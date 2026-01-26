Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Sông núi nước Nam của những người trẻ yêu sử Việt

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/01/2026 07:00 GMT+7

Trong hai ngày 24 - 25.1, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (TP.HCM), soạn giả Lệ Chính, họa sĩ Nam Ngọc, cố vấn Tarot Anh Minh cùng những bạn trẻ yêu sử Việt đã ra mắt và giới thiệu dự án Tarot Sông núi nước Nam song ngữ Việt - Anh đầu tiên đến với công chúng.

Sông núi nước Nam của những người trẻ yêu sử Việt- Ảnh 1.

Một tác phẩm đang được họa sĩ hoàn thiện

Ảnh: Vị Quân

Sông núi nước Nam của những người trẻ yêu sử Việt- Ảnh 2.

Các bức tranh màu nước được vẽ công phu

Ảnh: Vị Quân

Lấy cảm hứng từ hai câu thơ trong bài Nam quốc sơn hà: "Sông núi nước Nam, vua Nam ở/ Rành rành định phận tại sách trời", Tarot Sông núi nước Nam kể lại bằng tranh vẽ những thần tích đã lưu truyền muôn đời trong tâm thức người Việt: Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên (Lạc Long Quân - Âu Cơ), Thánh mẫu Liễu Hạnh, Đức thánh Trần, Phật hoàng Trần Nhân Tông, cũng như những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ như Tấm, chú Cuội, Trương Ba… Các câu chuyện được tinh chọn từ nhiều nguồn tư liệu cổ: Lĩnh Nam chích quái, Truyền kỳ mạn lục, Bách thần lục, Hội chân biên, Nam Việt thần kỳ hội lục…, kết hợp với thần phả, sắc phong, tài liệu Hán Nôm và các công trình nghiên cứu văn hóa - tín ngưỡng hiện đại. 78 bức tranh vẽ tay với bút pháp kế thừa những yếu tố đặc trưng từ mỹ thuật truyền thống, kể lại thần tích, hành trạng của chư vị tiên thánh ngàn năm hộ quốc an dân.

Sông núi nước Nam của những người trẻ yêu sử Việt- Ảnh 3.

Sông núi nước Nam - một công trình tâm huyết của những người trẻ yêu sử Việt

Ảnh: Vị Quân

Tarot vốn là loại hình văn hóa truyền thống lâu đời của phương Tây, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ với hệ thống biểu tượng mang tính triết học và nhân sinh sâu sắc. Tại VN, gần đây ngày càng có nhiều bạn trẻ tiếp cận Tarot như một không gian thưởng lãm văn hóa và là một phương pháp tự học hỏi, quán chiếu về tâm lý và đời sống nội tâm. 

Tin liên quan

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng

Khởi nguồn từ thời các vua Hùng, qua các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần - Nguyễn đến công cuộc đổi mới, bộ lịch cực đại Việt Nam được bà Quách Thu Nguyệt lên ý tưởng, tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam với những dấu mốc thiêng liêng.

Khám phá thêm chủ đề

sử Việt người trẻ phương Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận