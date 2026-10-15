‘Ao Ashi’ cùng loạt anime trở lại sau nhiều năm vắng bóng

Mùa anime thu 2026 ghi nhận sự trở lại của nhiều tác phẩm từng tạo được lượng người xem riêng trong những năm trước. Bên cạnh ba series tiếp tục câu chuyện ở mùa mới, Đám cưới đom đóm cũng lần đầu được chuyển thể thành anime.

Ao Ashi trở lại sau 4 năm chờ đợi

Mùa 2 Ao Ashi - Tân binh sân cỏ bắt đầu phát sóng từ ngày 4.10, khoảng 4 năm sau mùa đầu tiên. Ở mùa mới, TMS Entertainment thay Production I.G đảm nhận phần hoạt hình. Kazuki Yokoyama giữ vai trò đạo diễn, trong khi Masahiro Yokotani tiếp tục phụ trách kịch bản và Masaru Yokoyama đảm nhận phần âm nhạc.

Ao Ashi - Tân binh sân cỏ trở lại với mùa 2 sau 4 năm vắng bóng ẢNH: FPT PLAY CUNG CẤP

Câu chuyện tiếp tục hành trình của Ashito Aoi sau khi được đôn lên đội A của câu lạc bộ trẻ Tokyo City Esperion. Việc bước vào môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao hơn buộc cầu thủ trẻ đến từ Ehime phải thay đổi cả về kỹ năng lẫn tư duy chiến thuật.

Không chỉ cải thiện khả năng cá nhân, Aoi còn phải học cách phối hợp với đồng đội, thích nghi với hệ thống chiến thuật và tận dụng năng lực quan sát đặc biệt trên sân.

Những trận đấu mới tiếp tục đặt nhân vật trước áp lực về chuyên môn, kỷ luật và tinh thần đồng đội trong hành trình hướng đến mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Thám tử đã chết tái xuất sau 5 năm

Mùa 2 Thám tử đã chết lên sóng sau khoảng 5 năm kể từ mùa đầu tiên. Anime được chuyển thể từ light novel cùng tên của tác giả Nigozyu. Nhân vật trung tâm là Kimihiko Kimizuka, người từng đồng hành với nữ thám tử tóc bạc Siesta. Sau khi Siesta qua đời, Kimizuka tiếp tục bị cuốn vào những vụ án và âm mưu còn dang dở.

Kimihiko Kimizuka tiếp tục bị cuốn vào những bí ẩn sau cái chết của Siesta ẢNH: FPT PLAY CUNG CẤP

Ở mùa mới, sự xuất hiện của Scarlet và Mia Whitlock mở ra những bí ẩn mới liên quan đến quá khứ của Siesta. Trong quá trình lần theo các manh mối, Kimizuka đồng thời phải đối diện với việc tiếp tục con đường mà người cộng sự cũ để lại.

Mùa 2 từng được dự kiến phát sóng vào tháng 7.2026 nhưng sau đó dời sang tháng 10. Studio ENGI tiếp tục thực hiện phần hoạt hình, Manabu Kurihara giữ vai trò đạo diễn và Yosuke Ito phụ trách thiết kế nhân vật.

Desir tiếp tục tìm cách thay đổi tương lai

Ma thuật đặc biệt của phù thủy quay ngược thời gian cũng trở lại với mùa 2. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Hàn Quốc cùng tên.

Nhân vật chính Desir Herrman từng chứng kiến nhân loại gần như bị hủy diệt sau nhiều năm chiến đấu trong thế giới bóng tối. Tuy nhiên, anh bất ngờ quay ngược thời gian về 13 năm trước, khi vẫn còn là học viên của Học viện Hebrion.

Sở hữu ký ức và kinh nghiệm từ tương lai, Desir tìm cách thay đổi những sự kiện từng dẫn đến thảm họa.

Ở mùa mới, một thế giới bóng tối khác tiếp tục xuất hiện. Những dấu hiệu bất thường liên quan đến Romantica và ác quỷ Dadaneuph cho thấy tương lai mà Desir muốn thay đổi có thể diễn biến theo một hướng khác.

Câu chuyện tiếp tục đặt nhân vật trước câu hỏi liệu ký ức về tương lai có đủ để ngăn một thảm họa từng xảy ra.

Đám cưới đom đóm lần đầu được chuyển thể thành anime

Trong khi ba series trên đều trở lại với mùa mới, Đám cưới đom đóm (Firefly Wedding) lần đầu được chuyển thể thành anime.

Tác phẩm dựa trên manga cùng tên của Oreco Tachibana, lấy bối cảnh Nhật Bản thời Meiji. Câu chuyện xoay quanh Satoko Kirigaya, một tiểu thư xuất thân danh giá nhưng mắc bệnh tim và được cho là không còn nhiều thời gian để sống.

Đám cưới đom đóm xoay quanh mối quan hệ giữa Satoko và sát thủ Shinpei ẢNH: FPT CUNG CẤP

Trong lúc tìm kiếm một cuộc hôn nhân có thể giúp gia đình củng cố vị thế, Satoko bất ngờ trở thành mục tiêu của sát thủ Shinpei. Để giữ mạng sống, cô đưa ra lời đề nghị kết hôn với chính người đang đe dọa mình. Từ một thỏa thuận mang tính sinh tồn, mối quan hệ giữa Satoko và Shinpei dần trở nên phức tạp. Sự xuất hiện của Kotaro Ogawa, người bạn thời thơ ấu kiêm vệ sĩ của Satoko, cùng Mitsueda tiếp tục tạo thêm những xung đột trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Việc nhiều series đồng loạt trở lại sau thời gian dài gián đoạn khiến mùa anime thu 2026 có sự hiện diện của nhiều thể loại, từ thể thao, trinh thám đến kỳ ảo và tình cảm cổ trang.