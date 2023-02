‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ sụt giảm doanh thu phòng vé có khiến Marvel lo lắng?

Doanh thu bán vé bộ phim thứ ba Ant-Man của Marvel do người hùng Paul Rudd thủ vai chính đã giảm 69% so với tuần đầu ra mắt đạt 105 triệu USD. Đây là mức giảm lớn nhất vào cuối tuần thứ hai trong lịch sử của loạt phim này.

Sự sụp đổ đó đã gây ra nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà phân tích và chuyên gia: hiệu suất phòng vé của bộ phim là điểm cộng hay điểm trừ của Hollywood? Theo nhà phân tích cấp cao Paul Dergarabedian của Comscore, câu trả lời có thể nằm ở khoảng giữa.

Paul Rudd vai Người Kiến trong phim IMDb

Nói cách khác, doanh thu 32 triệu USD của Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử) vào cuối tuần thứ hai không thực sự tốt.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania chắc chắn có một khởi đầu tuyệt vời khi thu được hơn 100 triệu USD tuần đầu tiên ra mắt và đạt doanh thu cuối tuần mở màn lớn nhất trong bộ ba phim Ant-Man của Marvel dù phải gánh chịu một số đánh giá và điểm số của khán giả tồi tệ nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

"Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn", Jeff Bock - nhà phân tích của Exhibitor Relations - nói. "Cho đến nay, bộ phim có phần mở đầu đạt doanh thu lớn nhất trong loạt phim, bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào".

Cũng không có gì lạ khi phần lớn tiền lãi đến trong tuần đầu tiên phát hành. Phim Marvel ngày càng được khán giả xem nhanh trước để tránh bị tiết lộ nội dung và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Ant-Man 3) với kinh phí 200 triệu USD, là phần phim thứ 31 và mở màn cho giai đoạn 5 của MCU, cũng không ngoại lệ.

Ngoài ra, các chủ rạp - người định giá vé xem phim - bắt đầu tính thêm tiền cho các phim bom tấn trong dịp cuối tuần công chiếu. Do đó, lượng người xem giảm vào cuối tuần thứ hai kéo theo sụt giảm doanh thu là đương nhiên.

Những người khác cảm thấy Ant-Man 3 không chỉ là sự cạnh tranh gay gắt về doanh thu phòng vé mà còn chuyện phần Ant-Man mới nhất mở rộng một xu hướng đáng lo ngại cho Marvel. Mặc dù Ant-Man 3 giảm doanh thu mạnh nhưng đây không phải là bộ phim MCU duy nhất chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tuần thứ hai công chiếu.

Thời đại đại dịch, Black Widow (giảm 67,8%), Thor: Love and Thunder (67,6%), Spider-Man: No Way Home (67,5%) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (67%) cũng bị tình trạng tương tự ở tuần thứ 2 công chiếu.



Michael Douglas, Michelle Pfeiffer và Evangeline Lilly trong bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania IMDb

Tuy nhiên, những bộ phim đó ngoại trừ Black Widow - đều được phát hành trực tuyến trên Disney Plus - đã kiếm được ít nhất 760 triệu USD và nhiều nhất là 955 triệu USD mỗi phim khi kết thúc thời gian chiếu rạp.

Vì lý do đó, các nhà phân tích thích đo lường thành công của bộ phim bằng tổng thời gian tồn tại của nó. Và Ant-Man 3 được kỳ vọng sẽ cải thiện so với các phần trước. Cho đến nay, phần 3 đã thu về 167 triệu USD ở Bắc Mỹ và 364 triệu USD trên toàn cầu chỉ sau hai tuần ra rạp. Vào cuối tuần tới, Ant-Man 3 dự kiến sẽ vượt qua thành tích của Black Adam - mô phỏng bộ truyện tranh DC do Dwayne Johnson đóng chính - với 392 triệu USD.

Để so sánh, phần đầu tiên Ant-Man ra rạp năm 2015 mở màn với 57 triệu USD ở Bắc Mỹ và thu về 180 triệu USD trong nước, 519 triệu USD trên toàn cầu. Phần tiếp theo năm 2018 là Ant-Man and the Wasp (Ant-Man 2) mở màn với 76 triệu USD ở Bắc Mỹ và cuối cùng thu về 216 triệu USD trong nước, 622 triệu USD trên toàn cầu. Ant-Man 3 có thể kết thúc với khoảng 240 triệu USD ở Bắc Mỹ theo tính toán của các nguồn tin và còn quá sớm để dự đoán tổng doanh thu toàn cầu.

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: "Con số cuối tuần mở màn là một bước tiến lớn so với Ant-Man 2, vì chúng tôi biết người hâm mộ vẫn rất hào hứng với series phim này".