Văn hóa

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ

Lạc Xuân
Lạc Xuân
30/01/2026 11:28 GMT+7

Nhiều ngôi sao cải lương đình đám như NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Tú Sương, Bình Tinh... cùng đông đảo nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ trẻ hội tụ tại lễ trao giải Mai Vàng năm 2025.

Tối 29.1, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 do Báo Người Lao Động tổ chức. Năm nay, chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ gồm những tên tuổi như: NSND Trà Giang, NSND Lệ Thủy, NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NSND Lan Hương, NSND Việt Anh, NSND Thanh Thúy, NSND Tự Long, NSND Tạ Minh Tâm, NSDN Thanh Lam, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Tú Sương, NSƯT Nguyễn Công Ninh, ca sĩ Cẩm Vân, Tùng Dương, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi... cùng đông đảo các diễn viên điện ảnh, truyền hình, sân khấu.

Ngoài các hạng mục trao giải, chương trình còn mang đến chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đa dạng về thể loại, từ ca cải lương, hát, múa đến các ca khúc nhạc trẻ và những tác phẩm đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp quê hương như Bắc Bling, Phù Đổng Thiên Vương, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, Made in Vietnam...

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 1.

Tiết mục hát múa Ngày xuân mai vàng tươi thắm có sự tham gia của NSƯT Lê Thiện, Minh Nhí, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Quý và nhóm TDB, mở màn lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 2.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là ca cảnh Mai Vàng khát vọng vươn cao do NSND Lệ Thủy cùng NSƯT Tú Sương, Bình Tinh, Trọng Nhân, Cao Mỹ Châu, Cát Phượng, Huỳnh Nhật và CLB Sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 3.

Mỗi khi NSND Lệ Thủy cất giọng, các khán giả có mặt tại chương trình liên tục vỗ tay cổ vũ. Dù đã ở tuổi U.80 nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ được giọng hát ổn định với làn hơi khỏe, chất giọng truyền cảm như ngày nào

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 4.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Trà Giang, NSƯT - đạo diễn Trần Minh Ngọc...

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 5.

NSND Lan Hương và NSND Việt Anh công bố kết quả giải Nam/Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 6.

NSND Tạ Minh Tâm và NSND Thanh Thúy công bố giải thưởng của hạng mục Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 7.

NSND Kim Xuân và NSND Tự Long cùng công bố kết quả giải thưởng Phim truyền hình/Phim điện ảnh được yêu thích nhất

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 8.

NSƯT Công Ninh và ca sĩ Cẩm Vân đọc kết quả giải thưởng Mai Vàng 2025 cho hạng mục MV âm nhạc và Nhóm hát được yêu thích nhất

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 9.

Trên sân khấu lễ trao giải, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí còn có những màn tung hứng, pha trò duyên dáng, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 10.

NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Phương Hồng Thủy cùng diện áo dài, hội ngộ tại lễ trao giải Mai Vàng năm 2025

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 11.

NSND Thanh Lam khoe giọng hát nội lực với ca khúc Bay vào ngày xanh

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 12.

Ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai vang lên qua giọng hát của Tùng Dương

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 13.

Hòa Minzy trình diễn ca khúc Bắc Bling, mang đến làn gió mới cho đêm trao giải

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 14.

Đức Phúc thể hiện ca khúc Phù Đổng Thiên Vương

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 15.

Phương Mỹ Chi diện áo dài truyền thống, mang đến không khí tươi mới với ca khúc Made in Việt Nam, thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa và sức sáng tạo của thế hệ trẻ

Ảnh: BTC

NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tử Long cùng dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ - Ảnh 16.

Tiết mục Director do Minh Hằng cùng vũ đoàn trình diễn, mang đến màu sắc hiện đại, trẻ trung

Ảnh: BTC




Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
