Thời gian qua, Anh Tú Atus được nhớ đến ở vai trò diễn viên. Vì vậy, việc góp mặt trong Anh trai say hi là cơ hội để anh nhắc nhớ mọi người về khả năng âm nhạc của mình. Diễn viên sinh năm 1993 bộc bạch với Thanh Niên: "Đối với Tú, lý do để nhận lời tham gia chương trình Anh trai say hi đầu tiên là về âm nhạc. Vì sau khoảng thời gian dài đóng phim, Tú muốn trau dồi, học hỏi và cập nhật những thứ mới nhất về âm nhạc. Bên cạnh đó, vì Tú là diễn viên, không đi diễn nhiều nên vào chương trình để diễn và trải nghiệm cùng các anh em"