Hòa Minzy hát 'Bắc Bling', Soobin trình diễn 'Trống cơm' trước hàng chục ngàn khán giả

Dàn sao Việt như Hòa Minzy, Soobin... gây ấn tượng khi quảng bá văn hóa Việt thông qua các ca khúc như 'Bắc Bling', 'Trống cơm'... trên sân khấu quốc tế '8Wonder - Moments Of Wonder'.
Tối 23.8, đại nhạc hội 8Wonder - Moments Of Wonder diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội), quy tụ hàng chục ngàn khán giả. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2.9, có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, S(TRONG) Trọng Hiếu, Soobin, TLinh. Ngoài ra, đại nhạc hội còn có sự “đổ bộ” của dàn sao quốc tế đình đám như DJ Snake, The Kid Laroi, ĐPR Ian, J Balvin.
Từ sớm, nhiều khán giả đã có mặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, mong chờ thưởng thức các màn trình diễn ấn tượng của dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Theo ghi nhận của chúng tôi, trước thời điểm bắt đầu, trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên, khán giả vẫn kiên nhẫn nán lại để có cơ hội gặp gỡ thần tượng, hòa cùng không khí sôi động của chương trình. Sự nhiệt tình của họ giúp các nghệ sĩ có thêm động lực để thăng hoa trên sân khấu.
