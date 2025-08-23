Hòa Minzy hát 'Bắc Bling', Soobin trình diễn 'Trống cơm' trước hàng chục ngàn khán giả

Tối 23.8, đại nhạc hội 8Wonder - Moments Of Wonder diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội), quy tụ hàng chục ngàn khán giả. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2.9, có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, S(TRONG) Trọng Hiếu, Soobin, TLinh. Ngoài ra, đại nhạc hội còn có sự “đổ bộ” của dàn sao quốc tế đình đám như DJ Snake, The Kid Laroi, ĐPR Ian, J Balvin.

Khán giả có mặt từ sớm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia để hòa chung không khí sôi động của chương trình Ảnh: Hữu Tín

Khán giả "đội mưa" đến góp mặt trong chương trình Ảnh: Hữu Tín

Từ sớm, nhiều khán giả đã có mặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, mong chờ thưởng thức các màn trình diễn ấn tượng của dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Theo ghi nhận của chúng tôi, trước thời điểm bắt đầu, trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên, khán giả vẫn kiên nhẫn nán lại để có cơ hội gặp gỡ thần tượng, hòa cùng không khí sôi động của chương trình. Sự nhiệt tình của họ giúp các nghệ sĩ có thêm động lực để thăng hoa trên sân khấu.

Soobin bùng nổ, Hòa Minzy gây xúc động

S(TRONG) Trọng Hiếu đảm nhận vai trò mở màn đại nhạc hội 8Wonder - Moments Of Wonder. Trên sân khấu, nam ca sĩ khoe kỹ năng trình diễn trong Kho báu - ca khúc được trình làng cách đây 1 tháng, thu hút hơn 9 triệu lượt xem trên YouTube. Dưới khán đài, hàng chục ngàn khán giả hòa giọng cùng nam ca sĩ trong đoạn điệp khúc gây sốt mạng xã hội thời gian qua Ảnh: Hữu Tín

Trọng Hiếu không chỉ ghi điểm với chất giọng trầm khàn mà còn khiến khán giả thích thú với màn vũ đạo khỏe khoắn trong ca khúc Chất chơi. Thậm chí, giọng ca 9X còn kêu gọi khán giả hết mình với đêm nhạc để bạn bè quốc tế thấy được độ “chịu chơi” của người hâm mộ Việt Ảnh: Hữu Tín

Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu với trang phục kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Nữ ca sĩ mở màn phần trình diễn của mình bằng ca khúc Bắc Bling - bản hit đình đám với hơn 250 triệu lượt nghe trên YouTube. Kết hợp với màn hình led, sân khấu 8Wonder - Moments Of Wonder khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh của hội Lim - một lễ hội lớn của vùng đất Bắc Ninh Ảnh: Hữu Tín

Điểm nhấn của tiết mục là sự xuất hiện của 200 em nhỏ đến từ Bắc Ninh trong loạt trang phục mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng, gây bất ngờ cho khán giả. Với giọng ca 9X, đây là dịp để cô được mang giá trị văn hóa dân tộc quảng bá trên một sân khấu lớn Ảnh: Hữu Tín

Trước khi thể hiện Không thể cùng nhau suốt kiếp, giọng ca 9X nghẹn ngào bộc bạch: "Hòa đã chuẩn bị 3 tiết mục, trong đó có một bài hát sôi động đã được tôi chuẩn bị rất kỹ. Tuy nhiên, với những gì liên quan đến chuyện cá nhân của tôi, nó không phù hợp để thể hiện bài hát này. Cho nên tôi đã xin phép chương trình chỉ thể hiện 2 bài hát phù hợp hơn" Ảnh: Hữu Tín

Soobin xuất hiện trong trang phục đậm chất truyền thống trong nhịp điệu hào hùng, mạnh mẽ của Người Việt. Sau đó, anh tiếp tục với Ngồi tựa mạn thuyền - ca khúc mang âm hưởng truyền thống nhưng được phối hiện đại, phù hợp với không khí của đại nhạc hội Ảnh: Hữu Tín

Một điểm nhấn trong màn trình diễn của Soobin là tiết mục Trống cơm - bài hát từng gây bão trong một chương trình thực tế. Trên sân khấu, anh trổ tài đánh đàn bầu, đồng thời ngẫu hứng tặng nhạc cụ này cho một khán giả may mắn Ảnh: Hữu Tín