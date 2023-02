Áp dụng ngay 4 bước dưới đây thúc đẩy tăng sinh collagen tức thì

Collagen đóng vai trò quan trọng, quyết định "chất lượng" của làn da

Tăng cường vitamin C cho cơ thể

Vitamin C đóng vai trò như một chất chống ô xy hóa và rất quan trọng cho quá trình tổng hợp axit hyaluronic. Axit hyaluronic (HA) được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể, giúp tăng cường sản sinh collagen. Thế nhưng, càng lớn tuổi, chúng sẽ giảm đi theo quá trình lão hóa tự nhiên.

Do đó, theo các chuyên gia, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C sẽ rất có lợi cho việc thúc đẩy collagen dưới da. Đồng thời, vitamin C còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho da, nhờ vậy mà các tế bào tổn thương sẽ nhanh lành, đẩy nhanh tốc độ tái tạo.

Vitamin C còn giúp cải thiện tác hại của tia UV lên da, đồng thời tăng cường khả năng tổng hợp, dung nạp collagen. Từ đó mang đến làn da sáng hơn, rạng rỡ hơn, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện.

Bổ sung vitamin C giúp thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên

Bạn có thể bổ sung vitamin C trong cơ thể bằng cách ăn các loại trái cây như cam, chanh, xoài, kiwi, dâu tây, cùng các loại rau có màu xanh đậm, bông cải xanh… Những thực phẩm này đều rất giàu vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình hình thành collagen, giảm ô xy hóa, giúp ngừa lão hóa hiệu quả.

Tẩy da chết đúng cách

Tế bào chết là lớp tế bào biểu bì cũ, chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho da, khiến da thô sần, nổi mụn và lão hóa nhanh chóng. Do đó, việc loại bỏ tế bào chết rất cần thiết trong chu trình dưỡng da. Chúng sẽ giúp làn da của bạn trở nên sạch, thông thoáng lỗ chân lông, không bị bít tắc, nổi mụn trứng cá. Đồng thời kích thích collagen sản sinh hiệu quả hơn rất nhiều so với thông thường, mang đến làn da tươi trẻ, rạng rỡ.

Theo các chuyên gia, mỗi tuần, bạn nên tẩy tế bào chết cho da mặt từ 2 - 3 lần. Không nên tẩy quá ít hoặc quá thường xuyên. Bởi vì điều này có thể làm mài mòn lớp màng bảo vệ tự nhiên trên da, khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Tẩy da chết định kỳ sẽ giúp da khỏe đẹp, tươi trẻ hơn

Dùng kem chống nắng mỗi ngày

Tia UV trong ánh nắng mặt trời là tác nhân hàng đầu gây tổn thương, đứt gãy cấu trúc collagen, khiến da bị sạm, nám, tàn nhang, chảy xệ và hình thành nếp nhăn. Vì vậy, bạn nên duy trì thói quen sử dụng kem chống nắng hằng ngày và che chắn da khi ra đường để ngăn cản tác hại của tia UV lên da.

Theo chuyên gia, bạn nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, có khả năng chống nắng phổ rộng, bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh… Đồng thời lưu ý thoa kem trước 15 phút khi ra ngoài và thoa nhắc lại sau 2 - 3 tiếng để bảo vệ da một cách toàn diện nhất. Đặc biệt, bạn nên chọn kem phù hợp với da của mình, đến từ những thương hiệu uy tín.

Chống nắng sẽ giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV

Bổ sung một số axit amin quan trọng

‏Trong cơ tế bào của chúng ta có tổng cộng 20 loại axit amin khác nhau. Thế nhưng chỉ có 2 axit amin có chức năng tạo thành collagen đó là threonine và proline. Cơ thể sẽ không thể sản xuất được collagen nếu thiếu đi các axit amin này.

Để thúc đẩy tăng sinh collagen, bạn có thể bổ sung threonine qua các viên uống hỗ trợ và qua nguồn dinh dưỡng hằng ngày, từ các thực phẩm như: đậu lăng, đậu nành, đậu phộng, trứng, thịt lợn, thịt bò, sữa… Còn proline sẽ có trong các thực phẩm: sữa, pho mát, thịt bò, bắp cải…

Để đạt hiệu quả nhất, bạn nên kết hợp bổ sung bộ 3: Vitamin C, threonine và proline, giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể một cách mạnh mẽ.

Một số thực phẩm giàu axit amin giúp thúc đẩy da sản sinh collagen

Sử dụng các sản phẩm chống lão hóa

Để tăng sinh collagen, sở hữu làn da sáng khỏe, tươi trẻ thì chu trình skincare hằng ngày của bạn nhất định không thể thiếu đi các sản phẩm chống lão hóa.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có thêm một số mẹo hữu ích để thúc đẩy sản sinh collagen dưới da, giúp da sáng hồng, rạng rỡ, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Hãy áp dụng để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trên da sau thời gian ngắn nhé!

------------------------------------------------------------------------------------



