Văn hóa

Ngắm zèng A Lưới thăng hoa trên tà áo dài Huế

Hoàng Sơn
16/05/2026 05:45 GMT+7

Từ chất liệu zèng của đồng bào Tà Ôi ở miền núi A Lưới (thành phố Huế), nhà thiết kế Viết Bảo đã thổi hơi thở đương đại vào áo dài Huế, tạo điểm nhấn cho triển lãm 'Di sản Huế - hội tụ và lan tỏa' đang diễn ra tại TP.HCM.

Chia sẻ với Thanh Niên, nhà thiết kế (NTK) Viết Bảo cho biết, trong khuôn khổ triển lãm "Di sản Huế - hội tụ và lan tỏa" (diễn ra từ ngày 15 - 30.5)  tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM, anh mang đến khoảng 50 thiết kế áo dài để trình diễn và trưng bày. Đáng chú ý, nhiều mẫu áo dài nam - nữ được ứng dụng chất liệu và họa tiết zèng, loại thổ cẩm truyền thống đặc trưng của người Tà Ôi ở A Lưới.

Độc đáo hoa văn zèng trên tà áo dài truyền thống xứ Huế

Theo NTK Viết Bảo, bộ sưu tập lần này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp áo dài Huế mà còn góp phần đưa nghề dệt zèng của đồng bào vùng cao đến gần hơn với công chúng trẻ thông qua ngôn ngữ thời trang đương đại.

"Đưa zèng lên áo dài là cách tôi kể lại câu chuyện văn hóa Huế, từ miền núi A Lưới đến không gian cung đình và đời sống hôm nay", NTK Viết Bảo chia sẻ.

Theo anh, điều quan trọng nhất khi ứng dụng chất liệu truyền thống vào thời trang hiện đại là vẫn phải giữ được tinh thần nguyên bản của nghề dệt. Vì vậy, nhiều gam màu, hoa văn và kỹ thuật thủ công đặc trưng của đồng bào Tà Ôi được anh giữ lại trên từng thiết kế, thay vì cách tân quá mạnh tay.

NTK Viết Bảo

"Zèng vốn đã rất đẹp và có bản sắc riêng. Tôi chỉ muốn tà áo dài trở thành không gian để chất liệu ấy được nhìn thấy theo cách mới hơn, gần hơn với giới trẻ", anh nói.

Trong không gian triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp tổ chức, nhiều thiết kế áo Nhật bình, áo dài ngũ thân cùng các mẫu áo dài ứng dụng họa tiết zèng A Lưới được trưng bày bên cạnh tranh ký họa di sản Huế. Các thiết kế lấy cảm hứng từ mỹ thuật cung đình, hình ảnh cố đô và đời sống văn hóa xứ Huế nhằm tạo nên cuộc gặp gỡ giữa di sản truyền thống và hơi thở sáng tạo hiện đại.

Các thiết kế áo dài của NTK Viết Bảo kết hợp họa tiết mỹ thuật cung đình Huế, tranh ký họa cố đô cùng chất liệu zèng thổ cẩm của đồng bào Tà Ôi ở A Lưới

Nghề dệt zèng của đồng bào Tà Ôi ở A Lưới từ lâu được xem là một trong những di sản văn hóa đặc sắc của vùng cao xứ Huế. Khác với nhiều loại thổ cẩm truyền thống, zèng nổi bật bởi kỹ thuật đính cườm trực tiếp trên nền vải trong quá trình dệt, tạo nên những hoa văn mang đậm dấu ấn núi rừng và đời sống cộng đồng. Mỗi tấm zèng, vì thế, không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn lưu giữ quan niệm thẩm mỹ, tín ngưỡng và ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với giá trị văn hóa đặc biệt, nghề dệt zèng A Lưới đã được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm gần đây, chất liệu zèng dần bước ra khỏi không gian làng nghề để xuất hiện trong thời trang, du lịch và các hoạt động quảng bá văn hóa đương đại.

Điểm đặc biệt trên áo dài truyền thống xứ Huế của NTK Viết Bảo là sự kết hợp với chất liệu zèng hoặc in hoa văn zèng

NTK Viết Bảo là một trong những người kiên trì theo đuổi hướng sáng tạo gắn với văn hóa truyền thống và chất liệu thủ công Việt Nam. Trong nhiều bộ sưu tập, anh lựa chọn khai thác vẻ đẹp của zèng A Lưới, kết hợp cùng mỹ thuật cung đình Huế để tạo nên những thiết kế mang đậm dấu ấn bản địa. Thông qua tà áo dài, nhà thiết kế mong muốn đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Hoa văn zèng của người Tà Ôi giản dị nhưng trở nên đặc sắc khi được đưa lên áo dài

Sư kết hợp độc đáo giữa vải zèng nguyên bản với hạt cườm cùng vải in hình ảnh di sản Huế

Từ miền núi A Lưới xa xôi, zèng của người Tà Ôi xuất hiện ở TP.HCM tạo nên sự thú vị cho người xem

Di sản phi vật thể nghề dệt zèng được tôn vinh trên một di sản khác của Huế - áo dài

Bốn thiết kế áo dài mang chất liệu zèng truyền thống góp phần kể lại câu chuyện văn hóa Huế bằng ngôn ngữ thời trang đương đại

Bộ sưu tập áo dài của NTK Viết Bảo kết hợp chất liệu zèng A Lưới cùng cảm hứng mỹ thuật cung đình Huế và tranh ký họa cố đô

Những tà áo dài ứng dụng chất liệu zèng A Lưới của NTK Viết Bảo nổi bật với gam màu đen, đỏ, trắng đặc trưng của thổ cẩm người Tà Ôi

Sắc màu vùng cao miền Trung ở đất phương Nam

Ngoài giới thiệu áo dài thổ cẩm, NTK Viết Bảo cùng Bảo tàng Mỹ thuật Huế còn giới thiệu nghề dệt zèng tại triển lãm

Zèng được giới thiệu đến đông đảo công chúng

Các sản phẩm dệt zèng truyền thống xuất hiện bên cạnh áo dài và tranh ký họa, tạo nên không gian đậm sắc màu di sản Huế

Nhất nghệ tinh: 'Gùi' zèng ra thế giới

Hình ảnh nghệ nhân Mai Thị Hợp (61 tuổi, trú tại H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) cần mẫn bên khung cửi, dệt nên những tấm zèng rồi mang đi quảng bá khắp nơi khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh những người mẹ vùng cao tảo tần gùi những sản vật Trường Sơn ra phố chợ…

