Ánh Viên phá kỷ lục bơi 100m tự do ở Đại hội thể thao toàn quốc

Ở môn bơi khởi tranh ngày 12.12 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, Nguyễn Thị Ánh Viên mang về cho đoàn Quân đội 2 HCV (1 cá nhân, 1 tiếp sức) đồng thời giúp đơn vị này dẫn đầu bảng tổng sắp môn bơi sau ngày thi đấu đầu tiên.

Ở cự ly 100 m tự do nữ, Ánh Viên tranh chung kết cùng những VĐV chất lượng như đồng đội Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân (Thanh Hóa), Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM). Cán đích đầu tiên với thành tích 56 giây 99, “tiểu tiên cá” Ánh Viên đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 57 giây 26 do chính cô nắm giữ). Tuy nhiên thành tích này kém khá xa kỷ lục quốc gia cũng do Ánh Viên đang giữ là 55 giây 76.

Ở tiếp sức 800 m tự do, Ánh Viên kết hợp cùng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền, Tuấn Anh đoạt HCV với thành tích 8 phút 02 giây 11. 2 tấm HCV còn lại mà đoàn Quân đội có được nhờ công của Hồ Nguyễn Duy Khoa (200 m bướm), Nguyễn Thúy Hiền (50 m ếch nữ).





“Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) khẳng định sức mạnh với tấm HCV nội dung 50 m ếch nam. Thành tích mà Thanh Bảo đạt được là 28 giây 71, xếp trên Lê Nguyễn Paul (An Giang, 29 giây 18), Trần Duy Khôi (TP.HCM, 29 giây 60). Lương Jeremie Loic Nino (TP.HCM) đoạt HCV 100 m tự do nam, Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) đoạt HCV 200 m bướm.

Chiều tối nay, các kình ngư tiếp tục bước vào ngày tranh tài thứ hai với 5 nội dung đấu chung kết gồm: 400 m tự do nữ, 100 m ếch nam, 100 m ếch nữ, 1.500 m tự do nam chung kết, 100 m tự do nữ, 100 m tự do nam.