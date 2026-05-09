Khi người trẻ tiếp lửa cải lương

Sân chơi mới đậm tính chuyên nghiệp

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo của trường (1976 - 2026). Theo TS Phạm Huy Quang, quyền hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức cuộc thi là vô cùng cần thiết trong xu thế công nghiệp văn hóa hiện nay. Đây là dịp để tạo động lực sáng tạo cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo và hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật cải lương trở thành di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Giải ba - Thái Hồng Thiện trong trích đoạn Kẻ sĩ Thăng Long ẢNH: HOÀNG KIM

Đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" cho cuộc thi là những nghệ sĩ, nhà giáo uy tín: NSND Giang Mạnh Hà (trưởng ban giám khảo), thạc sĩ Nguyễn Hữu Diệu Đức và NSND Mỹ Hằng. Với sự đánh giá công tâm từ những người đi trước, các thí sinh đã có cơ hội cọ xát và khẳng định tài năng của mình trên một sân khấu chuyên nghiệp.

Giải nhì - Phan Thành Vinh trong trích đoạn Trời Nam ẢNH: HOÀNG KIM

Những gương mặt triển vọng

Vượt qua nhiều gương mặt sáng giá, sinh viên Khánh Tâm (tên thật Nguyễn Thị Tâm), thuộc lớp Diễn viên sân khấu kịch hát K26, đã xuất sắc giành giải nhất. Trước khi trở thành sinh viên của trường, Khánh Tâm từng là một gương mặt quen thuộc khi có thời gian dài đóng cùng NSƯT Vũ Luân trong nhiều vở diễn nổi tiếng. Việc cô tạm gác công việc biểu diễn chuyên nghiệp để quay lại giảng đường trau dồi bài bản đã cho thấy một tinh thần cầu tiến đáng trân trọng.

Giải nhất - Khánh Tâm trong trích đoạn Người cáo ẢNH: HOÀNG KIM

Trong đêm thi, Khánh Tâm hóa thân vào nhân vật Đông Nhật trong trích đoạn Người cáo của soạn giả Lê Duy Hạnh. Đây là vai diễn khó, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật vũ đạo cường độ cao và chiều sâu tâm lý. Dù phải thực hiện những động tác hình thể rất nặng và liên tục, Khánh Tâm vẫn giữ được hơi thở ổn định, không hề bị hụt hơi hay chênh phô khi vào những câu ca dài. Lối diễn xuất nhập tâm, ca trong diễn của cô đã chạm đến cảm xúc của khán giả, minh chứng cho một nội lực vững vàng và sự nỗ lực tập luyện nghiêm túc. Giải nhất dành cho Khánh Tâm là sự công nhận hoàn toàn xứng đáng.

Giải ba - Phạm Tuyên trong trích đoạn Đời luận anh hùng ẢNH: HOÀNG KIM

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng ghi nhận nhiều tiết mục ấn tượng khác. Giải nhì được trao cho thí sinh Phan Thành Vinh trong trích đoạn Trời Nam. Hai giải ba đồng hạng thuộc về Phạm Tuyên với trích đoạn Đời luận anh hùng và Thái Hồng Thiện trong trích đoạn Kẻ sĩ Thăng Long.

Cuộc thi Tài năng sinh viên Cải lương 2026 đã khép lại với những dấu ấn đẹp. Đạo diễn Lê Nguyên Đạt, cố vấn cuộc thi, chia sẻ: "Thành công của cuộc thi không chỉ nằm ở những tấm bằng khen, mà còn ở giá trị bảo tồn và phát huy tinh hoa kịch hát dân tộc. Các tài năng trẻ như Khánh Tâm, Phan Thành Vinh, Phạm Tuyên, Thái Hồng Thiện... chính là những viên gạch hồng tiếp nối, giữ cho ngọn lửa cải lương luôn tỏa sáng trong dòng chảy nghệ thuật hiện đại".