Văn hóa

Những câu chuyện tình yêu của sân khấu kịch cà phê mới

Anh Vũ
10/02/2026 07:30 GMT+7

Chào mùa kịch tết, nhóm Hương Sài Gòn do nghệ sĩ Hữu Nghĩa và đạo diễn Quốc Bảo sáng lập vừa ra mắt chùm kịch ngắn Những câu chuyện tình yêu.

Tọa lạc tại Sân khấu Trịnh Kim Chi (tầng 1 tòa nhà 5B Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa, TP.HCM), đây không chỉ là điểm diễn mới mà còn là một không gian nghệ thuật ấm cúng, nơi khoảng cách giữa diễn viên và khán giả được xóa nhòa.

Những câu chuyện tình yêu của sân khấu kịch cà phê mới- Ảnh 1.

Hữu Nghĩa (trái) và Vương Quỳnh Anh trong vở kịch ngắn Chuyện bông đào

ẢNH: H.K

Với đặc thù của kịch cà phê, đạo diễn Quốc Bảo chọn lối dàn dựng gọn gàng, mộc mạc. Anh tiết chế những xung đột quá đà để tập trung khai thác chiều sâu tâm lý và lối diễn chân thật. Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt gần gũi với đời sống, phản ánh những trăn trở thời đại. Khán giả sẽ bắt gặp bài toán cân bằng giữa kinh tế gia đình và nghĩa cử xã hội trong Chuyện bông đào;

hay hành trình chuộc lỗi đầy trắc trở của người đàn ông đi tìm lại vợ con giữa dòng đời lừa lọc trong Tìm lại người xưa. Nếu Thần tình yêu đặt ra phép thử về tình yêu trước sức nặng vật chất, thì Con trai - Con gái lại khắc họa hóm hỉnh nhưng thấm thía áp lực hôn nhân của người trẻ mỗi dịp tết đến.

Điểm tựa vững chãi của dự án chính là nghệ sĩ Hữu Nghĩa. Trong vai trò đồng đạo diễn kiêm diễn viên, anh xuất hiện trong tất cả các tiểu phẩm để dìu dắt và truyền lửa cho học trò. Sự nâng đỡ của một người thầy giàu kinh nghiệm đã tạo không gian cho những gương mặt mới như Phan Thanh Minh, Khiết Di, Thảo Moon, Lý Minh Đạt, Minh Tuyên, Thái Khang, Kim Thoa, Ngọc Lam, Minh Trang, Hải Nghi, Yến Phương, Huy Trương, Quỳnh Anh, Di Oanh… tự tin sáng tạo và thử sức.

Không cần những bối cảnh hoành tráng, Những câu chuyện tình yêu chinh phục người xem bằng sinh khí trẻ trung và cảm xúc mộc mạc. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa các thế hệ không chỉ giúp các diễn viên trẻ rèn nghề mà còn mang đến cho công chúng một điểm hẹn văn hóa giàu tính nhân văn, đậm chất Sài Gòn trong những ngày đầu năm mới. 

