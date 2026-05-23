Áo dài Việt hòa nhịp cùng di sản Chăm

Tối 23.5, trong không gian cổ kính ngập hương hoa sứ của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật "Miền áo dài Tĩnh Viên" đã mang đến cho công chúng một đêm diễn giàu cảm xúc, nơi tà áo dài truyền thống hòa quyện cùng âm nhạc, thiên nhiên và nghệ thuật đương đại.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa sứ, kết hợp gam pastel thanh nhã và vẻ đẹp mềm mại ẢNH: ANH THƯ

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa sứ, những thiết kế áo dài xuất hiện trong đêm diễn không chỉ tôn vinh nét dịu dàng của người phụ nữ Việt mà còn gợi cảm giác thanh tao, bình yên như chính không gian của bảo tàng về đêm.

Nhà thiết kế Lê Doãn Hùng mang đến Tĩnh Viên bộ sưu tập “Giáng hương” với vẻ đẹp tinh tế, sâu lắng ẢNH: ANH THƯ

Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh trình diễn bộ sưu tập áo dài Sương mai ẢNH: ANH THƯ

Xuyên suốt chương trình, câu chuyện về văn hóa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt được kể qua 3 phần: Khởi nở, Hương yên và Tĩnh hoa.

Nếu Khởi nở gợi lên hình ảnh tà áo dài kín đáo, dịu dàng, thì Hương yên mang đến cảm giác sâu lắng, bình yên. Khép lại đêm diễn, Tĩnh hoa như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ và giá trị lâu dài của áo dài Việt qua nhiều thế hệ.

Nhà thiết kế Thanh Thúy mang đến Miền áo dài Tĩnh Viên bộ sưu tập mang tên Sương mai, gợi nhớ về những sớm đầy sương trên cỏ, rồi bất chợt ánh nắng bắt đầu chiếu rọi trên những phiến đá vùng cao, cả một triền hoa chợt thức giấc ẢNH: ANH THƯ

Điểm nhấn của chương trình là 4 bộ sưu tập: Sương mai, Giáng hương, Tĩnh ảnh và Vân an. Trong đó, bộ sưu tập Sương mai của nhà thiết kế Thanh Thúy gây ấn tượng với cảm hứng từ vẻ đẹp bình minh vùng núi phía bắc.

Nhiều du khách hào hứng khi xem buổi trình diễn ẢNH: ANH THƯ

Khép lại đêm diễn, "Miền áo dài Tĩnh Viên" không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo Việt mà còn để lại dư âm về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, sâu sắc và giàu nội lực giữa dòng chảy văn hóa đương đại.