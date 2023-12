Chưa xem xét luật Các tổ chức tín dụng nếu không đủ chất lượng

Tránh để "sát sạt" mới trình ra Quốc hội

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ lưu ý tình trạng điều chỉnh chương trình quá nhiều thời gian vừa qua. Chủ tịch QH đề nghị phải kiểm điểm từng tháng, đánh giá bao nhiêu việc chậm và do bộ phận nào chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp

Theo Chủ tịch QH, có nhiều việc như các vấn đề liên quan tài chính, ngân sách như thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) có chủ trương từ Hội nghị T.Ư 8, dễ như "trở bàn tay", nhưng vẫn "sát sạt" mới trình ra QH. Chủ tịch QH đề nghị trong năm 2024 phải siết lại việc này.

Chủ tịch QH cũng lưu ý, phiên họp Ủy ban Thường vụ QH trong tháng 1.2024 nên tập trung giải quyết nội dung liên quan tới kỳ họp bất thường thứ 5 QH khóa XV, dự kiến khai mạc từ 15.1.2024. Trong đó, cần tập trung cho luật Đất đai sửa đổi và luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vốn được để lại từ kỳ họp 6 hồi tháng 10 - 11 vừa qua.

Cho biết luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi tới nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa cơ quan soạn thảo là Ngân hàng Nhà nước với cơ quan thẩm tra Ủy ban Kinh tế QH, Chủ tịch QH lưu ý, nếu dự luật không đảm bảo chất lượng, không thống nhất được giữa cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo, thì tại kỳ họp bất thường trong tháng 1.2024 sắp tới cũng không xem xét.

Theo Chủ tịch QH, "tư duy" của dự án luật này là không để xảy ra những ngân hàng "0 đồng" chứ không phải để xử lý vụ việc cụ thể. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan phải tập trung cho dự án luật này. "Chính phủ phải có ý kiến", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

"Ủy ban Thường vụ QH nói như thế, Ủy ban Kinh tế đã có ý kiến như vậy, nhưng nếu chưa kịp thì để lại thôi. QH nói là sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất chứ không bắt buộc thông qua tại kỳ họp bất thường", Chủ tịch QH nói.

Chủ tịch QH cũng cho biết, dự án luật Đất đai sửa đổi thì chắc chắn phải xem xét và hiện đang được các cơ quan tích cực chuẩn bị. Tuy nhiên, theo Chủ tịch QH, tới nay nhiều nội dung cũng chưa có hồ sơ, tài liệu như dự thảo thí điểm chính sách đặc thù đẩy nhanh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, dự thảo nghị quyết quy hoạch không gian biển quốc gia… nên đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện hồ sơ.

Có thể trình ra được phiên họp tháng 1 tới

Giải trình thêm về vấn đề này, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nói luật Các tổ chức tín dụng là dự án luật rất khó. "Tới nay, Thủ tướng có 4 - 5 văn bản giao trực tiếp cho các phó thủ tướng. Trong đó luật Các tổ chức tín dụng giao cho Phó thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp họp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan có thẩm quyền liên quan, để có thể trình ra được phiên họp tháng 1 tới với yêu cầu chất lượng đảm bảo", ông Sơn nói. Ngoài ra, theo ông Sơn, các cơ quan của Chính phủ cũng đang chuẩn bị hồ sơ các dự án luật, nghị quyết để kịp trình Ủy ban Thường vụ QH.

Luật Các tổ chức tín dụng và luật Đất đai sửa đổi là 2 dự án luật được QH quyết định chưa thông qua tại kỳ họp 6, trong tháng 10 - 11 vừa qua. Thông tin tại họp báo cuối kỳ họp hôm 29.11, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế QH Phạm Thị Hồng Yến cho biết tại luật Các tổ chức tín dụng có 3 vấn đề hết sức quan trọng còn ý kiến khác nhau, gồm: các biện pháp can thiệp sớm; kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc biệt với các tổ chức tín dụng.

"Đây là các vấn đề hết sức trọng yếu, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng nói riêng và an toàn tài chính quốc gia nói chung và liên quan việc sử dụng các nguồn lực nhà nước", bà Yến nói.