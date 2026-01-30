NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ

Nhiều ngôi sao cải lương đình đám như NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Tú Sương, Bình Tinh... cùng đông đảo nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ trẻ hội tụ tại lễ trao giải Mai Vàng năm 2025.
Tối 29.1, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 do Báo Người Lao Động tổ chức. Năm nay, chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ gồm những tên tuổi như: NSND Trà Giang, NSND Lệ Thủy, NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NSND Lan Hương, NSND Việt Anh, NSND Thanh Thúy, NSND Tự Long, NSND Tạ Minh Tâm, NSDN Thanh Lam, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Tú Sương, NSƯT Nguyễn Công Ninh, ca sĩ Cẩm Vân, Tùng Dương, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi... cùng đông đảo các diễn viên điện ảnh, truyền hình, sân khấu.
Ngoài các hạng mục trao giải, chương trình còn mang đến chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đa dạng về thể loại, từ ca cải lương, hát, múa đến các ca khúc nhạc trẻ và những tác phẩm đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp quê hương như Bắc Bling, Phù Đổng Thiên Vương, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, Made in Vietnam...
