê. "Nếu nói đam mê thì đã biết gì đâu mà mê, vì trước đó Bom chưa từng trải nghiệm diễn xuất, chưa hiểu nghề diễn viên hay trải qua thăng trầm với công việc. Nhưng hiện Bom cũng đang học diễn xuất bên Kathy Uyên. Vì sau phim Tử chiến trên không, nhà sản xuất nói thích gương mặt Bom, để có được vai mới thì con nên đi học. Với tôi, con làm nghề gì không quan trọng, miễn là con sống hết mình và tìm được niềm vui công việc đó", diễn viên 7X bày tỏ.

Thái Hòa tiết lộ cơ duyên đóng phim cùng con trai trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 4.

Dù không sống chung nhưng Thái Hòa và con trai vẫn rất gắn bó, thường xuyên đi cà phê cùng nhau

Ảnh: L.X

Sau lần thử sức đầu tiên ở điện ảnh, Thái Hòa tiết lộ điều khiến Thiên Minh thích thú không chỉ là trải nghiệm phim trường mà còn là khoản cát sê. Nam diễn viên 7X cho biết con trai giỏi tự lập hơn mình ngày xưa. Ngoài việc học ngành Công nghệ thông tin tại một trường đại học ở TP.HCM, Thiên Minh còn làm trợ giảng tiếng Anh để kiếm tiền, ít khi xin từ cha mẹ. Lần đầu nhận cát sê đóng phim, số tiền cao hơn nhiều so với việc đi dạy khiến Thiên Minh càng thêm hào hứng. Thái Hòa tiết lộ con biết dành dụm, quan tâm đến lĩnh vực đầu tư. 

"Tôi và con không sống cùng nhau, không thường xuyên tâm sự, nhưng những lúc con cần tôi đều có mặt. Tôi và con xem nhau như những người bạn, có thể đi cà phê, đi ăn, thậm chí cùng nhau bàn chuyện đầu tư", anh kể.

Đạo diễn Hàm Trần cũng dành lời khen Thiên Minh diễn có duyên và đánh đấm giỏi. Nam đạo diễn kể khi đang tìm diễn viên trẻ cho vai học viên cảnh vệ thì tình cờ thấy Thái Hòa khoe về hình ảnh con trai với mọi người. "Tôi rất ngạc nhiên và ngỏ ý với Thái Hòa để gọi Minh lên thử vai. Minh diễn rất tự nhiên, gương mặt phù hợp với màn ảnh, đánh đấm cũng giỏi nữa. Minh chỉ có 1 tuần để học thôi mà học rất nhanh, đánh cũng hay", anh chia sẻ.

Tin liên quan

NSƯT Bảo Quốc nhắc về biến cố sức khỏe, tưởng không còn đứng trên sân khấu

NSƯT Bảo Quốc nhắc về biến cố sức khỏe, tưởng không còn đứng trên sân khấu

Tại chương trình giao lưu khởi động giải Mai Vàng 2025, NSƯT Bảo Quốc kể kỷ niệm từng 3 lần được nhận giải thưởng. Ông cũng nhắc về giai đoạn mắc bạo bệnh nhưng vẫn giữ tình yêu với nghề, lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật.

Khám phá thêm chủ đề

Thái hòa Thiên Minh Tử chiến trên không Đạo diễn Hàm Trần phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận