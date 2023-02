'Nhà bà Nữ' lùi bước trước 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' tại phòng vé

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Ant-Man and the Wasp: Quantumania đạt doanh thu cuối tuần qua là 32 tỉ đồng từ khi khởi chiếu hôm 17.2. Nhà bà Nữ xếp thứ 2 với 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến nay Nhà bà Nữ đạt đến con sô khủng về doanh thu phim Việt: 445 tỉ đồng!

Trong khí đó Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã thu được khoảng 104 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu.

Paul Rudd vai Ant-Man trong phim IMDb

"Mặc dù một số nhà phê bình không đón nhận phần thứ ba của Ant-Man nhưng khán giả vẫn đến xem bộ phim với số lượng lớn. Lượng vé bán ra vào cuối tuần công chiếu nhiều hơn bất kỳ phần Ant-Man nào trước đó", Shawn Robbins, nhà phân tích dữ liệu tại BoxOffice.com, nhận định.

Trên bình diện quốc tế, Ant-Man and the Wasp: Quantumania thu về 121 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu ước tính trong 3 ngày ra rạp lên 225 triệu USD.

"Sức mạnh của thương hiệu Marvel trong việc thúc đẩy khán giả đến rạp là không thể phủ nhận và sự phấn khích xung quanh giai đoạn năm của MCU khiến Ant-Man and the Wasp: Quantumania trở thành một phần không thể thiếu đối với bất kỳ người hâm mộ nào khi trải qua kỷ nguyên mới này với câu chuyện của Marvel đang diễn ra", Paul Dergarabedian nói thêm.

Cảnh trong bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania IMDb

Đại diện hãng phát hành Disney tại Việt Nam cho biết, phần phim thứ 3 của Ant-Man đạt được doanh thu cao nhất so với hai phần phim trước sau tuần đầu công chiếu. Cụ thể Ant-Man and the Wasp: Quantumania đạt 32 tỉ đồng so với Ant-Man (2015) là 15 tỉ đồng và Ant-Man and The Wasp (2018) đạt 22 tỉ đồng.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tựa Việt Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới Lượng tử) do Peyton Reed đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer… hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.