Áp lực nào khi học ngành thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc?

Đó là nội dung được chia sẻ tại chương trình tư vấn trực tuyến Chọn ngành học tương lai với chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?" do Báo Thanh Niên thực hiện chiều 24.3.

N ĂNG KHIẾU CHƯA PHẢI LÀ TẤT CẢ

Chia sẻ về đặc thù của nghề thiết kế, kiến trúc, TS Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, nhận định: "Mặc dù các ngành này có năng khiếu, nhưng thị trường lao động lại yêu cầu thành thục các kỹ năng công nghệ. Để làm việc tốt trong lĩnh vực này, quan trọng là các em phải có tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI. Có thể nói năng khiếu là yếu tố khởi đầu, chiếm tỷ lệ khoảng 20 - 30% đối với sự thành công trong nghề nghiệp".

Tương tự, TS Nguyễn Minh Quang, giảng viên ngành kiến trúc Trường ĐH Việt Đức, cho rằng học ngành thiết kế hay kiến trúc, bạn trẻ cần phải giỏi hơn AI để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ cho việc học và công việc sau này. "Yếu tố năng khiếu là do trời ban còn tư duy thiết kế có thể được rèn luyện, đầu tư. Năng khiếu là điều kiện cần nhưng tư duy thiết kế là quan trọng'', TS Quang cho hay.

Các khách mời chia sẻ nhiều thông tin về cơ hội việc làm, nhu cầu lao động, chương trình đào tạo, kỹ năng cần thiết cho sinh viên học ngành thiết kế-mỹ thuât-kiến trúc ẢNH: NGỌC LONG

Nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ và sáng tạo, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng với sự hỗ trợ của công nghệ, công việc của người làm các công việc trong lĩnh vực này được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn nhưng AI không thể thay thế được cá tính thẩm mỹ, tính sáng tạo, gu thẩm mỹ của con người trong từng sản phẩm cụ thể.

"Có thể nói, AI càng phát triển thì vai trò của con người trong công việc này càng quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài tạo ra sản phẩm đẹp thì một kiến trúc sư còn cần khả năng tư duy logic trong giải quyết vấn đề thực tế, hiểu đúng nhu cầu thị trường để tạo ra sản phẩm phù hợp và có giá trị", thạc sĩ Trị nêu quan điểm.

N HU CẦU NHÂN LỰC LỚN NHƯNG ÁP LỰC CAO

Theo TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, hiện nay trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng, Chính phủ và doanh nghiệp đầu tư vào nhiều khu đô thị lớn giá trị hàng tỉ USD, nên nhu cầu nhân lực rất nhiều.

"Tuy nhiên học những ngành này không hề nhẹ nhàng. Các em cần chuẩn bị tâm lý học phải thật sự nghiêm túc vì ra trường phải chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng, trách nhiệm với công trình. Chưa kể thách thức từ công nghệ đặc biệt AI, đòi hỏi các em phải học thật sự nghiêm túc và có khả năng thích nghi. Trước đây chỉ cần học chuyên môn từ sách vở, trên giảng đường, ngày nay sinh viên phải trang bị thêm về các kỹ năng như giao tiếp, ngoại ngữ, công nghệ...", TS Quyên chia sẻ.

Kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, giảng viên Khoa Xây dựng Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng cho rằng nhu cầu việc làm lĩnh vực này đang rất lớn khi các công trình xây dựng, tòa nhà, cao ốc đang mọc lên ngày càng nhiều. Tại Trường ĐH Mở TP.HCM, doanh nghiệp thiết kế, xây dựng thường xuyên liên hệ với trường để thông tin về nhu cầu tuyển dụng.

"Ngành này có sự cạnh tranh nhưng không phải là cạnh tranh với AI. AI chính là trợ lý đắc lực. Áp lực mà người lao động lĩnh vực này phải đối mặt là trong công việc luôn đòi hỏi tư duy sáng tạo và tinh thần học hỏi, nâng cấp bản thân không ngừng nghỉ, bắt kịp xu hướng của thời đại, biết sử dụng công nghệ, AI. Ngành nghề này còn liên tục chịu áp lực về thời gian, tiến độ", kiến trúc sư Ngọc Uyên cho hay.

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều 24.3

T HAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN

Trước những áp lực đó, các trường ĐH đã thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo các ngành về thiết kế, kiến trúc để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, giúp sinh viên tốt nghiệp có thể thích ứng với công việc và phát triển nghề nghiệp.

TS Võ Thanh Hải cho biết chương trình đào tạo của ĐH Duy Tân được xây dựng dựa trên 4 trụ cột: kiến thức chuyên môn vững, thành thục ngoại ngữ, ứng dụng tốt công nghệ và giỏi tiếng mẹ đẻ. Trong đó, AI được đưa vào đào tạo cho sinh viên nhiều ngành. Tại Trường ĐH Việt Đức, sinh viên được trang bị 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Đức để tăng cơ hội nghề nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động.

Trong khi đó, chương trình đào tạo của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng được xây dựng 5 trụ cột: Tích hợp học phần AI vào các môn học chuyên ngành; trang bị tư duy thiết kế ngay từ năm nhất; chuyển từ phương pháp học truyền thống sang phương pháp học tập tích cực, tiếp cận kiến thức chuyên môn, kiến thức liên ngành ở nhiều khía cạnh; cung cấp những học phần về phát triển bền vững; cho sinh viên trải nghiệm, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp để tìm hiểu thực tế thị trường lao động.

Thí sinh thi năng khiếu vào các ngành kiến trúc-thiết kế-mỹ thuật ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, trường tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm mời chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng trong và ngoài nước; mời doanh nghiệp tham gia đào tạo; đưa sinh viên tới trực tiếp công trình để tìm hiểu công việc thực tế…

Thạc sĩ Trương Quang Trị chia sẻ: ''Khi sinh viên có đam mê, năng lực phù hợp với ngành học, cùng với việc trường ĐH trang bị cho các em tư duy thiết kế, khả năng sử dụng phần mềm… thì các em sẽ có lợi thế cạnh tranh và nhiều thế mạnh để phát triển trong lĩnh vực này''.