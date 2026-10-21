Áp dụng biểu giá điện 5 bậc: 94% khách hàng có thể giảm tiền điện?

Dùng trên 700 kWh/tháng, hóa đơn có thể tăng gần 190.000 đồng/tháng

Theo Quyết định số 14/2025 ngày 29.5.2025, biểu giá điện bậc thang được rút từ 6 xuống còn 5 bậc. Tuy nhiên, cơ cấu biểu giá 5 bậc chưa được áp dụng trên thực tế do điều khoản chuyển tiếp. Vì thế, từ khi Quyết định số 14 có hiệu lực đến nay, giá bán lẻ điện vẫn chưa được điều chỉnh lần nào nên biểu giá điện sinh hoạt vẫn tính theo 6 bậc.

Nhằm tháo gỡ tình trạng này, Bộ Công thương đang lấy ý kiến các bộ ngành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, Bộ Công thương đề xuất bãi bỏ điều 6 (điều khoản chuyển tiếp) Quyết định số 14/2025 và điều kiện gắn thời điểm áp dụng biểu giá mới với lần điều chỉnh giá điện bình quân. Thay vì 6 bậc lũy tiến như hiện hành, giá điện bán lẻ cho nhóm khách hàng sinh hoạt sẽ gồm 5 bậc cùng với khung giờ điện cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới (theo Quyết định 963) sẽ được áp dụng ngay mà không phải chờ đến lần điều chỉnh giá điện bình quân kế tiếp.

Mức giá bình quân hiện hành vẫn giữ ở mức 2.204 đồng/kWh. Khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, Bộ trưởng Công thương sẽ ban hành quyết định quy định giá bán điện cụ thể cho các nhóm khách hàng theo cơ cấu mới để áp dụng đồng thời.

Tính toán sơ bộ, khách hàng sinh hoạt sử dụng điện ít hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện và chiếm tỷ trọng khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt. Khi áp dụng giá điện 5 bậc, hóa đơn tiền điện của số khách hàng này sẽ giảm so với hiện hành, trong đó số tiền giảm nhiều nhất là những khách hàng sinh hoạt sử dụng 400 kWh/tháng.

Theo Bộ Công thương, biểu giá điện mới khiến khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ phải trả tiền điện ít hơn ẢNH: Đ.N.T

Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện 778 kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành. Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) sẽ bị tăng tiền điện so với mức trả hiện hành gần 190.000 đồng/tháng.

Bộ Công thương nhấn mạnh, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ phải trả tiền điện ít hơn, còn khách hàng tiêu thụ điện trên 778 kWh/tháng thì tiền điện phải trả sẽ tăng so với hiện hành.

Sản xuất sắt thép, trồng thanh long... có thể tăng tiền điện

Ngoài ra, khung giờ điện mới cũng có thể làm thay đổi chi phí của một số ngành. Tại dự thảo tờ trình, Bộ Công thương ước tính tiền điện của khách hàng sản xuất sắt thép tăng bình quân dưới 9%, khách hàng trồng thanh long tăng dưới 6%, trong khi chi phí của cơ sở lưu trú du lịch giảm nếu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất. Chi phí điện của trạm sạc xe điện được ước tính tăng gần 3%, nhưng nhóm này có thể thay đổi thời gian sạc để tránh giờ cao điểm.

Đánh giá tác động của khung giờ mới được tính trên số liệu tiêu thụ điện năm 2025, giả định khách hàng giữ nguyên thói quen sử dụng điện. Bộ Công thương lưu ý chi phí thực tế có thể khác khi doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo cũng làm rõ biểu giá sản xuất áp dụng cho khách hàng mua điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên; thời hạn áp dụng cơ cấu giá riêng cho sạc xe điện là 3 năm kể từ khi cơ cấu giá mới được triển khai thực tế.

Theo Quyết định 14/2025, biểu giá điện sinh hoạt rút từ 6 bậc xuống 5 bậc. Cụ thể, bậc 1 từ 0 - 100 kWh giá điện sẽ bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân hiện nay; bậc 2 từ 101-200 kWh, giá điện bằng 108%; bậc 3 từ 201-400 kWh, giá điện bằng 136%; bậc 4 từ 401-700 kWh, giá điện bằng 162%; bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá điện bằng 180%.







