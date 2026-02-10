Anh Tú Atus tiết lộ cát sê đóng phim cho Trường Giang

Anh Tú Atus tiếp tục gia nhập thị trường phim tết, đóng vai chính phim của Trường Giang Ảnh: H.D

Anh Tú Atus tên thật là Bùi Anh Tú, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Anh được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ. Thời gian qua, sao nam 9X gây chú ý khi tham gia các chương trình giải trí ăn khách như Anh trai say hi, Running Man Vietnam mùa 3… Ở lĩnh vực diễn xuất, Anh Tú Atus ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh: Cua lại vợ bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy, Gặp lại chị bầu, Hoàng tử quỷ… Mới đây, anh tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh chiếu dịp Tết Bính Ngọ - Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn.

Với lần trở lại này, Anh Tú không tự đặt cho mình quá nhiều áp lực mà giữ tinh thần thoải mái, sẵn sàng học hỏi. Nam diễn viên chia sẻ luôn đón nhận mọi ý kiến từ khán giả, kể cả những bình luận tiêu cực về phần thể hiện của mình, xem đó như bài học kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân trong chặng đường làm nghề. Bên cạnh đó, Anh Tú Atus cũng tiết lộ về thỏa thuận cát sê khi làm việc cùng đàn anh.

'Mười Khó' trả sao cho người quen?

Anh Tú Atus: Sẽ bù đắp cho bà xã sau tết

Chia sẻ về dự định đón Tết Bính Ngọ, nam diễn viên cho biết năm nay cũng không có nhiều thay đổi so với mọi năm. Vì lý do phải theo lịch trình quảng bá phim vào dịp tết nên anh sẽ bù đắp cho gia đình sau. "Đón tết của mình cũng giống như mọi năm, không có gì khác nhiều. Năm nào mình cũng có phim ra rạp dịp tết nên hầu như đều phải đi làm. Nếu không có phim thì mình và bé Nhi vẫn ở sân khấu kịch, đa phần các năm đều ăn tết cùng khán giả. Năm nay thì mình phải theo lịch quảng bá phim, bé Nhi cũng đã quen nên không trách móc gì, vì vậy mình sẽ bù đắp cho gia đình vào khoảng thời gian sau đó", ông xã Diệu Nhi chia sẻ.