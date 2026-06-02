Bị lừa sạch tài sản ở tuổi U.80, nghệ sĩ cải lương phải bán nhà trả nợ

Vợ chồng nghệ sĩ cải lương An Danh - Thanh Vân Ảnh: NVCC

Mới đây, trên kênh YouTube Ngũ long du ký của các nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười… đăng tải đoạn clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại của vợ chồng nghệ sĩ cải lương An Danh - Thanh Vân. Nghệ sĩ An Danh từng gắn bó với đoàn cải lương Kim Chung, đoàn Văn công thành phố..., hát chung với NSND Lệ Thủy trong vở Cây sầu riêng trổ bông (vai Bảy Xị). Vợ ông là nghệ sĩ Thanh Vân, hoạt động tại đoàn Thủ Đô, Sài Gòn 3, Văn công thành phố, góp mặt trong các vở Mái tóc người vợ trẻ, Khi bình minh trở lại...

Nghệ sĩ An Danh kể cú sốc bị lừa 1,3 tỉ đồng

Từng mong có một tuổi già an yên bên ngôi nhà vườn ở Cần Thơ sau khi rời TP.HCM, vợ chồng nghệ sĩ An Danh không ngờ lại rơi vào cảnh trắng tay. Năm 2024, biến cố bị lừa đảo khiến toàn bộ tài sản tích góp của ông bà bỗng chốc tan biến, đẩy cuộc sống gia đình vào giai đoạn khó khăn nhất.

Nhắc lại biến cố đã qua, nghệ sĩ An Danh cho biết thời điểm đó hai vợ chồng sống xa con cháu. Kẻ gian gọi điện tự xưng là công an, cho biết ông liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng ở Hà Nội, đồng thời tìm cách cô lập hoàn toàn hai người, không cho tiết lộ câu chuyện với bất kỳ ai. Trong trạng thái hoang mang kéo dài, vợ chồng nam nghệ sĩ lần lượt gom toàn bộ tiền tích cóp dưỡng già, vay mượn thêm để chuyển cho các đối tượng lừa đảo, với tổng số tiền lên đến 1,3 tỉ đồng. Không chỉ mất hết tài sản, vợ chồng nghệ sĩ An Danh còn gánh thêm nợ nần, buộc phải bán căn nhà vườn để trả nợ.

Hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ An Danh - Thanh Vân thời trẻ. Họ từng hoạt động trong đoàn Văn công thành phố Ảnh: NVCC

"Chúng tôi già cả rồi, nghe họ nói liên quan đến ma túy là sợ lắm. Họ dọa nếu không làm theo thì sẽ bị bắt nên bảo gì cũng nghe. Vợ chồng tôi lại sống xa con cháu, trong khi họ liên tục yêu cầu phải giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai.

Đến khi mất hết tài sản tích cóp bao năm, chúng tôi mới biết mình bị lừa. Từ đó đến nay, mỗi lần nhắc lại chuyện cũ là vợ chồng tôi lại đau lòng, suy sụp. Nghĩ đến số tiền đã mất là nước mắt cứ rơi", nghệ sĩ An Danh tâm sự.

Biến cố liên tiếp khiến tinh thần của hai nghệ sĩ suy sụp. Nỗi đau mất nhà, mất của cùng áp lực nợ nần khiến sức khỏe của cả hai ngày càng giảm sút. Nghệ sĩ An Danh mang trong mình nhiều bệnh tuổi già còn nghệ sĩ Thanh Vân từng bị tai nạn gãy chân, phải phẫu thuật nên đi lại khó khăn và thường xuyên đau nhức.

Hiện nay, vợ chồng nghệ sĩ An Danh thuê một căn phòng trọ nhỏ để sinh sống. Các con đều có hoàn cảnh riêng, điều kiện kinh tế hạn chế nên không thể thường xuyên ở cạnh chăm sóc cha mẹ. Nam nghệ sĩ cải lương cho biết, sau khi bán nhà trả nợ thì vẫn còn một khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống ở trọ.

Nghệ sĩ Thanh Vân khóc nghẹn nhắc lại chuyện bị lừa, phải bán nhà trả nợ Ảnh: Chụp từ clip

Trong buổi gặp gỡ, vợ chồng nghệ sĩ An Danh ngẫu hứng ca một đoạn cải lương như lời tri ân dành cho những người đã đến thăm mình. Dù tuổi tác và bệnh tật phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, giọng ca của hai nghệ sĩ vẫn mùi mẫn, chan chứa cảm xúc và tình yêu nghề. Trước hoàn cảnh khó khăn của đôi nghệ sĩ lão thành, các thành viên nhóm Ngũ Long du ký không khỏi nghẹn lòng. Ngoài việc trao tặng phần quà hỗ trợ, nhóm còn gửi lời động viên, mong vợ chồng nghệ sĩ có thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn nhiều thử thách.