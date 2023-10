Ảnh vệ tinh làm rộ đồn đoán Nga-Triều Tiên giao dịch vũ khí

Suy đoán về khả năng Triều Tiên cung cấp vũ khí để Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine đã nổi lên vào tháng trước, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Viễn Đông (Nga) để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thăm các cơ sở quân sự quan trọng. Theo AP, các quan chức nước ngoài cho rằng ông Kim có thể muốn dùng đạn dược để đổi lấy một số công nghệ vũ khí tối tân từ Nga nhằm thúc đẩy chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Những đồn đoán như vậy lại có thêm sức nặng khi những hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy có sự gia tăng số lượng toa tàu chở hàng tại một nhà ga đường sắt nằm gần biên giới Nga - Triều.

Trong một báo cáo hôm 6.10, Beyond Parallel, website do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, có trụ sở tại Washington D.C, Mỹ) điều hành, cho biết: "Do ông Kim và ông Putin đã thảo luận về một số hoạt động trao đổi và hợp tác quân sự tại cuộc gặp gần đây của họ, sự gia tăng đáng kể về lưu lượng giao thông đường sắt có thể cho thấy Triều Tiên cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động ở ga đường sắt Tumangang tăng mạnh CSIS

Tuy nhiên, theo báo cáo, các thùng/container vận chuyển và thiết bị đều được che phủ kín bằng bạt, khiến không thể xác định chính xác các loại hàng hóa tại ga đường sắt Tumangang.

Báo cáo cho biết ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 5.10 ghi nhận "mức độ cao chưa từng thấy" về số lượng toa tàu chở hàng tại ga Tumangang. Nhà ga này tọa lạc tại địa phương cùng tên thuộc thành phố Rason của Triều Tiên, đối diện với thành phố Khasan của Nga qua biên giới và cũng gần với ngã ba biên giới giữa Nga, Triều Tiên và Trung Quốc. Theo báo cáo, hình ảnh cho thấy khoảng 73 toa tàu hiện diện tại cơ sở này. Trong khi đó, theo những tấm ảnh vệ tinh trong 5 năm qua, cơ sở này vào thời điểm đông đúc nhất cũng chỉ có khoảng 20 toa tàu.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã cảnh báo rằng Triều Tiên và Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu hai nước tiếp tục thực hiện thỏa thuận chuyển giao vũ khí được cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Moscow và Bình Nhưỡng đã phủ nhận có việc mua bán vũ khí.