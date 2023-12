Áp dụng sinh trắc học bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thẻ ngân hàng

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai áp dụng các biện pháp xác thực trong thanh toán trực tuyến trên internet (internet banking, mobile banking).

Đối với khách hàng cá nhân, trước khi thực hiện giao dịch lần đầu bằng ứng dụng mobile banking phải xác thực khách hàng. Việc xác thực khách hàng bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học gồm khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ CCCD do cơ quan công an cấp hoặc do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; hoặc khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, kết hợp với phương thức xác thực OTP gửi qua SMS/Voice hoặc Soft OTP/Token OTP…

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ phải triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro như sau thông báo giao dịch qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử; thiết lập hạn mức giao dịch trong ngày; thiết lập tính năng cho phép/không cho phép thanh toán trực tuyến; thiết lập hạn mức thanh toán thẻ trực tuyến trong ngày; thiết lập tính năng cho phép/không cho phép thanh toán ở nước ngoài (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến); triển khai giải pháp xác thực 3D Secure (hoặc tương đương) cho việc thanh toán trực tuyến với thẻ quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.