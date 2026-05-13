Xót xa nghệ sĩ cải lương nhặt ve chai, đi làm thuê kiếm sống

Nghệ sĩ Mỹ Phụng (bên phải) trải lòng về cuộc sống thiếu trước hụt sau ở tuổi xế chiều ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, trên kênh YouTube Ngũ long du ký của các nghệ sĩ như Phi Phụng, Phương Dung… đăng tải đoạn clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng. Bà được biết đến là em thứ 6 trong gia đình của cố nghệ sĩ Bửu Truyện, cùng các anh chị em nghệ sĩ như Bửu Khánh, Mỹ Lợi, Bửu Ấn... Bà lập gia đình với nghệ sĩ cải lương Phú Xuân và có hai con trai. Từ khi chồng qua đời năm 2018, nữ nghệ sĩ gần như một mình xoay xở cuộc sống.

Tuổi già bệnh tật, thiếu giấy tờ cá nhân

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng sống một mình trong căn trọ chật hẹp tại TP.HCM. Bà mang trong người nhiều bệnh... song hoàn cảnh khó khăn khiến việc điều trị cũng dang dở. Những ngày thời tiết thay đổi, các cơn đau lại tái phát, khiến việc đi lại, sinh hoạt càng khó.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng cho biết bà không có đầy đủ giấy tờ tùy thân vì từ nhỏ đã theo các đoàn hát, rong ruổi nhiều nơi nên không làm giấy tờ cá nhân. Hiện bà chỉ còn giữ tấm căn cước được cấp từ năm 1978, nay đã cũ nhòe, gây nhiều trở ngại trong việc làm lại giấy tờ. Không có bảo hiểm y tế, mỗi lần đau bệnh, nữ nghệ sĩ chỉ có thể mua thuốc giảm đau uống tạm qua ngày.

Những ngày không có ai thuê dọn dẹp hay phụ việc, nữ nghệ sĩ đi bộ nhặt ve chai bán lấy tiền mua gạo, trang trải cuộc sống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để mưu sinh ở tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ cải lương làm đủ nghề. Ai thuê gì bà làm nấy, từ dọn dẹp nhà cửa đến nhặt ve chai quanh xóm kiếm thêm thu nhập. Những vật dụng trong nhà phần lớn cũng do bà đi làm thuê, được người khác thương tình cho lại. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng tằn tiện qua ngày. Hai con trai của bà hiện đã lập gia đình, đi hát ở xa, cuộc sống cũng không mấy khá giả. Dù vậy, nữ nghệ sĩ chia sẻ các con hiếu thảo, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về phụ giúp mẹ. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cho biết còn nhận được sự san sẻ từ hàng xóm xung quanh khi thỉnh thoảng được cho gạo, thức ăn.

Trò chuyện với Phi Phụng, Phương Dung, nữ nghệ sĩ kể bà bén duyên với sân khấu cải lương từ rất sớm. Năm 15 tuổi, bà rong ruổi khắp các đoàn cải lương ở tỉnh. Thấy em gái bôn ba qua nhiều đoàn tỉnh, cố nghệ sĩ Bửu Truyện từng hỗ trợ đưa bà về hoạt động tại đoàn Minh Tơ. Tuy nhiên, khi gia nhập đoàn, nữ nghệ sĩ cho biết môi trường cạnh tranh quá đông, trong khi chồng bà cũng không có chỗ đứng trên sân khấu. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, bà quyết định tiếp tục theo các đoàn khác lưu diễn. Quyết định này từng khiến nghệ sĩ Bửu Truyện giận đến mức từ mặt em gái.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng từng là đào chánh ở nhiều đoàn cải lương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù đã rời xa sân khấu nhiều năm, nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề. Trong cuộc trò chuyện với nhóm Ngũ long du ký, nữ nghệ sĩ còn ngẫu hứng ca một đoạn cải lương bằng chất giọng ngọt ngào, hơi vẫn dài và khỏe, chất chứa nhiều cảm xúc khiến người xem không khỏi xúc động.