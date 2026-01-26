Sông núi nước Nam của những người trẻ yêu sử Việt

Một tác phẩm đang được họa sĩ hoàn thiện Ảnh: Vị Quân

Các bức tranh màu nước được vẽ công phu Ảnh: Vị Quân

Lấy cảm hứng từ hai câu thơ trong bài Nam quốc sơn hà: "Sông núi nước Nam, vua Nam ở/ Rành rành định phận tại sách trời", Tarot Sông núi nước Nam kể lại bằng tranh vẽ những thần tích đã lưu truyền muôn đời trong tâm thức người Việt: Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên (Lạc Long Quân - Âu Cơ), Thánh mẫu Liễu Hạnh, Đức thánh Trần, Phật hoàng Trần Nhân Tông, cũng như những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ như Tấm, chú Cuội, Trương Ba… Các câu chuyện được tinh chọn từ nhiều nguồn tư liệu cổ: Lĩnh Nam chích quái, Truyền kỳ mạn lục, Bách thần lục, Hội chân biên, Nam Việt thần kỳ hội lục…, kết hợp với thần phả, sắc phong, tài liệu Hán Nôm và các công trình nghiên cứu văn hóa - tín ngưỡng hiện đại. 78 bức tranh vẽ tay với bút pháp kế thừa những yếu tố đặc trưng từ mỹ thuật truyền thống, kể lại thần tích, hành trạng của chư vị tiên thánh ngàn năm hộ quốc an dân.

Sông núi nước Nam - một công trình tâm huyết của những người trẻ yêu sử Việt Ảnh: Vị Quân

Tarot vốn là loại hình văn hóa truyền thống lâu đời của phương Tây, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ với hệ thống biểu tượng mang tính triết học và nhân sinh sâu sắc. Tại VN, gần đây ngày càng có nhiều bạn trẻ tiếp cận Tarot như một không gian thưởng lãm văn hóa và là một phương pháp tự học hỏi, quán chiếu về tâm lý và đời sống nội tâm.